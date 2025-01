Condenada una pareja por entrar a robar en dos pisos de Gijón: un vecino les vio por la mirilla y dio la voz de alarma

Una pareja con historial delictivo y de nacionalidad extranjera ha vuelto a ser condenada por asaltar dos viviendas de Gijón para robar en su interior, apoderándose de dinero y distintos objetos de valor, a penas que suman nueve años y tres meses de cárcel. En concreto, para el primero de los implicados, son cinco años y medio de cárcel por los delitos continuados de robo con fuerza en casa habitada y resistencia, mientras que para el segundo de ellos son tres años y nueve meses de prisión por el delito de robo con fuerza en casa habitada. A eso se suma que deberán pagar más de 1.000 euros en indemnizaciones. La sentencia acaba de ser ratificada por el tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, que avala también la expulsión del territorio español de estos dos individuos durante los próximos diez años.

Los dos implicados viajaron en coche desde Bilbao hasta Gijón para cometer los robos. Una vez en la ciudad perpetraron los asaltos en al menos dos viviendas. En una de ellas se llevaron joyas y dinero en efectivo, cerca de 1.000 euros, y en otra de las casas algo menos de la mitad además de otros objetos de valor. Pero en uno de esos asaltos levantaron las sospechas de un vecino, que al escuchar ruidos en el rellano se acercó a mirar por la mirilla.

El testigo del robo alertó a la Policía de que unos individuos se encontraban manipulando la cerradura de un piso de su edificio. Este hombre, que ratificó su versión de aquella tarde en la vista oral, ofreció a los agentes una completa descripción de los dos hombres, tanto de sus rasgos físicos como de la vestimenta que llevaban. Esos datos permitieron a los agentes localizar a los sospechosos en las inmediaciones del inmueble. Justo en el momento del arresto, además, uno de los implicados lanzó al suelo un plástico de color azul. Plástico que, una vez analizado, es del tipo que se emplea habitualmente para accionar el resbalón de las cerraduras y franquear la puerta de acceso a las viviendas para entrar a robar.

Geolocalización móvil

El juicio se celebró y estos dos individuos fueron condenados a tenor de las pruebas existentes y de los testimonios. No obstante, presentaron recurso ante la Audiencia. El nuevo fallo destaca los fundamentos en los que se fundamentó el Juzgado de lo Penal para el fallo. Uno de los argumentos de los procesados fue que en el momento de los hechos no estaban en Gijón, sino que llegaron más tarde y porque habían quedado para comprar un coche. No obstante, la geolocalización del móvil de uno de ellos sí les sitúa en la ciudad en el momento en el que se cometieron ambos asaltos. Además, en el coche hallaron las joyas y el dinero que denunciaron los afectados.

La sentencia ratificada ahora aboca a la expulsión de España de estos dos hombres. No podrán volver en los próximos diez años una vez se ejecute su salida.