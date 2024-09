Preocupación en Laviada por el cierre del parking de Peritos: "Va a ser difícil aparcar"

Margarita Pérez iba ayer con prisa al dentista, así que juzgó como una suerte haber encontrado sitio para aparcar en Peritos a la primera. La mujer de 74 años dejó su Skoda Felicia gris matriculado en León en 1999 sin mayores problemas y sin preocuparse ni un ápice por el fuerte orbayu que, sobre las doce del mediodía, refrescaba el asfalto de la avenida Manuel Llaneza. Margarita Pérez estaba recogiendo todas sus cosas para meterlas en el bolso y estaba a punto de coger la pelliza del asiento del conductor cuando su vehículo comenzó a irse para atrás. Superado el lapsus con el freno de mano se bajó y puso rumbo a la consulta, todavía sin saber que ella, como muchos otros, iba a ser una de las últimas personas en aparcar en Peritos. "No sabía que cerraba. Ya decía yo que había poca gente. Me venía bien porque me quedaba cerca del dentista. Deberían poner una alternativa", contó Pérez.

Estela Barrera entrando en su coche, ayer, en Peritos. / Marcos León

Y es que el aparcamiento de Peritos tiene los días contados. O, mejor dicho, las horas. El plazo para dejar el coche en este parking terminaba ayer. Sin embargo, no será hasta hoy a las diez de la noche cuando las barreras se desactiven por completo. El final del aparcamiento supone un capítulo más en la historia de esta parcela. Una historia que arrancó a primeros del 2008. Por entonces, se derribó el edificio de Peritos. El Principado quería hacer allí un gran edificio para acoger oficinas administrativas con un centro de empresas una galería comercial, un parque público, una cafetería, un gran salón de actos y otro aparcamiento de 700 plazas. El contexto histórico no jugó a favor. La crisis económica se encargó de dejar vacío ese hueco casi como alegoría de los tiempos. Ahora, el Principado recupera el control de esa parcela, cedida al Ayuntamiento para que funcionara el aparcamiento. Se va construir un bloque de viviendas de cinco plantas destinado al alquiler para jóvenes.

José Manuel Nieto sacando un tique. / Marcos León

Volviendo al aquí y ahora, ayer en Peritos el cierre fue acogido de diferentes maneras por los usuarios que dejan el coche allí de forma habitual. Estela Barrera, por ejemplo, es una joven de 24 años que vive en Pravia, pero ahora vendrá con frecuencia a Gijón porque se ha apuntado a una academia para opositar a la Guardia Civil. Ayer se la pudo ver por Manuel Llaneza cargada con varios tomos gordos de apuntes que muy pronto tendrá que empezar a memorizar. Dejó el coche en Peritos. Contó que era la primera vez que aparcaba allí. También, la última. "Dejé el coche aquí porque me queda cerca de la academia. La verdad debería de haber más aparcamientos porque cuesta dejar el coche y luego el resto es todo zona azul", reflexiona. "He mirado plazas por aquí privadas pero son algo caras y tampoco es que haya muchas", añade.

José Manuel Nieto, por su parte, era uno de los abonados a este aparcamiento municipal. Le cuesta la plaza 50 euros al mes. Ahora, tendrá que ir a aparcar a la zona que hay justo enfrente del Albergue Covadonga. "Me queda un poco más lejos de casa", sostiene un hombre que reside en la calle Decano Prendes Pando. Sobre el cierre, piensa lo mismo que Estela Barrera. "A mí me parece bien que vayan a hacer esas viviendas, pero la verdad es que me quedaba al lado de casa y siempre se encontraba sitio", cuenta.

El cierre de Peritos preocupa a la asociación de vecinos de Laviada. Habla sobre esta situación, conocida ya desde el pasado mandato, el presidente del colectivo, Florencio Martín. "La gente anda un poco rabiada con el tema. Ya quitaron más de 40 plazas para hacer el carril bus y ahora se pierden estas –que son más de 250–", analiza el líder vecinal. "El Ayuntamiento debería de buscar alguna alternativa porque si ahora ya cuesta dejar el coche por el barrio ahora va a ser mucho más complicado", expone Florencio Martín. "De esta forma, los únicos que se benefician son los aparcamientos privados y esos con caros", remarca.

Marta López es una de las operarias de la ORA y ayer estaba trabajando en la garita de Peritos. Buena parte de su turno lo invirtió en explicar a la gente lo que iba a pasar a partir de ahora. "Las barreras no cierran hasta las diez de la noche de mañana –por hoy", remarca cada dos por tres a los muchos que se acercan hasta su puesto, a los que recuerda también la existencia del citado aparcamiento frente al Albergue Covadonga. En una de estas, Margarita Pérez, la mujer del Skoda Felicia de color gris que iba con prisa por llegar al dentista vuelve a aparecer por la garita. "Me había confundido. En realidad tenía la consulta con el dentista el día 16. Qué le vamos a hacer, ese día tendré ya que bajar en autobús", reflexiona esta mujer. Y así tendrá que ser porque hoy Peritos baja la barrera para dejar paso a las grúas.

