Los jóvenes prefieren el coche al transporte público por su "inmediatez"

La necesidad de acudir a diferentes zonas de la ciudad de forma "inmediata" por motivos laborales y de moverse junto a sus hijos, muchos de ellos en sillas de paseo. Estas son las principales razones que señalan los conductores gijoneses de entre 25 a 44 años a la hora de explicar por qué son el grupo poblacional que mayor uso hace del coche, tal y como mostró la primera encuesta realizada por el Ayuntamiento en el marco de los estudios de movilidad para reformular la Ordenanza y Regulación del Aparcamiento (ORA). "Tener carga familiar y trabajo influye mucho porque en el coche sabemos que no va a faltar espacio, mientras que en el autobús había veces que no cabíamos", comenta Felipe Álvarez, un vecino de La Calzada de 44 años.

Esta franja de edad, según expone este diagnóstico de la movilidad local promocionado en el que se encuestó a medio millar de gijoneses, los menores de 45 años lideran las dos variables analizadas. Una de ellas es la tasa de uso, en la que alcanzan un 61,2 por ciento, y la otra es el promedio de viajes, que se sitúa en un 9,1 por ciento. Asimismo, teniendo en cuenta esta encuesta y la que analiza el uso del transporte público, quienes utilizan el vehículo privado y más viajan en autobús son los menores de 25 años y los mayores de 65. Gijoneses como Álvarez creen que, un cambio que resulta trascendental, en su caso, es el nacimiento de los hijos. "Antes cogíamos más el autobús, pero desde que tenemos niños empezamos a usar casi siempre el coche cuando viajamos con ellos", subraya Álvarez, quien no duda a la hora de resaltar que "el coche es más cómodo y rápido, especialmente si vas con niños".

Laura Fernández, junto a su vehículo privado. | JUAN PLAZA

En la rapidez también hace hincapié Laura Fernández. A sus 34 años, esta vecina de Viesques reconoce estar "acostumbra" a moverse con su coche a diario desde que finalizó sus estudios en la Universidad de Oviedo. "Siempre cogía el autobús en mi etapa de estudiante, a pesar de que desde el primer curso de la carrera tenía el carné de conducir. Después, al terminar esa etapa, cuando tenía 25 años, empecé a usar el coche", expresa Fernández. En cuanto a las claves de optar por moverse en vehículo privado, Fernández destaca "la inmediatez". "Es la mejor forma de que en cuanto quieras estar en un sitio, principalmente por cosas del trabajo, puedas llegar rápido", abunda esta gijonesa, al tiempo que comenta que "entiendo que los menores de 25 montan más en los autobuses porque, en muchos casos, todavía no tienen un trabajo que les permita tener independencia económica".

También lo ve así Pablo Argüelles, un vecino de La Arena de 25 años que es asiduo a viajar en coche. "Suelo cogerlo para cualquier actividad, ya sea por ir a hacer deporte a algún club o si tengo que viajar a cualquier sitio", asegura este joven maestro gijonés, que remarca que el vehículo privado permite "ir más rápido y no tener que esperar a que pasen los autobuses". No obstante, Argüelles apunta que "la principal razón para dejar de coger el transporte público fue tener un trabajo". "Cuando tienes 18 años o estás estudiando no lo puedes coger el coche todos los días porque no te lo puedes permitir. Entonces, en esas etapas, el transporte público siempre es más económico", zanja.

Por otra parte, los conductores gijoneses reconocen que uno de los grandes inconvenientes de moverse en coche por la ciudad son los problemas con los que se encuentran a la hora de encontrar aparcamiento. "En el centro es muy complicado. Entonces, cuando me desplazo por esta zona, prefiero hacerlo a pie", argumenta Argüelles.

Pablo Argüelles, en los Jardines del Náutico, con coches a su espalda. | JUAN PLAZA

Otro de los aspectos recogidos por el estudio municipal es que más del 75 por ciento de la zona rural se mueve en vehículo privado. Una de las que suele hacerlo es Covadonga Rodríguez, una vecina de Granda de 31 años. "Desde los 23 años nunca me he separado del coche. Lo utilizo por comodidad y por no andar esperando", indica Rodríguez, quien puntualiza: "Es cierto que en Granda estamos bastante bien comunicados con la línea de autobús que tenemos, pero prefiero el coche por la comodidad". Esta gijonesa también opina que conseguir un empleo es el motivo fundamental de que la franja de edad a la que ella pertenece sea la que más utiliza el vehículo privado en Gijón. "Al empezar a tener estabilidad económica, te puedes permitir andar más con el coche y de esa forma te acostumbras a hacerlo así porque llegas más rápido a zonas que están peor comunicadas", culmina.