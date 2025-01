Mar Norlander, musicóloga "Juan Carlos Calderón era una fábrica de éxitos"

La musicóloga asturiana Mar Norlander presenta este sábado, a las 18.30 horas en el Antiguo Instituto, el libro en el que recoge la trayectoria del compositor cántabro Juan Carlos Calderón.

-En 2023 culminó su tesis sobre Juan Carlos Calderón. ¿Por qué decidió realizar este libro unos meses después?

-Cuando defendí la tesis, en el tribunal me dijeron: "Tienes una información muy valiosa, es muy importante este compositor y creemos que deberías publicarla". Me puse manos a la obra con ello y me llevó muy poco tiempo hacer la redacción del libro. Fueron unos nueve meses. El libro es diferente a la tesis, ya que es mucho más ameno y fácil de leer para todo tipo de público, pero sí que da cuenta de cosas que se desconocían totalmente.

-¿A qué se refiere?

-Calderón fue un compositor que hizo muchísimas cosas, pero era totalmente desconocido. De hecho, hacer la tesis me llevó seis años de investigación porque no había casi nada publicado. La información que tenía la saqué de artículos de periódicos y del contacto con la familia, que me aportó partituras y muchos recortes de periódicos de la primera etapa, cuando no era nada famoso. Eso tuve que reconstruirlo casi desde cero. A partir de los fragmentos hice la cronología y es verdad que fue muy importante porque es un compositor que todo el mundo conoce por su nombre, pero nadie sabe lo que ha hecho.

-¿En qué logros de su carrera pone el foco en esta obra?

-Las claves por las que todo el mundo le conoce es por "Eres tú" de Eurovisión, que fue segundo premio del festival con "Mocedades". De ahí el título del libro, porque es su canción más famosa. Pero también tuvo otras famosas como "Tú volverás", "La fiesta terminó" o "Nacida para amar". Esos son sus éxitos eurovisivos y es por lo que más se le conoce. También porque se encargó de la carrera de "Mocedades", a quienes descubrió y con quienes hizo diez discos. Además, fue quien descubrió a Luis Miguel desde el primer disco.

-¿Cuáles fueron las claves del éxito de Calderón como compositor, arreglista y productor?

-Empezó siendo músico de jazz. Hizo varios discos muy importantes y después empezó con el "Dúo Dinámico" haciendo arreglos de pop. Uno de los hitos más importantes que hizo fue el arreglo de "Mediterráneo" y de varias canciones de ese disco de Serrat. Lo más importante es que es un grande como compositor, arreglista, letrista y productor. Abarcaba muchísimos aspectos y trabajó con los mejores músicos y con las mejores discográficas cuando estas eran las únicas que tenían a su alcance a las orquestas sinfónicas.

-¿Qué importancia tuvo la figura de Calderón para géneros musicales como el pop o el jazz?

-En cuanto al jazz, él fue el artífice de uno de los hitos más importantes que hubo en España. En 1968 reunió a trece músicos de los más importantes de aquella época y grabó el disco "Bloque 6". Eso es muy importante porque nunca nadie había hecho nada similar a una "Big band" en España. Y en el pop hizo muchísimo. Llegó un momento en el que las discográficas, cuando querían lanzar a una gran estrella, le llamaban para que compusiera. Era una fábrica de éxitos. En 1981 se fue a Estados Unidos y luego, en la última etapa de su vida, alterna la etapa americana y compone para muchos cantantes y artistas de México, Chile o Argentina. De hecho, Juan Carlos Calderón es mucho más famoso en México que en España. Aquí, en lo que fueron los 70 y los 80, cualquier artista que quería destacar, quería que Juan Carlos Calderón compusiera para él.

-¿Qué otros elementos destaca de lo que aporta este volumen?

-Hay varias cosas interesantes en este libro. Haciendo el recorrido por su vida haces un recorrido por la historia de la música popular en España del último tercio del siglo XX, porque ha compuesto para muchos artistas. Otra cosa muy importante es que, casi al final, hay un capítulo dedicado exclusivamente a una conferencia que Juan Carlos Calderón dio en México. La he transcrito íntegramente y desvela su forma de componer y de hacer música. Me parece un documento muy valioso para cualquier persona que quiera componer y quiera fabricar un éxito. Otra de las cosas que tiene el libro es un epílogo hecho por su hija, Teresa Calderón. En una conversación le dije: "Me tendrías que contar alguna cosa para que vaya intercalando cada parte del libro". Entonces, me escribió un documento que me pareció tan bonito que lo metí en el epílogo íntegramente. Ahí cuenta cómo era él como ser humano, con sus fobias y sus miedos. Es muy bonito.

-¿Está satisfecha con la acogida que está obteniendo por parte de los lectores?

-Sí. A nivel de ventas no sabré cómo va hasta dentro de unos meses, pero estoy muy satisfecha por la parte de la crítica. Se han hecho reseñas en periódicos en las que ponen por las nubes al libro. En la prensa especializada lo valoran muchísimo y estoy encantada porque a los expertos les ha gustado mucho y todos coinciden en que era necesario escribir algo así. Eso sí, no he recibido ninguna crítica negativa y eso me preocupa porque creo que siempre son buenas.

-¿Qué espera de la presentación del sábado?

-Vendrán el editor, Javier de Castro, y la autora del prólogo y catedrática de Musicología, Celsa Alonso. Además, el dúo "Moriarty" y la cantante Raquel García interpretarán canciones de Juan Carlos Calderón. Creo que va a quedar muy bonito y espero que vaya mucha gente.

