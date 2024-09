In-Edit traslada las proyecciones sobre Blur, C. Tangana y jazz al Puerto Deportivo de Gijón

El ciclo de cine al aire libre del festival In-Edit especializado en documentales musicales, que se estrena este año en Gijón, entre el viernes y el domingo de esta semana, traslada el lugar para las proyecciones al espigón de Fomentín, en el Puerto Deportivo de Gijón, en lugar del emplazamiento previsto inicialmente, en la plaza del Periodista Arturo Arias. El motivo del cambio de ubicación es para evitar interferencias con las fiestas de Cimadevilla, explicó hoy el concejal de festejos, Jesús Martínez Salvador, acompañado por el presidente de Divertia, Oliver Suárez.

In-Edit incluye en su programación «un bombazo como es la premier en Europa de ‘Blur: to the end’, el documental definitivo de la banda de Damon Albarn», en torno al retorno del grupo britpop para la grabación de su primer disco en 8 años y dos macroconciertos en Wembley, añadió el edil. Se proyectará el sábado. Martínez Salvador apuntó que también están programados «dos de los documentales más destacados del momento», como el nominado al Goya «Esta ambición desmedida», sobre cómo se hizo la gira «Sin cantar ni afinar» de C. Tangana (se proyectará el viernes) y «Jazz on a Summer’s Day», la versión restaurada de la grabación del Newport Jazz Festival de 1958 (el domingo). La proyección de los documentales tendrá lugar a las 21.30, será de acceso gratuito, iniciándose las sesiones con una introducción en formato entrevista previa a la emisión. Habrá sillas para los espectadores.

In-Edit es «un festival internacional de cine documental fundado en la música que fue fundado en Barcelona hace dos décadas y ahora llega a Gijón, como una sede más que se une a las de Sao Paulo, Tesalónica, Santiago de Chile o Amsterdam», «estamos muy contentos de que esta programación cultural de vanguardia recale en nuestra ciudad y que se una a un selecto grupo de urbes de todo el mundo. Confiamos en que sea un éxito esta primera edición, que nos permita para futuros ejercicios, mantenerla hacia el final de nuestro verano, cada vez más intenso y activo», señaló Martínez Salvador, para quien con In-Edit «se reafirma la apuesta de Gijón por un ocio de calidad, moderno y con proyección internacional».

Además, el jueves a las once de la noche, se retransmitirá en directo y abierto al público, desde el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto, el programa de Radio 3 «Que parezca un accidente».

