Gijón ya tiene garantizados los ingresos que había previsto en sus cuentas anuales

Los presupuestos municipales, según anunció ayer el gobierno local, ya tienen garantizada la previsión de ingresos que se habían incluido en las cuentas para este año. Unas cuentas que se habían aprobado a finales de diciembre y que supusieron dar luz verde al mayor presupuesto de la historia de la ciudad, con 300,5 millones de euros (que suben hasta 408,8 en la suma consolidada con organismos y empresas municipales), y que se modificó en varias ocasiones a lo largo del año en curso. Teniendo en cuenta esas modificaciones, explicó ayer el gobierno, la previsión de ingresos a fecha de hoy, sumando lo ya ingresado a las cuantías aún no han abonadas por con cobro "garantizado", ya permiten "cuadrar de forma total" las cuentas municipales para todo 2024. "Gijón manda un mensaje de solvencia. Es un dato que refuerza el riguroso trabajo realizado desde la concejalía de Hacienda y que pone de manifiesto la importancia de saber gestionar con eficacia", defendió ayer Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón.

La aprobación del presupuesto municipal se hizo no sin cierta polémica en el Consistorio. Desde la oposición se habría criticado el diseño de unas cuentas de las que se criticaba, más allá de la disparidad de criterios respecto a las inversiones, una previsión de ingresos "irreal". Fue especialmente crítico con esta previsión el grupo municipal socialista, que había señalado que la partida de ingresos era "completamente ficticia" porque, pese pretenderse una congelación de las tasas –una idea que luego no pudo aplicarse del todo pero que sí se mantuvo en empresas como Emtusa–, preveía un incremento de la recaudación por IRPF y por tasas. Había reprochado también que se fijase la previsión de subir en 16 millones los ingresos por el ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) con "obras que no se sabe cuándo van a comenzar".

En cualquier caso, el gobierno aseguró ayer que esa previsión de ingresos ya está garantizada. Fuentes municipales, aunque sin desgranar los motivos concretos que justifican este balance, aseguraron después que, en concreto, se han ingresado ya 182.832.351 euros y que falta por recibir, pero con derechos reconocidos, otros 196.374.259 euros ya garantizados, a lo que habría que sumar algún pequeño importe aún por determinar y dejando un total, por tanto, de alrededor de 380 millones. "Si algo prometimos fue exprimir al máximo las posibilidades de esta ciudad, que son muchas, y estamos cumpliendo", añadió la regidora.

Por su parte, la edil de Hacienda, la forista María Mitre, señaló que este resultado es "una buena noticia para la ciudad que aportará tranquilidad de cara a los proyectos estratégicos". Aprovechó el resultado, también, para lanzar una crítica velada a los ediles de la oposición que dudaron de su trabajo para sacar adelante las cuentas. "Los datos vuelven a dejar en evidencia a aquellos que deseaban que Gijón no avanzara con este gobierno. Queda mucho por hacer, pero estamos en el camino correcto", aseguró.

Más allá de los números y las valoraciones, destacó ayer el gobierno local que haber podido "cuadrar de forma total" esta previsión de ingresos para este año en curso garantiza ahora una recta final de año tranquila, afrontando estos últimos meses "sin necesidad de reducir gasto y con plena estabilidad presupuestaria".

