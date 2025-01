"La reducción de jornada hará que muchas empresas lo pasen mal"

En estos primeros días de 2025, la palabra "nuevo" tiene un especial timbre. Año nuevo, vida nueva, propósitos nuevos, objetivos nuevos… Es un adjetivo que, además, forma parte de la historia de la empresa de limpieza CLN, con sede en el polígono gijonés de Lloreda. Aunque hoy es un grupo con 2.000 empleados y presencia en cuatro comunidades autónomas, su origen está en un hombre que en los años 50 se trasladó con su mujer desde su La Coruña natal hasta Gijón. Aquel gallego, de nombre José Rego Sánchez, se había convertido al cristianismo evangélico y se mudó a la ciudad asturiana para hacerse cargo de una iglesia como pastor. Pero, además de esa misión, Rego debía ganarse el pan con el sudor de su frente, así que empezó a limpiar cristales y fachadas con el nombre profesional de "El nuevo", dada su condición de recién llegado. Más de seis décadas después, su nieto Guillermo Llavona Rego (Gijón, 1992) comparte con su madre, Marta Rego, la dirección de una compañía en crecimiento y diversificada en servicios: además de la limpieza, otros como jardinería o conserjería. De ello habla Llavona con LA NUEVA ESPAÑA dentro de la serie de entrevistas que, bajo el título de "El relevo, presentan a las nuevas generaciones de las principales empresas familiares de Asturias.

-Comparte la dirección de la empresa con su madre. ¿Qué tal la cogobernanza?

-Ella es la propietaria y la administradora de la sociedad, así que en el fondo la que manda es ella (ríe). Ya en serio, yo soy el que está al frente en el día a día de la empresa, y ella se encarga más de la parte financiera. La verdad es que tenemos la suerte de llevarnos muy bien. Hablamos mucho y nos entendemos. Ella tiene 63 años, por lo que dice que ya está de salida (ríe).

-Hace solo cinco años, su empresa alcanzó los trabajadores. En el 2024 recién concluido, se alcanzaron los 2.000.

-Sí, estamos en un momento de máxima expansión. Esto es como una bola de nieve: cuando echa a rodar, cada vez va ganando más tamaño. Nosotros estamos accediendo cada vez a mayores contratos, más facturación, más personal… Cuando teníamos 200 trabajadores, nuestros ingresos podían crecer un 30% o un 40% en un año, pero no tanto en el volumen de la plantilla. Ahora sí. Este año, por ejemplo, hemos ganado dos licitaciones públicas de limpieza de dependencias municipales: una en el ayuntamiento de Castro Urdiales (Cantabria) y otra en el de Avilés. Sólo esos dos contratos nos han permitido incorporar a 200 trabajadores.

La sede de Grupo CLN. / LNE

La empresa Grupo CLN , con sede en Gijón, tiene su origen hace más de seis décadas. Nació como empresa de limpieza y actualmente oferta también servicios de jardinería y conserjería.

, con sede en Gijón, tiene su origen hace más de seis décadas. Nació como empresa de limpieza y actualmente oferta también servicios de jardinería y conserjería. 2.000 empleados. La plantilla ha registrado un fuerte incremento y se ha duplicado en los últimos cinco años.

La plantilla ha registrado un fuerte incremento y se ha duplicado en los últimos cinco años. 20 millones. Es la cifra aproximada de facturación en 2024, que la empresa prevé superar en 2025.

Es la cifra aproximada de facturación en 2024, que la empresa prevé superar en 2025. 80% contratos públicos. Cerca del 80% de los ingresos del grupo proceden de contratos con administraciones públicas.

Cerca del 80% de los ingresos del grupo proceden de contratos con administraciones públicas. 4 comunidades. La empresa tiene actividad actualmente en Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León.

¿-Tienen contratos con la Administración del Principado?

-Sí, muchos. Por ejemplo, todas las sedes judiciales salvo las de Avilés. La limpieza del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (Easmu), en Oviedo, también es nuestra. En Asturias estamos muy implantados. De hecho, la región nos aporta unos ingresos de unos 8 o 9 millones de euros al año, casi la mitad de toda la facturación.

-Están presentes en Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León. ¿Hay más planes de expansión?

-Queremos implantarnos en toda Castilla y León, es lo que más estamos enfocados en este momento. De momento estamos en Valladolid, Burgos, León y Segovia. En el País Vasco tenemos alguna cosita y también queremos reforzarnos allí. En estos momentos todo el crecimiento que tiene la empresa es orgánico, es decir, no mediante compras de otras compañías. Creemos mucho en un crecimiento paulatino, poco a poco, sin desparramarnos. Nos gusta establecernos en un territorio para quedarnos, y no llegar a un sitio, amarrar un par de contratos atendidos de cualquier manera para luego dejar una mala imagen. Nos gusta conocer bien el funcionamiento de cada territorio para implantarnos de forma sólida, y eso lleva tiempo.

