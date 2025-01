"En casa tengo figuras de autor, pero echo de menos el belén modesto de mi infancia, que mi madre regaló"

Plácida Novoa Coomonte (Gijón, 28-1-1949) es la presidenta de la Asociación Belenista de Gijón, cargo que va a dejar para pasar a ser una socia de base. Desde su infancia, los belenes son su pasión.

Desde niña. "Soy la mayor de tres hermanos. Mis padres, Francisco y María Teresa, me llevaban de niña a recorrer los belenes que había en Gijón. Un buen día, un matrimonio alemán, de los fundadores de la Asociación Belenista de Gijón, me dijeron que tenían un belén en su casa y me invitaron a verlo. Me quedé de piedra, porque pensé que solo estaban en lugares públicos. Salí de allí enfebrecida. Así empecé, con 6 años: todos los años dejaba una parte del presupuesto de Reyes para el belén".

Fatalidad. "Los amigos de mi padre me llamaban ‘la mascota’, porque me llevaba a todos los sitios. Cuanto tenía 11 años lo perdí en un accidente de carretera. Es el día de hoy que no lo asumí. A mi marido le llamaba la atención verme llorar por esa fecha, pero para mí es como si hubiera ocurrido ayer. Gracias a Dios tuve una madre maravillosa, que pasó de ser una señora de su casa a tener que trabajar. Nos sacó adelante, nos dio carrera a los tres y siempre fue muy positiva. Nos decía que imposible es solo lo que no se intenta".

Maestra. "Estudié en las Ursulinas y después en el Instituto Jovellanos, en el antiguo, menos el último año de Bachillerato, que ya fui al nuevo. Entonces, Magisterio podías hacerlo desde cuarto o sexto de Bachillerato. En casa necesitábamos que terminase pronto, así que empecé al acabar cuarto. Estudié Magisterio en el colegio Santo Ángel, haciendo dos reválidas, la del título religioso y la del Estado. A los 18 años era maestra. Con 19 años saqué la oposición. Estuve dos años de maestra en la aldea de Roces, en una escuela unitaria con niños desde 4 hasta los 14 años. En primavera, solía sacarlos un día a la semana a alguna actividad. Un día los llevé a la iglesia almenada que hay cerca de los depósitos de agua de Roces, que pertenece al Corazón de María, al que había avisado para enseñarles la iglesia por dentro. Yo de aquella llevaba coleta y estaba saltando a la comba con unas niñas y llegó uno de los sacerdotes y me dice: ‘Oye, nena, ¿dónde está la maestra?’. Cogí mucho cariño a aquellos niños. Todavía el otro día, en la inauguración de un belén monumental, se me acercó una de ellas diciéndome: ‘¡Profe!’. A los alumnos que querían hacer el ingreso en la superior, me quedaba después de hora a darles clases particulares. En aquella época también me puse a estudiar Delineación al salir de la escuela, en vez de ir de cafeterías. Ya estaba cerrada la matrícula y fui a hablar con el director de la escuela de Maestría Industrial, la del instituto Fernández Vallín y me matricularon. Hice los tres años de oficialía en el primer curso y luego primero y segundo de maestría, en horario nocturno".

Delineación. "Era la única mujer, todos los demás chicos, que también trabajaban. Enseguida me eligieron delegada de curso, porque les podía sacar las castañas del fuego si tenía que pedir algo a algún profesor. Tuve muy buenos compañeros. Un profesor, el de Dibujo, me dijo el primer día: ‘¿Y usted qué hace aquí, porque esto no es una carrera para mujeres?’. Como no me quería allí, me sacaba, me daba una pieza y me mandaba que la delinease en la pizarra; lo de primero muy bien, lo de segundo ya, y lo de tercero, imposible. Me tenía la hora entera con la pieza en la mano de exposición en la tarima, y yo pensaba: ‘A ver quién se cansa antes’. En aquel primer trimestre, un compañero me dio en Navidades varias clases y cuando en enero el profesor me sacó a la pizarra, cogí la pieza y empecé a dibujarla. ‘¿Quién le enseñó a usted?’, me preguntó el profesor: ‘Usted no, que es quien debía haberlo hecho’, le contesté. Aquel profesor no quería que pasara a la reválida. Otro me dijo después que hubo una reunión de junta y que lo obligaron a que me aprobara. Después hice primero y segundo de maestría. Con el tiempo, me sirvió para hacer los planos de mi casa, que después los pasé a un arquitecto, pero los hice yo, porque sabía cómo quería tener la casa. Y también me sirve para hacer proyectos de los belenes".

