"Siempre intento llegar lo mejor posible a Gijón"

Jesús Garmendia se alzó con el Trofeo de LA NUEVA ESPAÑA al mejor español en el conjunto de todas las pruebas del Concurso de 4 Estrellas. El jinete vasco cuenta sus sensaciones en la prueba y transmite su emoción por el resultado final, situándose como el mejor español.

–¿Qué supone el reconocimiento?

–Siempre que te reconozcan por cualquier cosa es muy importante y que seas el mejor español en un concurso tan importante como el CSI de Las Mestas... pues aún más contento. Y que venga de un periódico tan entrañable, de tantos años, y muy vinculado al mundo del caballo, pues emociona. Recuerdo cuando era de niño y tenías esa cosa de que al día siguiente ibas a salir en LA NUEVA ESPAÑA. A día de hoy que el periódico siga apoyando a la hípica es un honor para nosotros.

–¿Es aún más especial por el cariño del público, que le empujó, animó y sufrió con sus opciones durante todo el concurso?

–El público de Gijón se ha portado siempre conmigo muy bien. También he intentado venir lo más en forma posible. No todos los años es fácil, porque los picos de forma durante el año van variando. Pero siempre intento llegar lo mejor posible, sé que me apuestan, y me hace feliz que puedan ganar un dinero conmigo.

–¿Valora positivamente el sexto puesto que ha obtenido en la general o venía con otras expectativas a Gijón?

–En el deporte siempre se aspira. Hay que ser exigente con uno mismo, porque siempre se puede mejorar. Y aunque al final tienes que conformarte, en la segunda vuelta no me quedé del todo contento, porque pensaba que tenía una buena distancia para el último obstáculo, pero se me ha colado un pelín el caballo. Creo que ahí podía hacer algo más.

–Se le ha atragantado un poco ese último salto durante su participación.

–En realidad estaba más preocupado por el penúltimo. Entonces, cuando lo libré, le quería dar espacio y alejarlo de las barras, pero se me ha colado el caballo un pelín. Es difícil valorar, pero lo importante en los Grandes Premios es hacer bien la primera ronda, y lo he conseguido, pero muchas veces luego los desempates es un poco cara y cruz. Te juegas tanto en una vuelta que cualquier pequeño error hace que la barra vaya al suelo.

–¿Qué le ha parecido el nivel de esta edición?

–Impresionante. Siempre hay un gran nivel en Gijón, pero este año le han dado una vuelta de tuerca. El nivel ha sido altísmo, se ha visto en las pruebas, el público lo pudo apreciar.

–Comentaba que guarda con cariño sus visitas a Gijón de niño. ¿Qué tiene de especial este concurso?

–Lo que más, el público. Sin duda. Aparte, la pista es mítica y la configuración de los saltos es igual demasiado llamativa, pero es muy bonita. El único problema de la pista es que cuando llueve se puede quedar un poco blanda, pero están todos los operarios al pie del cañón para llevar bien el tema de la lluvia. Pero lo que más me encanta es el público, que realza mucho este concurso. Recuerdo de pasarlas canutas desde pequeño, los caballos aquí reaccionan de forma especial.