Padre de familia y guitarrista Nacido en Gijón en 1992 y con una hermana seis años menor, Guillermo Llavona estudió en el IES El Piles y en las Ursulinas de Gijón. Tras a acabar el bachillerato, se fue a Inglaterra dos años a estudiar Teología para profundizar en su fe y, de paso, aprender inglés. Allí conoció a su hoy esposa, Miriam, oriunda de Nápoles y licenciada en Filosofía, con la que tiene tres hijos. A su vuelta, Llavona realizó un grado superior en Comercio y Márketing y fichó por el grupo de concesionarios de automóvil Resnova, donde trabajó varios años. Cuando estaba a punto de regresar a Inglaterra para ingresar en la ingeniería británica Ricardo PLC, finalmente el gijonés decidió quedarse en Asturias y comenzar en la empresa familiar. Cristiano evangélico como sus padres y abuelos, Guillermo y su familia pertenecen al movimiento Asambleas de Dios, asociación internacional de iglesias evangélicas. Es aficionado a tocar la guitarra: tiene seis tanto acústicas como eléctricas.

-¿Qué porcentaje de sus ingresos representan los contratos públicos?

-Aproximadamente el 80%.

-¿Supone mucha complejidad trabajar con la Administración en lo que respecta a temas regulatorios, legales…?

-Sí, es complejo. En estos momentos, las empresas que trabajamos con la Administración encaramos un problema grande, que es que la ley nos no permite repercutir los incrementos de costes que pueden ir surgiendo. Es decir, se nos fija un precio cerrado para, por ejemplo, cinco años. Pero, ¿qué pasa si de repente la Administración me sube un 5% el salario mínimo interprofesional (SMI)? Pues que me lo como. Yo entiendo que no se puedan repercutir ciertas subidas, pero para empresas como la nuestra, donde el 90% del coste es la mano de obra, un incremento del 5% me cruje. Por lo tanto, desde la patronal de las empresas de limpieza, Aspel, estamos reclamando que se puedan repercutir esos costes en los contratos. Fue una cláusula que se eliminó con el Gobierno de Mariano Rajoy, durante la crisis, y es algo que sucede sólo en España. No sucede en otros países europeos.

El pastor evangélico que empezó de limpiacristales / José Rego Sánchez.

El pastor evangélico que empezó de limpiacristales En los años 50, los gallegos José Rego Sánchez y su mujer, Pilar Fernández Blanco, dejaron su La Coruña natal para emigrar a Gijón, donde Rego, miembro de la Iglesia evangélica, tenía encomendada la tutela de una comunidad de feligreses. De manera simultánea a su labor pastoral, Rego se constituyó como autónomo y, con el nombre profesional de "El nuevo", en 1956 comenzó a trabajar limpiando cristales y fachadas de edificios de la ciudad asturiana. Con el tiempo, los clientes fueron demandando más servicios y, con la ayuda de su esposa, el negocio fue creciendo, pasando a denominarse "Limpiezas Gijón" en los años 70, momento en el que se incorporan dos de los seis hijos del matrimonio: Marta y Samuel. En 1989, los dos hermanos y el marido de Marta, Miguel Ángel Llavona, dieron un salto cualitativo con la constitución de una sociedad llamada "Cleanastur", cuyo nombre capturaba la expansión territorial de la firma de limpieza más allá de Gijón. El siguiente paso tuvo lugar en 2010 cuando, tomando la idea de un empleado, la empresa se rebautizó con las consonantes de la palabra "clean", CLN, que también son las iniciales de la palabra "limpiar" en inglés ("clean"), español ("limpiar") y francés ("nettoyer").

-Supongo que también les afecta la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales.

-El convenio de limpieza en Asturias es de 38,5 horas. Si se reduce a 37,5, es sólo una hora. Pero si esa hora menos se aplica a mil trabajadores, se trata un montón de dinero que nos descuadra completamente las cuentas. Sobre todo, insisto, si ese encarecimiento no se puede repercutir en el precio de los contratos. A mí me parece estupendo que el Gobierno imponga unilateralmente la reducción de jornada siempre y cuando a las empresas nos permita reaccionar a esa medida y adaptarnos. Porque, además, en nuestro sector los márgenes son muy estrechos, de entre un 2% y un 5%.

-Habla de “unilateralidad”. ¿Ha habido mucho de esto en las últimas regulaciones laborales?

-Bueno, de momento la reducción de jornada aún no se ha aprobado, veremos qué sucede. Pero hay una cosa que se llama negociación colectiva y agentes sociales, y son ellos los que tienen que negociar. Para eso existen los sindicatos y las patronales. Todo lo que venga impuesto desde fuera acaba desestabilizando. Hay convenios donde se ha reducido ya la jornada, si no, todos estarían en 40 horas. Y, ojo, yo no tengo ningún problema con esa reducción, y la patronal tampoco. Me parece bien que a partir de una determinada fecha se establezca un máximo de horas y que a las empresas se nos conceda un periodo de adaptación suficientemente largo para que los contratos antiguos vayan venciendo y se generen contratos nuevos. Aunque no se me permita repercutirlo, al menos se me da un margen de adaptación. Lo que no puede ser es que se diga: "En 2024 tienen que ser 38,5 horas y en 2025 tienen que ser 37,5". No me estás permitiendo adaptarme. Es un coste que va a directamente a nuestra cuenta de resultados. Va a haber muchas empresas que lo pasarán realmente mal.

