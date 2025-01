Asetra renuncia a invertir en la Zalia tras lustros aguardando su desarrollo

Después de años clamando en el desierto para que se culminara el desarrollo de la primera fase de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia), completando su urbanización y dotándola de accesos adecuados, Asetra, patronal del transporte de mercancías por carretera, ha desistido de acometer la inversión que tenía prevista para construir un centro de formación y nuevas oficinas para sus servicios centrales en la parcela de 5.000 metros cuadrados que adquirió sobre plano. Eran los años en los que se estaba construyendo la ampliación de El Musel y se ideó como complemento a la misma el desarrollo –en varias fases– de 4 millones de metros cuadrados en San Andrés de los Tacones como zona logística para los puertos de Gijón y Avilés.

Varios lustros después, la consejería de Fomento del Principado anunció el pasado viernes que, en el marco del proceso de comercialización de parcelas en la primera fase de la Zalia "se está agilizando la entrega de la parcela R11, adquirida por la Asociación de Empresarios de Transporte, Logística, Aparcamientos y Actividades Afines de Asturias (Asetra)". Una parcela por la que en su día Asetra pagó 700.000 euros, al valorarse en 140 euros el metro cuadrado, cifra muy por encima de la que previsiblemente pagarán quienes adquieran otras parcelas, después de haber revisado a la baja los precios en varias ocasiones la Zalia.

La demora en culminar la urbanización de la zona logística, que aún carece de subestación eléctrica, y en especial en la construcción de los accesos ya espantaron hace años a grupos potentes, como El Corte Inglés, que llegó a tener un precontrato para instalarse allí, y una multinacional extranjera. Asetra, que cuenta con aulas de formación en Gijón en la calle Teodoro Cuesta y que hace unos años alquiló espacio en el Centro de Transportes de Gijón con el mismo fin, ha optado por aparcar también sus planes para la Zalia. Lo hace después de haber contratado hace lustros a una ingeniería con sede en Tremañes para realizar el proyecto que preveía desarrollar en la Zalia, con una inversión cifrada entonces en unos 3 millones de euros (incluida la compra del terreno) y de haber llegado a un acuerdo con la Constructora Los Álamos para que se encargara de levantar un edificio que además de oficinas contaría con talleres para su centro de formación.

Cuando Asetra adquirió su parcela en la Zalia, estaba prevista la construcción de tres autovías de doble carril para conectar la zona logística con los accesos a El Musel, con la "Y" en El Montico y con la AS-II, además de una estación intermodal llevando el ferrocarril a la zona logística. A día de hoy solo se ha construido, y tarde, el vial hasta la GI-1 y con un único carril en cada sentido. Estaba previsto otro similar hasta El Montico, mientras que el que la uniría con la AS II se descartó. La incógnita del desarrollo de la estación intermodal está pendiente de despejarse, especialmente saber cómo se va a pagar.

El frenazo de Asetra a sus planes para la Zalia, en todo caso, tiene que ver con los cambios en el contexto que se han producido en todos estos años, con menor demanda de formación en su sector, la aparición de ofertas alternativas como el Máster de Logística del Transporte de la Universidad de Oviedo, con el que Asetra está volcada, y que los espacios alternativos a los que ha recurrido ya no hacen que a la asociación le resulte atractiva la inversión en la Zalia.

¿Qué va a pasar con su parcela? De momento va a permanecer como parte del patrimonio de la asociación, explica su presidente, Ovidio de la Roza. Cualquier decisión al respecto, tanto si en algún momento se decidiera venderla como realizar en la misma algún proyecto, es algo que compete a la Junta Directiva de Asetra, la actual o las que vengan. Lo que está claro es que ha dejado de ser una prioridad para Asetra, tal como desde la asociación se transmitió en conversaciones informales a la Consejería de Fomento.

Aunque Asetra no va a materializar la inversión que tenía prevista en la Zalia, eso no significa que desde la asociación no se considere que debiera de potenciarse. "Sigo pensando que si se agilizara y apostaran claramente por la Zalia, sería una oportunidad para atraer empresas, pero se están perdiendo oportunidades a punta pala", señala De la Roza. El presidente de Asetra considera que la Zalia está en un lugar estratégico para servir como zona logística a los dos puertos asturianos de interés general del Estado, si es que se apuesta por que se convierta en un área plenamente intermodal. "Otra cosa es que lo conviertan en un polígono industrial, en lugar de un centro logístico con intermodalidad", añade.

Desde el Principado se ha indicado que ya se han recibido manifestaciones de interés por adquirir tres parcelas de la primera fase. Una primera fase que cuenta con cerca de 700.000 m2 netos.