Bibliotecaria. "A los dos años de estar en Roces, me tocaba la plaza definitiva de maestra en un pueblecito de Somiedo. Ni quise recordar su nombre. Subimos allí, no había casa, tenías que vivir en casa de unos vecinos que no tenían bañera y que avisaron que cuando nevaba no se podía salir del pueblo. Lo rechacé, mandando al cuerno la oposición. Luego trabajé dos años de administrativa en una oficina del servicio de aduanas del Puerto, aburridísimo. Volví a opositar y saqué plaza en la Biblioteca Pública Jovellanos, en la que trabajé 28 años. Me parecía muy mal cuando hacían chistes de los funcionarios y con el mal horario que teníamos, me preguntaba: ¿Dónde están esos funcionarios? Trabajabas dos tardes además de las mañanas y lo que llamábamos la semana negra, tres tardes y luego el sábado por la mañana. Pero fui feliz; el trabajo me gustaba mucho, porque siempre adoré los libros. Si voy a una casa y no hay libros, me parece terrible y hoy en día eso no quiere decir nada, porque están los libros electrónicos, pero a mí me gusta el papel, me gusta el olor del papel, me gusta tocar el papel. Además el compañerismo era muy bueno".

Familia. "Me casé a los 23 años en la iglesia de San Julián de Roces. A mi marido, Manuel Martínez Vega, lo había conocido estando de maestra en Roces, donde él trabajaba en una empresa, Frioastur. Para regresar a Gijón desde la escuela tenía que ir caminando hasta el poblado para coger el autobús. Un día me preguntó si me bajaba en coche. Nos conocimos en la carretera. Estuvimos dos años de noviazgo. Cuando nos casamos, durante 13 años estuvimos viviendo en un chalé muy chiquitín en Roces, que pertenecía a su empresa, y mientras tanto empezamos a hacer una casa en La Pedrera. Mis hijos nacieron en 1977, Hugo, y en 1984, Gala. Se llevan siete años porque yo perdí un montón de embarazos. Cuando Hugo tenía 3 años, como la casa de Roces era pequeña, decidimos renunciar a la despensa para poner un belén. Mi marido y yo atareados haciéndolo, y mi hijo, ni caso. Cuando acabamos, se fue corriendo a la cocina, cogió una banqueta, se subió y se puso a cantar delante del belén un villancico, que le habían enseñado en la guardería. Nos emocionó".

Coleccionismo. "Cuando marchamos a La Pedrera mi hijo tenía 7 años y mi hija 1. Decidimos que íbamos a hacer un belén grande. El primer año, lo metimos en el despacho, craso error: se rayó todo el parqué con la arena. Decidimos dedicar un cuarto del sótano al belén; hoy en día son tres cuartos, uno de 20 m2 para el belén y los otros dos con vitrinas para la exposición de las figuras. A mi marido y a mí nos gustan mucho las antigüedades, de aquella andábamos por todos los anticuarios buscando cosas y en un pueblecito de Salamanca compramos una chimenea muy grande de piedra que perteneció a la Orden de Montesa. Coleccionábamos botijos. Tenemos 60 o 70 colocados en la casa, de España, Jordania, Portugal y Marruecos. Paramos porque no había donde meter más. También coleccionamos abanicos antiguos. Y benditeros, donde se ponía el agua bendita a los pies de la cama. Y no sé qué va a ser de todo ello, porque mis hijos no quieren saber nada. Y ya no hablo de figuras de belén, porque eso ya es una locura, ahí sí que no he parado. Siempre me digo a mí misma que ya no voy a comprar más, pero en el último congreso nacional al que fui todavía piqué, con la disculpa de comprarlo para una nieta de los cuatro que tengo me ha salido belenista. En casa tenemos muy buenas figuras de autor, pero echo de menos el belén muy modesto que tuve en mi infancia y que mi madre regaló a unos niños que no lo tenían, cuando empezamos a comprar figuras buenas. Si veo un misterio original, no me puedo contener, voy a por él. Tengo un misterio de la siciliana Ángela Tripi que hace ya 20 años me costó más de mil euros. Se lo compré en su casa, frente a la Catedral de Palermo; allí había para perderse. Me hice socia de la Asociación Belenista de Gijón en 1992, pero con quien empecé a viajar a ver belenes fue con la Asociación Belenista Asturiana, que fundó José Manuel Valle Cuartas y empecé a viajar mucho con ellos al extranjero, porque hay muchos sitios donde los belenes están puestos todo el año, no solo en Navidad. Y ahí empecé a coger el vicio de la colección. Hoy, entre pequeños y grandes tengo a la raya de 300 misterios. Cuando llegan los nietos a casa, me piden que les abra el belén grande, porque lo tenemos tapado con un enrejillado de madera, porque si no los gatos se meten dentro y lo ponen hecho un cristo".

