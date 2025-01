"La celebración de San Lorenzo puede ser un momento de sosiego para Gijón"

Jorge Cabal Fernández (Oviedo, 1976) se encuentra fuera de Gijón en estos días y encuentra un hueco para atender la llamada de LA NUEVA ESPAÑA. Con su tono tranquilo y sosegado y su charla erudita pero directa, repasa el párroco de San Lorenzo el programa de actos para celebrar el 1.800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo. Habiendo pasado por Roma y tras haber sido Arcipreste del Eo y Vicario Episcopal de Gijón y del Oriente, tiene un profundo conocimiento de la Iglesia, su labor y su mensaje.

-¿Quién fue San Lorenzo?

-Fue un joven nacido en Huesca. Venía de una familia cristiana que le envió a estudiar y acabó en Roma. Llegó a ser el archidiácono de la Iglesia romana que es el que, en el nombre del Papa, administra los bienes de la Iglesia sobre todo en vista a las necesidades de los más vulnerables. Estuvo siempre cerca del Papa Sixto II, que también murió mártir tres días antes que Lorenzo. Aprendió de él a vivir la vida cristiana con total entrega.

-¿Qué llama la atención de su vida?

-Que siendo un hombre joven entendió que la vida cristiana no es para un periodo de vacaciones, sino algo que afecta a toda la vida. Así lo hizo hasta su martirio.

-¿Qué supone para la parroquia esta efeméride?

-Reconocer que después de 1.800 años su vida fue luminosa y puede ayudarnos a comprender que necesitamos vivir con algunos valores que articulen nuestra forma de ser y de relacionarnos. Con su manera de vivir la fe hizo un mundo mejor. Dejó un reguero de bien.

-¿Después de tanto tiempo sigue vigente?

-Sí, todavía hay muchas personas, los cristianos sobre todo, que nos seguimos acordando de este hombre y lo que hizo. Queremos celebrar y reconocer que la vida cristiana, cuando se vive auténticamente, es una vida luminosa y una vida que deja tras de sí mucho bien que es recordado con el paso del tiempo. San Lorenzo sigue siendo un joven cristiano que amó a Jesucristo y a la Iglesia, y de ese amor nació la entrega a los demás. Especialmente, a los más necesitados.

-¿Costó confeccionar el programa de actos?

-Sabíamos desde hace un tiempo que en 2025 se celebraba el aniversario, así que lo preparamos todo tranquilamente el año pasado. Hemos tratado de combinar un poco de todo.

-¿A qué se refiere?

-A que hay celebraciones, conferencias y actividades para niños y jóvenes y para toda la parroquia con, por ejemplo, el concurso de dibujo. Vamos a editar un libro con dibujos originales y texto sobre San Lorenzo para difundir su vida. Iremos en peregrinación a Roma en este año jubilar. Visitaremos los lugares Laurentinos, que recuerdan episodios de la vida de Lorenzo, como su entierro o su martirio. En octubre, casi al final, iremos a Huesca, donde nació.

-¿Qué expectativas tienen en cuanto afluencia?

-Buscamos que la parroquia de San Lorenzo siga siendo lo que es: un templo en el centro de Gijón que acoja a todos. Empezamos el 31 de diciembre y la respuesta fue muy generosa. El aniversario será acogido a lo largo del año con alegría y entusiasmo por la parroquia y creo que, para la ciudad, puede ser motivo para darse cuenta de, por ejemplo, por qué la playa es de San Lorenzo. Este es un santo muy presente en Gijón. Espero que la celebración de San Lorenzo pueda ser para Gijón un momento de sosiego.

-¿En qué han consistido las mejoras en el templo de San Lorenzo?

-Las mejores en la iglesia se hicieron en vista al aniversario. Era una efeméride significativa y las mejoras eran necesarias. Han sido dos. Renovamos las luminarias para que fueran más eficientes en lo energético. También mejoramos el proyecto de luz y hemos pintado la iglesia mejorando el color para que las dos realidades fueran de la mano. El resultado es visible y luminoso. El templo transmite luz, como la vida de San Lorenzo. Las obras ya han terminado y, ya a futuro, al ser un templo grande, habrá que estar pendiente de mejorar y cuidar el patrimonio. Es una iglesia muy querida por Gijón.

-¿Cómo van las unidades pastorales?

-El Arzobispo ya las ha decretado y van a marcar la vida pastoral de los próximos años. Todos vemos las necesidad de que la Iglesia se siga actualizando para salir al paso de la vida de la gente y que la propuesta del Evangelio siga dando luz y vida a las personas. Estamos en un proceso de actualización de nuestras estructuras, parroquias y actividades. El objetivo es que lo que hace la Iglesia sea significativo para la vida de nuestra gente y para que se pueda ver que el cristianismo, cuando se vive de verdad y la fe es auténtica, es un potencial de humanización. Hace a las personas y a la sociedad mejor.

-Prosiga.

-Estamos empeñados en ver cómo podemos en el presente, con todas las dificultades que hay, que la propuesta del Evangelio siga ayudando a la gente a vivir con esperanza y a encontrar motivos para entenderse. Ese es el motivo de las unidades pastorales y de la actualización que estamos haciendo. Ver cómo podemos crear puentes entre nosotros, entre todos, para buscar la forma de entendernos y ayudarnos.

-¿Percibe más jóvenes en el día a día de la Iglesia?

-Sí, sin duda. Todos vemos ese movimiento. Creo que no es solo de los jóvenes. En general, la gente está pasando por situaciones muy difíciles y algunas propuestas que se nos hacen para vivir generan frustración. Lo que la Iglesia propone es un mensaje que no está al merced de intereses particulares, sino que trasciende a nuestra vida. Hablamos de Dios y Dios sirve para hoy, mañana y para el siglo que viene. Nuestra vida no puede estar fundamentada en cosas que pasan, que pueden ser o no.

-¿A qué se refiere?

-La vida humana necesita de valores permanentes, constantes, que atraviesen los siglos porque eso da solidez. Después, cada uno puede tener sus sensibilidad, opciones, diversiones y lo que sea. Pero que haya valores permanentes y fuertes que hagan al ser humano vivir. De eso se trata. La vida de la Iglesia no es para entretener. Hacemos lo que hacemos para que la gente tenga vida y tenga motivos para luchar, entenderse, quererse y perdonarse.

-Es una realidad, entonces.

-Sí, sí. Cuando las parroquias empiezan a proponer iniciativas sí que los jóvenes están teniendo deseo de volver a la experiencia cristiana. Se nota también en otros sectores. En San Lorenzo está siendo así. La gente responde muy bien y lo que hacemos ayuda a la gente.

-En este contexto tan difícil. ¿Cuál es la receta de la Iglesia?

-Lorenzo tuvo un momento muy difícil que fue gestionar una responsabilidad en un momento en que la Iglesia estuvo perseguida. Mantuvo la paz y el equilibrio y el amor cristiano hasta el final. Hoy, la vida también es compleja. La receta sería recuperar momentos de sosiego. Todos necesitamos una vida mejor y más tranquila. Debe partir de algo más pequeño. El origen es tener momentos de sosiego. Un templo puede ser un lugar para tener esa disciplina personal. Hoy tenemos disciplina para ir la gimnasio y cuidarse corporalmente. Pues esa misma disciplina tenerla para el cuidado del interior y la vida del espíritu.

