Gijón, Xixón y Mortiner

Gijón es para las gijonesas y los gijoneses la ciudad más bella del mundo. Ya se sabe que aquí somos internacionales hasta en el nombre del equipo de fútbol y somos mundiales, "el que pueda que empate con Xixón". En Gijón somos ambiciosos, no tenemos límites ni fronteras. Un querido amigo me dijo una vez apoyados en la barandilla de la Escalerona que "Gijón limita al norte con Inglaterra, mar mediante". Nada menos.

Nos parecía bella nuestra ciudad incluso en la película "Volver a empezar" (1982) con Antonio Miguel Albajara paseando por aquel Muelle, aquel Muro, aquella calle Corrida… Es que tantos desaciertos urbanísticos pasados no son fáciles de reparar, sobre todo porque algunos de ellos no son tan antiguos en el tiempo. Incluso algunos son contemporáneos.

No perdamos la memoria de nuestra ciudad. "Lo peor de hacerse mayor", dijo Joan Manuel Serrat en el teatro Jovellanos en octubre de 2024, "son dos cosas: una que se pierde la memoria, y la otra no me acuerdo". No perdamos la memoria sobre Gijón y su historia, la amnesia es cosa mala. La obra de Mortiner combate la amnesia. Nos da una visión impagable de lo que pasa cada día en Gijón y además pone cara a muchos personajes que son historia de la ciudad. Todo ello desde 2005 hasta la actualidad, ya son veinte años.

La ciudad cambió con dos alcaldes y tres alcaldesas. Cambio mucho y para bien. Como se suele decir cambió "del blanco y negro al color", y eso no fue convertirla en la ciudad perfecta, pero en la tarea estamos incluso los que tenemos tendencia a ver las cosas algo grises.

La realidad gijonesa

En LA NUEVA ESPAÑA Suso Mortiner dibuja desde el año 2005 cómo es la ciudad de Gijón: es blanca, negra, gris, colorista. Nos pone ante los ojos lo que pasa en ella, y cómo somos los que la habitamos. Dura tarea porque Xixón es como es, y las gijonesas y gijoneses somos como somos.

Mortiner dibuja en el periódico la realidad gijonesa con un humor muy gijonés. Un concepto indefinible lo de "humor gijonés", se tiene o no se tiene, pero, atentos, se puede aprender. Infinidad de no nacidos o nacidas en Gijón tienen un intenso "humor gijonés"; un ejemplo emblemático: el gijonés Suso Pérez Loza "Mortiner" nació en Cartavio (Coaña). Mientras tanto algunos "gijoneses de toda la vida" carecen de él.

Sabido es que el chiste es algo que nos ayuda a liberar tensiones, y es una forma de transgredir la norma. Esa mueca que nos desfigura la cara con una sonrisa, y a veces con una sonora carcajada, cumple un papel civilizador. Atentos a la primera acepción de la palabra "caricatura" según la Real Academia Española de la Lengua: "Dibujo satírico en que se deforman las facciones y aspecto de alguien".

El humor nos hace más humanos. Desde luego, los otros animales, y también una minoría de malhumorados bípedos, no son capaces de perfilar una sonrisa ni con las cosas de Mortiner. Los animales parlantes que dibuja Suso son otra cosa. Las palomas, gaviotas, jabalís y perretes de nuestro dibujante son otra cosa. Son más que humanos.

Desde 2005 hasta la actualidad el agudo humor de Suso Pérez Loza "Mortiner" en LA NUEVA ESPAÑA nos enamora, y visto como ahora lo vemos, en el libro "Personajes de Gijón", se convierte en una "Historia de Gijón entre 2005 y 2024". Muchas cosas pasaron en Xixón en esos años, muchas personas fueron la "Figura de la Semana", casi mil, y ahí estuvo y está nuestro protagonista haciéndonos reflexionar con la disculpa del humor.