Cincuentenario. "Como yo trabajaba en la biblioteca quien era presidenta de la asociación, Raquel García, me pidió ayuda para localizar los primeros pregones, para publicar un libro para conmemorar en 2008 el cincuentenario. Quedábamos muy pocas personas en la asociación y querían hacer un buen belén, con lo que también me pidió ayuda para diseñar el belén monumental de la ciudad. Cogí el toro por los cuernos y lo diseñé. Se puso en la capilla de San Lorenzo".

Vilabrille. "En junio de 2009 cambió el consistorio y el concejal Justo Vilabrille mandó un saluda a la asociación. Le dije a Raquel que habíamos de ir a hablar con él. Dijo que para qué, porque en el Ayuntamiento no nos hacían caso, pero yo me empeñé. Fuimos a contar a Vilabrille nuestras penas, que no teníamos dónde trabajar, que todo los años había que buscar un sitio para exponer y pagar el alquiler cuando la asociación no tenía una peseta. Nos preguntó si nos gustaría exponer en el Antiguo Instituto y nos ofreció una sala. Teníamos que montar rápidamente y yo llamé a dos amigas para que ayudaran, Isabel Tuya Buznego y Amadina Caballín Francisco. El padre de una de ellas nos dejó un local en El Coto para guardar las piezas, con lo que vino Dios a vernos. El concejal Vilabrille fue a la inauguración del monumental y nos dijo ‘el belén de la Asociación Belenista de Gijón anduvo como la Sagrada Familia buscando posada y no acababa de encontrarla; ya la encontró, se va a quedar aquí para toda la vida’. Aquello me pareció como un sueño".

Jubilación. "Llegó un momento en el que decidieron que la Biblioteca Jovellanos iba a abrir sábados por la tarde y domingos por la mañana. Y pedí traslado al instituto de Montevil, donde trabajaba gente muy agradable y era el que tenía más cerca de mi casa. Estuve 8 años hasta que me jubilé con 61".

Moriyón. "En 2011, la anterior presidenta me pidió que le diera el relevo sólo por cuatro años. Cedí. En 2015, se lo recordé para que volviera y me dijo que ni hablar, porque había subido la asociación un montón conmigo. Con Foro en el Ayuntamiento, en 2014. Carmen Moriyón era socia; unas veces ganaba el premio del concurso de la asociación yo y otras ella. Ya teníamos amistad, ella venía a ver mi belén y yo el de ella. Cuando llegó a la Alcaldía fuimos a pedirle un local. Nosotros teníamos cosas almacenadas hasta en casas. El Ayuntamiento nos cedió un local en Moreda. En principio iba a ser más pequeño. Dije que le iba a comentar algo el día de la inauguración y en la asociación trataron de disuadirme porque consideraban que no era momento ni lugar. Es la inauguración, entra Carmen y dice ‘¡uy!, que bonito, pero esto es muy pequeño, aquí no cabéis’ y entonces me puse de espalda al público y mirándola a la cara le dije, ‘Carmen, a mi espalda hay un local de 90 m2 vacío’; el concejal señaló que estaba comprometido para otra cosa y Carmen le dijo que les buscara otro sitio, porque aquel local iba a ser nuestra sede. Al principio nos parecía inmenso; hoy nos ha quedado pequeño, sobre todo al tener este año por primera vez dos belenes monumentales en Gijón, el de Veranes y el del Antiguo Instituto".

