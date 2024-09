"Más que los precios nos preocupa la falta de manzanas y cosecheros propios"

Verísimo Busto es el gerente de Sidra Mayador, la ganadora del "Elogio de Oro" a la mejor sidra natural en la Fiesta de la Sidra de Gijón con "M. Busto". Tercera generación familiar que está al frente de un llagar fundado en 1939, analiza el presente y futuro de la bebida autóctona por excelencia, también el de Sidra Mayador, y se moja sobre si cobrar o no por el escanciado, y también sobre la necesidad de un camino común entre la sidra natural y la espumosa.

–¿Qué supone ganar este concurso de Gijón?

–Tenemos más experiencia en concurso internacionales que en regionales. Ganamos una vez el concurso popular de Villaviciosa, que votaba la gente, pero ya se quitó. Y también internacionales, en Inglaterra o Estados Unidos, con la sidra natural. Pero nunca éramos profetas en nuestra tierra. Llevamos muchos años con mejoras en la sidra natural, estudiando la bodega a fondo. Es un reconocimiento y, al mismo tiempo, un homenaje a mi madre, que falleció el año pasado. Me emocioné mucho, por eso no era capaz de hablar al recoger el premio.

–¿Qué tiene de especial esta producción para que fuese premiada?

–Hubo muy poca manzana y que no fue la mejor por las altas temperaturas que hubo y la escasez de lluvia, pero nos salió bastante equilibrada, los trasiegos funcionaron bien, las fermentaciones fueran buenas y la sidra salió muy bien. Además nos acompañó la suerte y los detalles en el concurso, que nos sirvió para ganar.

–¿Qué aspectos considera que debe tener una buena sidra?

–Hay que conocer muy bien la bodega, controlar las fermentaciones, porque con el cambio climático hay que vigilar cómo entra el mosto a la bodega, incluso enfriarlo si hace falta. Eso es importantísimo para conseguir una buena sidra.

–Son la tercera generación de Sidra Mayador, con 85 años de historia. Tras años centrados en la espumosa, ahora han retomado con la sidra natural. ¿Por qué?

–Mi abuelo fundó esta empresa con un llagar de sidra natural, que era uno de los mayores de Asturias en su momento. En los años sesenta hubo una crisis cuando entró el cubalibre y bajó la producción de sidra natural. Mi abuelo apostó por la sidra espumosa, porque veía que le sobraba la natural. El tirón de la sidra espumosa hizo que se fuese apartando de las raíces, quedó un poco en el olvido. Cuando llegamos la tercera generación, lo hablamos con mi madre, y ella decía que la sidra natural era nuestra cuna, que siempre teníamos que tener y no podíamos quitarla. Fue cuando hicimos una apuesta por mejorar la calidad y ser reconocidos como una marca por la calidad y no por la cantidad. Entonces mi prima Lucía y yo empezamos a trabajar para mejorar los procesos.

–¿Que producción tienen de sidra natural?

–Unos 800.000 o 900.000 litros. Mucho más no podemos. Estamos pendientes de ampliar las instalaciones en cuanto nos concedan las licencias. De esta manera podremos crecer, pero ahora no podemos producir más.

–¿Y de espumosa?

–Nos movemos por 4 o 5 millones de litros. Además, tenemos otros zumos espumosos que hacemos a partir de concentrados.

–José Cardín, de El Gaitero, y "Tonel de Oro", hablaba de la necesidad de remar juntas ambas producciones, para promocionarse también en el exterior.

–Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que ir de la mano. Se dice muchas veces desde la sidra natural que la espumosa es la mala. Y eso es mentira. No podemos ponernos barreras, que eso nos pasa mucho en Asturias, que nos las ponemos nosotros mismos. Y siempre lo hablo con los llagares, cuando decimos aquello de que pasamos Pajares y la sidra se estropea. En nuestro caso vendemos sidra natural en Japón o México, y la pruebo allí y está en perfectas condiciones. Es verdad que es un producto con menos tiempo de vida que la sidra espumosa, por eso tenemos que darle valor. Hay que sacar la sidra elaborada en Asturias arriba y poner a nuestra región como bandera de la sidra por todo el mundo.

–Avisan de que la escasez de manzana y aumento de costes conllevará una subida del precio de la sidra. ¿Por qué se recibe siempre tan mal esta medida?

–El precio está claro que preocupa. Pero a los llagareros nos preocupan más las manzanas, que no hay. Lo hablamos mucho con la Consejeria. Está cambiando el sector primario. Era más una economía de subsistencia, que la gente tenía sus pumaradas, y en el tiempo libre cogía la manzana y la entrega a los llagares, y era un dinero extra que te venía. Y eso ya no funciona. Porque las pequeñas plantaciones de manzana se abandonan por falta de tiempo. Como no se profesionalice más el campo vamos a tener un problema. Muchos llagares ya tenemos nuestras plantaciones, pero tiene que seguir habiendo cosecheros propios, sin su negocio de sidra. No podemos llevar el sector primario y también secundario.

–¿Está perdiendo la sidra su componente de bebida popular para ser algo de lujo?

–Todo subió y lo que menos subió posiblemente sea la sidra. Pero a veces me molesta que la gente se enfade y diga que le costó la botella de sidra cuatro euros. Porque es una bebida que lleva un proceso detrás, un escanciado, una temperatura, una fermentación. Pero si te cobran 3 euros por una cerveza, y te dan la mitad de producto, nadie protesta. Entiendo que la sidra es una bebida popular y que se bebe mucha cantidad, pero hay que ponerla en valor como producto natural y de la tierra.

–Sobre el escanciado. ¿Le preocupa ausencia de profesionales del arte de echar sidra?

–Es una falta de escanciadores y de todo. Porque tendremos que acostumbrarnos a que nos cobren una diferenciación por el escanciado. Y el que no tendrá que utilizar una máquina. Hay que darle valor al escanciado. Si estamos apostando pro ser Patrimonio de la Humanidad, el escanciado es la base de todo y no se puede perder, habrá que darle más importancia.

–¿Ese aumento de costes perjudica para el relevo en los llagares?

–Entra gente nueva en llagares, pero es verdad que los tiempos cambian. Nosotros más que un llagar al uso ya somos una empresa de embotellado. Tenemos nuestra cuna, con la bodega de madera. Pero estamos presentes con nuestros productos en 85 países del mundo, por eso ya lo enfocamos de otra manera, más por la parte del embotellado. Pero el problema del relevo no lo veo tan en sí como problema, me preocupa más la burocracia, que complica todo, y hace que cada día existan más trabas.

