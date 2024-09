Buscan a dos hombres "de tez morena" como autores de la paliza frente a un kebab

La Policía Nacional busca desde este pasado fin de semana a dos hombres "de tez morena" como los supuestos autores de la paliza a un joven de 24 años la madrugada del domingo en Fomento. El ataque, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, se produjo a las seis y media de la mañana en la calle Rodríguez San Pedro. Según confirmaron fuentes policiales, el joven se encontraba sentado en un bordillo esperando por un amigo que había entrado a comprar en un restaurante de comida turca. Fue entonces cuando, según su versión, estos dos chicos se le acercaron y, sin mediar palabra, le propinaron una paliza sin vernir a cuento.

Tal y como figura en el atestado policial, que aún no se ha cerrado puesto que las labores de investigación se mantiene activas, la víctima aseguró que no conocía a ninguno de los dos hombres que le atacaron. Añadió, además, que lo único que pudo recordar, es que "tenían la tez morena". Estos datos, sobre el papel, no permiten seguir una pista muy clara sobre los dos implicados. Por el momento, no constan detenciones. El joven agredido sufrió heridas en la cara. En concreto, una brecha en la ceja derecha, un golpe en la nariz y otro en la frente. Tuvo que ser evacuado al Hospital de Cabueñes en ambulancia. En principio, sus heridas no revestían demasiado gravedad como para generar secuelas.

La víctima fue atendida por su amigo en primer lugar. En el establecimiento de comida turca relataron a este periódico que ese día no había demasiado trajín en la calle y que lo único que advirtieron fue que una persona entró a pedir servilletas y que escucharon sirenas de la Policía. Esta paliza se suma a otras que se han producido en los últimos tiempos en esta popular zona de copas.

Dicha zona es vigilada de forma constante por los agentes de la Policía Nacional en compenetración por los de la Policía Local. El hecho reciente más grave fue la muerte de José Antonio Justel Alonso, un cartero de 44 años leonés pero afincado en Gijón desde hace años que sufrió una paliza mortal. Ese episodio generó un fuerte movimiento de repulsa a nivel vecinal.