Colas. "El primer concejal de cultura que tuvo Ana González, Alberto Ferrao, nos dijo al llegar al cargo que iba a ser el último año del belén monumental en el Antiguo Instituto, porque una cuestión religiosa y no podía tener cabida en un edificio público. No te digo la pelotera que tuvo con un compañero; creí que llegaban a las manos. Yo le pregunté si sabía que el año anterior habían ido a ver el belén monumental 32.000 personas, y que a lo largo del año no me parecía que se reuniese ese número entre todas las exposiciones del Antiguo Instituto. Me dijo que eso no importaba. Pusimos el belén y hubo colas en la calle para verlo. Y en enero, nada más recoger, fuimos otra vez a ver a Ferrao dispuestos a la lucha y le preguntamos dónde se iba a poner el próximo. ‘Donde siempre’, fue su respuesta. No sé si fueron las colas que vio o si fue que Vilabrille lo había dejado muy bien amarrado. Con Paz Fernández Felgueroso nunca habíamos tenido problemas, al contrario, iba a ver el Belén y encima preguntaba por los dioramas. Con Ana González parecía al principio que íbamos a tener problemas y no tuvimos ninguno".

El belén de Bandujo, en Alicante. "En Parque Principado hemos puesto belenes de pueblos de Asturias, que siempre nos compran los ayuntamientos. El único que no lo quiso, del pueblo de Bandujo, fue Proaza. Se lo acabó llevando un empresario para Alicante".

Covid. "Los hermanos tuvimos siempre a mi madre como la nata sobre la leche y el Covid nos la robó en 2020. Empezó a tener fiebre durante el confinamiento. No queríamos sacarla de casa, pero un amigo médico nos dijo que mi cuñado era vulnerable y que mi hermana le podía llevar para casa la muerte. La llevamos a Cabueñes y fue muy triste, porque la pasaron para el centro de Langreo al que llevaban a los enfermos. Los médicos nos dijeron que estaba nerviosa. ¿Cómo no iba a estarlo, si estaba con gente desconocida, que entraban como los astronautas a atenderla y que la pinchaban y hacían cosas? Hablé con mis hermanos para traerla a Gijón bajo nuestra responsabilidad y me iba a encerrar yo con ella hasta que falleciera y luego me quedaba un mes en cuarentena en su casa. Llamamos para ir a buscarla al día siguiente con una ambulancia, pero aquella noche falleció. Siempre pensé que la muerte de mi madre la iba a tomar con naturalidad, porque era muy mayor, pero me pasó lo mismo que con mi padre, porque murió lejos de nosotros".

Relevo. "Todos los días camino 7 kilómetros, hasta La Camocha, salvo en la época en la que tengo que montar belenes. También voy todos los años caminando a Covadonga. Desde hace más de tres lustros, cuando dejamos de hacer rutas de montaña, voy con mi marido a clases de baile de salón y tango. También había estado el coro de la asociación de padres del colegio de la Inmaculada, pero los belenes no me dejaban tiempo para ir a los ensayos y tuve que dejarlo. Hace tres años la que hoy es vicepresidenta me dijo que quería acceder a la presidencia de la asociación. Si yo este año la volviera a coger, llegaría a los 80 años como presidenta y no me parece bueno. Llevaba años pidiendo el relevo. El equipo que va a entrar y yo no tenemos las mismas ideas ni sobre la asociación ni sobre el belenismo, entonces prefiero retirarme; no quiero guerras. Seguiré como una socia de base. Quiero hacer belenes nuevos para la parroquia y para mi casa. Y tengo muchos dioramas pendientes de terminar". n

