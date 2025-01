Lavandera (Gijón) celebra el frenazo al parque de baterías: "Afectaba a muchas casas"

Los vecinos de Lavandera no han podido empezar mejor este 2025. El Ayuntamiento anunció el jueves la paralización del parque de baterías que se proyectaba en una finca rústica ubicada en el límite con Caldones, y que ya contaba con el visto bueno del Principado. El informe emitido por Urbanismo establece que este tipo de instalaciones no pueden ubicarse en suelo no urbanizable y cerca de viviendas. Una noticia que los vecinos han recibido con alegría, pero con cierta desconfianza. "Estamos contentos por el posicionamiento del Ayuntamiento, pero preocupados porque esto prolifera y cada vez nos tenemos que enfrentar a más situaciones de este tipo", dicen.

La decisión del Principado de iniciar la tramitación y sacar el proyecto a información pública había hecho temer a los vecinos el peor de los escenarios, pero finalmente el apoyo del Ayuntamiento ha jugado a su favor. "Cuando la noticia saltó estábamos muy preocupados porque en menos de quinientos metros se verían afectadas una treintena de viviendas, así como varias ganaderías", reconoce el presidente de la asociación de vecinos, José Antonio Piñera. Es más, insiste la vecina Isabel Trabanco, "en este caso las viviendas están a menos de cincuenta metros de la finca, por lo que sería un prejuicio muy grande para los residentes". En especial, les preocupaba el riesgo de incendio, así como de contaminación acústica.

Para Iñaqui Carrera, integrante de la plataforma Stop Baterías, "el mejor acierto que tuvimos cuando creamos la plataforma junto con la asociación de vecinos fue reunirnos con todos los partidos políticos", atendiendo a las declaraciones que había hecho el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, de que en la fase de redacción de directrices, los Ayuntamientos afectados tendrían "una voz y papel fundamental".

Gracias a su intenso trabajo, el Pleno rechazó formalmente el pasado mes de noviembre la instalación de parques de baterías en zona rural y cerca de viviendas. "Ahora no empezamos de cero, el Ayuntamiento nos apoya porque hemos ido trabajando fuertemente desde el primer minuto", insiste Carrera, que ve este frenazo como un avance "fundamental" que les sirve de aliciente para seguir luchando.

La parcela elegida para la implantación del parque de baterías, explica, "está calificada como suelo no urbanizable de interés agroforestal, lo que significa que este tipo de suelo se considera restringido. Es decir, para la implantación de este proyecto sería necesario tramitar un estudio de implantación y un plan especial con el que el Ayuntamiento ya había dicho en su momento que no estaba de acuerdo". En concreto, el proyecto planteado por la empresa Intersolar se ubicaba en un terreno de algo más de 6.000 metros cuadrados, en el que pretendían habilitar dos contenedores de baterías de litio, un centro de control con caseta independiente y una línea subterránea de alta tensión de 22 kilovatios y 15 metros de longitud. La inversión rondaba los tres millones de euros.

El informa municipal elaborado por el área de Urbanismo señala que dicha ubicación no está debidamente justificada y que, por tanto, debe aplicarse la normativa general que pide alejar estas instalaciones de viviendas y ganaderías. Tal y como pedían los vecinos. Más complicada será frenar la tramitación del parque de Tremañes.

Respecto a la presentación de nuevos proyectos de estas características en el concejo, los vecinos de Lavandera esperan que, en su caso, esta sea la última propuesta al respecto. "No entiendo cómo el Principado puede aprobar este tipo de proyectos. Por suerte, en nuestro caso acabamos y empezamos bien el año; esperamos ir a mejor", pide José Antonio Piñera. Por su parte, Carrera recuerda que actualmente "el número de conexiones a la red eléctrica disponibles en el Principado son 31, por lo que no todos los proyectos van a salir todas adelante".

