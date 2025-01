La historia de la madre que hizo cola desde las 4 de la mañana para ver a los Reyes Magos en el Ayuntamiento de Gijón: "Merece la pena por los niños"

La madre de Alejandro e Isabela Caamaño, Beatriz Gancedo, vio cómo la plaza Mayor comenzó a llenarse progresivamente. Ella llegó a las cuatro de la madrugada, y todavía no había nadie, pero fue a partir de las seis cuando numerosas familias se desplazaron hasta el ágora gijonesa repletos de ilusión para disfrutar del tradicional encuentro con los Reyes Magos, que dio comienzo a las 13.00 horas en el salón de recepciones del Ayuntamiento. "Es una paliza, pero merece la pena venir porque es increíble verlos de cerca y que los niños los puedan recibir. Es un momento que siempre es muy emotivo y que no puede faltar", señaló Gancedo antes de que las puertas de la Casa Consistorial se abrieran.

Y así fue. En grupos de cuatro, los pequeños fueron accediendo hasta los tronos de Sus Majestades de Oriente y del Príncipe Aliatar respetando el orden. Algunos, como Diego Santacreu, un vecino de Montevil de 10 años, tuvieron la fortuna de poder compartir confidencias con su rey favorito. "Me ha tocado con Baltasar. Nunca había tenido esa suerte y tenía muchas ganas de poder decirle que es el que más me gusta", afirmó Santacreu, quien lucía una sudadera de Super Mario. "Él me ha dicho que soy Super Diego", bromeó este niño, al que también le sorprendió que Baltasar se interesara por sus resultados académicos y por sus deportes preferidos. "Le he dicho que me está yendo bien y él me ha pedido que siga siendo bueno", agregó Santacreu.

A todos los pequeños, los Reyes Magos les regalaron un revoltijo de chuches. Además, los concejales presentes les entregaron un lápiz de madera con una goma en forma de rana. A Xune González, un niño de La Calzada de 6 años, le encantaron estos detalles. También que el Príncipe Aliatar le confirmara que ya tenían "listos" sus juguetes. "He pedido un pingüino y un coche de carreras", indicó González.

Junto a él estuvieron Paula y Miguel Morelli, que también llegaron desde La Calzada a la plaza Mayor a las 6.15 horas. A ellos, en esta ocasión, les tocó charlar con Gaspar y con Baltasar. "Nuestro favorito es Melchor, pero con ellos genial también. Lo hemos vivido con muchos nervios", señalaron, antes de comentar que "nos han dicho que nos esperarán en la cabalgata". "Allí estaremos", confirmó Paula, la pequeña de los hermanos. Su madre, Maite Vázquez, celebró que esta cita siga celebrándose cada cinco de enero en Gijón. "Estar esperando con tanta ilusión y después verlos tan cerca es lo que más nos mola", subrayó.

Las preguntas de Sus Majestades a los pequeños destacaron por su variedad. A Celia San Abdón, de 11 años, Baltasar le preguntó por sus principales deseos. "Solo le he dicho la camiseta del Sporting, un estuche y una mochila", explicó San Abdón, al tiempo que su madre, Marisa San Abdón, añadió que "este es el día más bonito". En cambio, al recibir a Paula García, una vecina de Nuevo Gijón, el Príncipe Aliatar se interesó por sus notas. "Le he dicho que van bien y que seguiré mejorándolas", culminó García, para la que al igual que el resto de los presentes le será muy complicado olvidar los instantes mágicos vividos en el salón de recepciones del Ayuntamiento.