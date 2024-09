Los sportinguistas Guille Rosas y Cote, invitados para las fiestas de Cimadevilla

La folixa ya asoma por Cimadevilla. Mañana, el barrio alto se sumirá en una fiesta que se prolongará hasta el 15 de septiembre para celebrar la Virgen de los Remedios y de la Soledad. Los pregoneros serán Manolo Bonhome y Ovidio Suárez, los "capitanes de la marea", protagonistas de la campaña de abonados del Sporting. Está prevista, además, la presencia como invitados de los jugadores Guille Rosas y Cote. Como de costumbre, los días previos son un no parar para la comisión de festejos, que se esmera en engalanar las calles y plazas. Los adornos son parte indisociable de las fiestas.

Un operario coloca un elemento decorativo en una calle de Cimadevilla. / Juan Plaza

Incontables banderines de múltiples colores, sobresaliendo el azul y amarillo como guiño regional, ya lucen por las calles. Este martes, algunos operarios también colocaban diversos elementos. Mientras, miembros de la comisión de festejos pulían detalles de las figuras en su "taller", en la calle Claudio Alvargonzález, un espacio que se queda "pequeño", lamentaba Omar López, presidente del colectivo. "El secreto está en las ganas", reza una de las nubes decorativas que se dispondrán por Cimadevilla. Una receta que aplican los vecinos encargados de sacar adelante las celebraciones. En cuanto a las figuras, habrá un dragón de grandes dimensiones, una avioneta, una ballena, medusas, peces, mariposas, centollos, un barco volador, etc. "Cada pieza se hace con el mismo cariño", comenta Omar López. Sobre la ballena se erigen imágenes icónicas de Cimadevilla. Por un lado, el entorno de la Cuesta del Cholo. Por otro, el Palacio de Revillagigedo, la Casa Natal de Jovellanos o la estatua de Pelayo.

"La decoración es una parte más de la fiesta y el barrio, con las luces y los adornos, estará muy guapo", adelanta Omar López, que remarca que son jornadas de "mucho trabajo" para que todo quede niquelado. Pero hay un buen motivo para ello. "No concebimos Cimadevilla sin estas fiestas", subraya López. Las nuevas ideas para los adornos se unen a las piezas ya empleadas en ediciones anteriores. "Cada uno hace lo que quiera y se suma al stock. Lo que sobrevive se reutiliza, aquí no se tira nada", corrobora Omar López, que anima a pasarse por los festejos a partir de mañana. "Hay buen ambiente, con todo tipo de música y actividades para todos los públicos", ensalza. La carpa también debe ponerse a punto y mañana no se descansará antes del arranque festivo para dar los últimos retoques. Cimadevilla se viste de gala para sus fechas más señaladas.