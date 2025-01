"La magia hace vivir emociones y ofrece momentos que van directos al corazón"

Alejandro López, conocido como el Mago Jandro, pondrá el broche a la X Semana Mágica de Gijón, con una doble función el día 4 de enero a las 12.30 y 19.00 horas en el teatro Jovellanos. Una función que llega tras ser reconocido en Las Vegas, con una importante dosis de humor, para poner el broche a la recuperación de los actos en torno a la magia en la ciudad, tras cuatro años de parón.

Su show ha tenido gran acogida. Hasta se ha programado un segundo pase. ¿Entusiasma que la magia cale entre el público?

Estoy abrumado con tanto cariño. Se han agotado las entradas del teatro Jovellanos que es enorme y nos sabe mal que se quede gente sin poder entrar así que hacemos otra sesión para agradecer el recibimiento de mi primera vez en Gijón. El festival está siendo un éxito y las galas son de una calidad excelente cada año y el público responde.

¿Por qué es necesaria la magia?

Es necesario vivir emociones y experiencias en directo alejados de las pantallas y la magia ofrece momentos que van directos al corazón.

¿Cómo será su espectáculo en el Jovellanos?

Es un show con números que no he hecho antes en televisión, que solo se pueden disfrutar en el teatro. Hay mucha magia original mezclada con muchas risas.

¿Qué importancia le da a la fusión de la magia con el humor?

Para mí es la combinación perfecta porque al acabar te duele la barriga de reír y el cerebro de flipar.

Viene de ganar el prestigioso premio "Fool Us" en Las Vegas, ¿qué supone haberlo vuelto a conseguir por cinco ediciones consecutivas y ser el único español en hacerlo?

Los premios son la recompensa a un trabajo creativo exhaustivo. Me los tomo como un estímulo para seguir creando locuras.

¿Se reconoce lo suficiente a los magos en España o cree que en otros países tienen más impactos y más acogida?

España es la primera potencia mundial de magia. Aquí hay grandísimos magos como Tamariz, Yunke, Luis Olmedo, Héctor Mancha, Miguel Muñoz… Y podría darte cientos de nombres más. Desconozco si en otros países tienen más o menos acogida. Lo que sé es que aquí el público es extraordinario, vienen a disfrutar y cuando ven un show de calidad, pues repiten sin dudarlo.

Se hizo muy popular durante sus 15 años por sus participaciones en "El hormiguero". ¿Cómo de importante es para la magia esa visibilidad televisiva?

La televisión es un excelente escaparate para que te conozca la gente y quiera luego verte en directo. Creo que es bueno que salgan magos buenos y que dignifiquen el arte de la magia en cualquier medio.

¿Quién le marcó para dedicarse a esto y cuál fue su primer truco?

Tamariz, Magic Andreu y Pepe Carrol. Vamos, los magos que veía en televisión. De ahí la importancia de tener referentes y maestros. El primer truco que inventé era uno con un cuchillo que atravesaba la baraja y sacaba la carta elegida. Luego me enteré que ese truco tenía más de cien años ya.

Cambiando por un momento su espacio en el escenario, por uno más entre el público en el patio de butacas. ¿Qué es lo que más le ilusiona y atrae?

Lo que más me gusta es ver nuevas ideas. Que haya algo más detrás del mero truco. Que haya verdad en lo que ves. Y que el mago sea carismático, especial, que no haya otro como él o ella.

Acaba de entrar en el cine como guionista y director. Y ha recibido ya varios reconocimientos con su película "Cava". ¿Qué le ha atrapado de este mundo?

Para mí el cine y la magia es lo mismo. Se trata de crear una emoción en el espectador. Creamos una ficción, algo que no es real, pero lo parece. Y no esperábamos el éxito tan rápido de la película "Cava", pero como le decía, los premios te da una motivación extra para seguir con nuevos proyectos y ya hemos rodado el segundo cortometraje que saldrá en breve. En ambos he aplicado estructuras de magia, y también en la magia estoy metiendo estructuras de cine con lo cual ambos mundos se retroalimentan.

