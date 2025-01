Habla la policía que salvó a un hombre que dejó de respirar en plena calle en Gijón: "Sabía que lo que hiciera podía ayudarle a salir adelante"

"Esos dos minutos se me hicieron eternos". Son palabras de Sara Félix, agente de la Policía Nacional que el pasado 18 de diciembre se convirtió en el ángel de la guarda de un hombre de 54 años que había sufrido una parada cardiorrespiratoria en la avenida Constitución, justo frente al IES Jovellanos. Ante la gravedad del incidente, pues el varón "dejó de respirar", Félix le realizó la reanimación cardiopulmonar (RCP), siendo relevada después por dos compañeros. "La situación fue muy tensa", asegura la "salvadora".

Sara Félix se encontraba patrullando en coche por la zona cuando un ciudadano le avisó de que había un hombre tendido en la acera. La agente acudió de inmediato al lugar. "Parecía que iba a coger una bicicleta y cayó para atrás. Estaba en una mala postura, con una mochila a la espalda", relata Félix, que avisó a la Comisaría de lo ocurrido. El hombre emitía bocanadas de aire, hasta que, de un momento a otro, dejó de hacerlo. "Fue cuestión de segundos", apunta Sara Félix, que habló por teléfono con el servicio de Emergencias para informar de las circunstancias. En cuanto la víctima perdió el pulso, la agente subo que debía actuar. Con la ayuda de una persona consiguió colocar al hombre en la posición adecuada para acometer la RCP. Estuvo unos dos minutos en ello hasta la llegada de sus compañeros y, posteriormente, de la UVI Móvil, que trasladó al afectado al Hospital de Cabueñes.

Era urgente intervenir ya que el varón comenzaba a ponerse cianótico. Sara Félix no dudó. "Son situaciones a las que sabemos que nos podemos enfrentar aunque no estamos acostumbrados", sostiene la agente de la Policía Nacional, que lleva desde marzo en la Comisaría de Gijón. Había trabajado durante años en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde se produjeron casos similares pero cuya respuesta era distinta por la existencia de desfibriladores automáticos.

"Tenemos los conocimientos que la Policía nos ha dado, pero hay que aplicarlos en ese momento y jugar con el nerviosismo", asevera Sara Félix sobre el caso de la avenida Constitución, que congregó allí a unas veinte personas interesadas en lo que acontecía. "Se espera de nosotros que estemos preparados al cien por cien para cualquier situación", subraya Félix, que no rehuyó el vértigo de la responsabilidad. "Sabía que lo que hiciera podía ayudar al hombre a salir adelante", señala la agente, que tilda de "básico" el poseer conocimientos de primeros auxilios, no solo en los cuerpos policiales sino también en la ciudadanía. "Los primeros minutos son decisivos", afirma Sara Félix, que confiesa que no las tenía todas consigo cuando el hombre cesó de respirar. "Al ver que se ponía cianótico pensé que pintaba mal", admite la agente, que remarca que con situaciones de este tipo "te das cuenta de lo necesario que es estar preparado". "Son aprendizajes que se quedan en la cabeza. Me interesa mucho porque tengo hijos y estas cosas pueden pasar, que el corazón diga ‘hasta aquí’", declara Sara Félix, cuya implicación fue determinante para que el corazón del varón siguiera latiendo aquella tarde del 18 de diciembre.