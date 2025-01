Dos boletos del segundo premio y un niña que vino con un tercero bajo el brazo: así ha sido el sorteo del Niño en Gijón

Pellizquito del Niño en Gijón. El sorteo del 6 de enero ha dejado un segundo premio y un tercero. En la ciudad se vendieron dos boletos del segundo, agraciados con 75.000 euros cada uno, en una administración de Perchera-La Braña., Del tercer premio, con 250.000 euros a la serie, se vendieron boletos en la administración de la calle Corrida y en los estancos de Schultz, 80 y Ezcurdia, 98.

El segundo premio ha ido a parar al número en la administración de Naranjo de Bulnes, 8. En La Braña-Perchera. Gladis García Fernández, la titular de El indio de oro, un negocio familiar que ya va por la tercera generación y que lleva más de 40 años abierto, celebró haber repartido dos décimos del segundo premio como si fuese a cobrar los 75.000 euros de cada boleto vendido con el 06.766. "Me puse a dar saltos de alegría en casa cuando me enteré", reconocía esta mañana la lotera, que por ahora no sabe quién ha sido el cliente agraciado. "Espero que haya sido un habitual y que le hayamos alegrado este año nuevo", afirmaba mientras brindaba con champán en el interior de la administración con su marido, Jorge Fernández: "A ver si esto anima la cosa y nos viene bien".

Sergio Lobo y Joana Paciolla, con la pequeña Vera en brazos / P. P.

El tercero ha caído en el número 66.777 y cuenta con un premio de 250.000 euros a la serie o, lo que es lo mismo, 25.000 euros a un boleto que, en este caso, fue despachado en la administración del número 32 de la calle Corrida. "Estamos muy contentos", reconocía esta mañana Joana Paciolla, mientras sujetaba en brazos a la pequeña Vera, nacida el pasado mes de julio. "Ha sido mi regalo de Reyes anticipado", reconocía la orgullosa madre sobre la niña que ha llegado con un pellizco de El Niño, y que lleva la suerte a un despacho en el que "en octubre de 2023 se repartieron 17 millones de euros del Euromillones".