Cuando Gijón acogió su propio festival de San Remo

El "Festival de la Melodía de la Costa Verde", desde el año 1960, supuso una verdadera revolución en los veranos de Gijón. Finalizando la década de 1950 se celebraron otras convocatorias, no musicales, con nombres similares como el "Festival Comercial de la Costa Verde" y el "Festival Internacional en la Costa Verde", pero lo grande vino con la música, con la canción moderna se decía. Naturalmente la idea era promocionar Gijón como ciudad turística como desde el año 1951 lo había empezado a hacer San Remo ("Grazie dei fiori" interpretada por Nilla Pizzi), en España desde el año 1959 el Festival de Benidorm ("Un telegrama" cantada por Mona Bell) y desde el mismo año, 1959, el Festival de la Canción Mediterránea ("Binario" cantada por Claudio Villa).

Por primera vez venía a Gijón la radio y la prensa de Madrid a dar cuenta del acontecimiento, y múltiples intérpretes pasaron, desde 1960 hasta 1963, por El Náutico, el teatro Arango, el teatro Jovellanos y la Plaza de Toros para cantar temas que –desde Gijón– se hicieron muy populares a nivel nacional como "Somos jóvenes", "A tu vera", "Horóscopo", "Abaníqueme usted" o el clásico gijonés "Pescadores", compuesta por Manolo Carrizo, que compitió sin éxito en la primera edición del festival en el año 1961.

Durante las cuatro ediciones del Festival pasaron por Gijón, entre otros muchos músicos, "Los Sonor", Mike Ríos (luego Miguel Ríos), "Los Tres de Castilla", Sandra Le Brocq, Lolita Garrido, Ontiveros, "Los Pekes", Juan Carlos Monterrey, "Serenella" y muchos otros intérpretes. Una amplia información figura en la documentación conservada en el Muséu del Pueblu d´Asturies. Los principales organizadores del "Festival de la Melodía de la Costa Verde" fueron Eustaquio González Campomanes, "Tato", y Fernando Sierra Fernández con variadas colaboraciones. Este es el palmarés de las cuatro ediciones del "Festival de la Melodía de la Costa Verde".

Agosto de 1960. Primer premio: "Ojos sin luz", por "Los Tres de Castilla". Segundo premio: "Mientras tú duermes", por María Dolores Pradera. Tercer premio: "Abaníqueme usted", por "Los Tres de Castilla".

Agosto de 1961. Primer premio: "Horóscopo", por Lolita Garrido. Segundo premio: "Tú no sabes que te quiero", por Ana María Rey. Tercer premio: "Morena de verde luna", por Luisa Linares y "Los Galindos".

Agosto de 1962. Primer premio: "Somos jóvenes", por Sandra Le Brocq. Segundo premio: "Regalo de Dios", por Alejandro Algara. Tercer premio: "Dónde estás", por "Los Sonor".

Agosto de 1963. Primer premio: "Soledad", por Rui Mascarenhas. Segundo premio: "Barco sin timón", por "Los Pek

es". Tercer premio: "A tu manera vivivé", por Mike Ríos.

Una anécdota. Segunda edición, domingo 20 de agosto de 1961, en la Plaza de Toros de El Bibio. Cuando Lolita Garrido está interpretando la canción "Horóscopo", que al final resultaría la ganadora, tuvo que dejar de cantar. El motivo fue el alboroto que se formó cuando el público –que en gran número seguía por transistores un partido de fútbol– arrancó en aplausos y gritos que la cantante no comprendía. Se trataba de la victoria del Sporting en el famoso torneo celebrado en Mallorca para la permanencia en Segunda División. Atlético Sevilla 1-Sporting de Gijón 2, fue el resultado final. El Sporting no bajó a tercera división. No lo hizo nunca.

Más sobre el Festival de la Melodía de la Costa Verde. Es difícil que alguien no haya escuchado alguna vez la canción "A tu vera", en múltiples versiones, por Lola Flores entre otras. Mucho tiene que ver "A tu vera" con nuestra ciudad. La canción tiene letra de Rafael de León y música de Juan Solano y fue interpretada por primera vez en Gijón, por Ana María Rey. Se escuchó dentro de la segunda edición del Festival, verano de 1961; no obtuvo ningún premio en esa edición que ganó la canción "Horóscopo".

Tres apuntes finales. En el año en que participó Miguel Ríos, verano de 1963, lo hizo también Ontiveros, a quien llamaban "El loco del twist", un avanzado madrileño habitual en las matinales del Circo Price. Cantó dos temas de "twist lento": "Amor de verano" y "Cupido, por favor". Segundo apunte. José Argentino Costales, ―el cantante de "Argentino y su Conjunto Maravillas", orquesta muy habitual durante años en El Jardín,― participó en el año 1962 como compositor de "Eres como la brisa", con letra del periodista gijonés Emilio Sánchez García "Liomi", fallecido a finales de febrero del año 2000. Argentino murió en 2018. "Los Sonor", un grupo muy afamado en la década de 1960, grabó "Eres como la brisa" en un disco de cuatro canciones.

Por último. La canción "Somos jóvenes" ganó en el año 1962 el III Festival de la Melodía de la Costa Verde" cantada, y luego grabada, por Sandra Le Brocq, pero tuvo gran éxito nacional cantada por sus autores: el "Dúo Dinámico".

