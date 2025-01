Isabel Pacios, la timonel de la lonja de El Musel

Isabel Pacios Fernández de niña iba a ayudar al negocio familiar, el estanco y librería que regentaban sus padres, Juan e Isabel, en su Sama de Langreo natal. Es uno de los comercios más longevos de Asturias, la primera expendeduría de tabaco del valle del Nalón, fundada en 1893 por su bisabuelo Alejandro Álvarez Avello, negocio que hoy regenta su hermana. Ayudando en la tienda, junto a sus hermanos, pasaba buena parte de la época navideña y de los prolegómenos del inicio del curso escolar, cuando aumentaba la clientela. Vista con perspectiva, aquella ocupación temprana podría parecer premonitoria en una mujer que con el tiempo acabó por abandonar los estudios de Químicas que había iniciado en la Universidad de Oviedo para cursar Empresariales, culminando esta carrera en 1990 e iniciando una dilatada trayectoria profesional hasta que en mayo de 2018 se hizo cargo de la gerencia de Lonja Gijón-Musel, sociedad que superó una aguda crisis tras tomar ella el timón.

Isabel Pacios Fernández, que guarda con celo datos personales como su edad, es la segunda de tres hermanos, entre el mayor Juan José y la menor, Mónica. Sus estudios primarios los cursó en el colegio Gervasio Ramos y los secundarios en el Instituto Jerónimo González, años que la marcaron y en los que conoció a amigos para toda la vida, un grupo de 20 personas que se siguen reuniendo dos veces al año. Su vida está a caballo entre Gijón, donde trabaja, y Sama de Langreo y Oviedo, donde reparte su residencia, en el primer caso en la vivienda familiar.

Además de la formación académica que recibió en su infancia y su juventud, en su educación jugaron un papel crucial tanto su madre, fallecida hace 15 años, como su padre, fallecido hace 10, cuya obsesión era que sus hijos recibieran la mejor educación posible, propiciaron que fueran personas independientes y les inculcaron valores que la han guiado en su vida.

Su primer trabajo, que recuerda con especial cariño, fue un módulo que impartió en 1991, contratada por el Ayuntamiento de Laviana, para ayudar a un grupo de jóvenes emprendedores a poner en marcha sus respectivos proyectos de negocio. Su trayectoria profesional siguió con varios años de trabajo en una asesoría empresarial de Pola de Laviana, Erssy Pozueco, y posteriormente profesora en un curso de gestión financiera de Pymes en FADE.

El salto cualitativo, hacia puestos con responsabilidad directiva, lo dio en el verano de 1997, cuando accedió al cargo de adjunta la dirección financiera de la firma ovetenses Chocolates del Norte (Grupo Lacasa), de donde al cabo de un año pasó a la empresa de transporte Laurentino Corral (Silvota) como responsable de administración, compañía a la que permaneció ligada durante casi doce años. El mismo desempeño tuvo otros tres años en el Grupo García, empresa del sector del transporte y alimentación.

En su trayectoria no sólo ha ocupado diversos puestos directivos, sino que también puso en marcha dos proyectos empresariales propios; una asesoría sobre optimización de la gestión y estructura de costes de las empresas y otro sobre una marca complementos de moda hechos a mano, uniendo en este último lo profesional con su afición por los complementos.

Antes de aterrizar en El Musel, trabajó durante casi cuatro años y medio, desde enero de 2014 hasta mayo de 2018, como responsable de operaciones de Alimentos Congelados Cantábrico, en Friobas Basilio, donde ya entró en contacto con la actividad ligada a los productos del mar, aunque desde una perspectiva distinta a la de su responsabilidad actual. Cuando le preguntan por las previsiones para próximos ejercicios de la lonja, su respuesta es "de la mar, agua", dicho habitual entre los marineros que indica la imprevisibilidad de la actividad extractiva que tan pronto ofrece abundancia como escasez de pesca.

Como no todo en la vida es trabajar y trabajar, Isabel Pacios no deja pasar la oportunidad, cuando puede, de emprender algún viaje, tanto por Asturias, como por España y por el extranjero. Con buen dominio del idioma inglés, no ha dejado de formarse tras acabar sus estudios reglados. Su currículo suma varios másteres y cursos, los últimos sendos programas para Mujeres Directivas y para Futuras Consejeras.

Se confiesa una enamorada del mar, evocando los primeros recuerdos de infancia en las playas de San Lorenzo, Rodiles y Ribadesella durante los veranos. El mar volvió a ella y lo puede contemplar a diario desde su despacho o a pie de muelle cuando tiene que bajar a la cancha para seguir las subastas. n

