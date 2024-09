Inicio de las proyecciones en la muestra de cine lésbico

La Muestra de Cine Lésbisco se inauguró ayer en la Escuela de Comercio con la proyección de "This Is How a Child Becomes a Poet", un documental dirigido por Céline Sciamma, que se estrenó en Asturias, y en el que se rindió homenaje a la poeta Patrizia Cavalli. Los asistentes a la primera jornada del ciclo de cine también disfrutaron de una conexión con Céline Sciamma, que contó con traducción simultánea, para analizar este trabajo. En la imagen, asistentes en la Escuela de Comercio.