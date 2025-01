El cierre de un local mítico de Gijón: la última Navidad de Mundo Sonoro

Rosa Rodríguez y Nacho Morán han vivido tanto en Mundo Sonoro que su periplo al frente de la última tienda de discos que queda abierta en Gijón daría para una novela. La expresión no es solo literatura porque, ahora que se acerca el final de este histórico negocio tal y como se le conoce, la buena de Rosa, con su tono gijonudo de siempre, revela que está apuntando a mano en un cuaderno todas las anécdotas vividas desde que se embarcaran en esta aventura musical. Tras 46 años vendiendo música, Mundo Sonoro se acerca, como una ópera, a su "finale último", porque Rosa Rodríguez se jubila en mayo y se suma así a su pareja, Nacho, que, cual estrella musical, lleva ya tiempo fuera de la carretera. La pareja escucha ofertas para traspasar su negocio. "Serán nuestras últimas navidades", asegura el matrimonio.

Hasta que ese momento llegue, Mundo Sonoro promete mantener su melodía de siempre. Entrar en este local de la plazuela de San Miguel sigue siendo acceder a un santuario musical. Decenas de carátulas de discos decoran su escaparate y su interior . De fondo, este sábado, sonaba una sinfonía de Händel en uno de los vinilos (en qué si no) que la pareja se trae habitualmente de su casa para darle ritmo a sus jornadas. Unas jornadas que empezaron en 1979 en la calle San Agustín cuando abrieron otra tienda llamada el Museo del Disco.

"Nacho tenía un pub, ‘El Rollo’, en la avenida de Castilla, que era muy de rock. Empezamos con el local vacío y todo lo que había lo pusimos nosotros", cuenta Rosa Rodríguez. "Vendíamos discos a discotecas. Teníamos una cabina, traíamos vinilos de importación y teníamos un sofá y una bola. Lo pasábamos bomba", añade la mujer. Fue hacia 1989 cuando se trasladaron a la plazuela. Desde ese balcón han visto cómo ha evolucionado Gijón, pero también el sector de la música.

Vivieron todas las revoluciones, evoluciones y crisis del sector habidas y por haber. Y ahí siguen. Afinados, como siempre. "Nos mudamos cuando se cambió el vinilo por el CD. Aquello fue terrible porque eran muy caros. Valían, de aquella, casi tres mil pelas, que para la época eran una barbaridad", añade Rosa Rodríguez. Luego, les tocó el boom de la piratería.

"Recuerdo que se ponían los manteros en la calle Corrida. Hacíamos reuniones con otras tiendas. Nos llamaban racistas, pero qué va. Lo único que decíamos es que si querían vender, que pusieran una tienda como la nuestra y ya", añade la mujer, que también tuvo que ver cómo la industria evolucionó a las plataformas de streaming como "Spotify". "Sí, luego vinieron los ordenadores con todo puesto", añade. Y, sin embargo, como la canción de Sabina, ahí siguen. Al pie del cañón y viviendo otra nueva edad de oro. "Me tiré 20 años sin vender un vinilo. Solo les quitaba el polvo. Siempre decía: no me jubilo sin volver a vender uno. Y ya ves. Tenía razón", cuenta Rodríguez.

Y es que en estos tiempos, la pasión por la música parece haber resucitado. Mundo Sonoro vende vinilos y hasta casetes sin haberle puesto nunca auto tune a sus principios. "Nunca vendimos ni hip-hop, ni reguetón, ni trap, ni Operación Triunfo", cuenta Rosa Rodríguez, que se emociona al pensar en su último bis. Tras un momento delicado –quien lo tiene que saber ya sabe lo que pasó– la pareja se dispone a tocar las últimas notas de un negocio histórico de Gijón. "Estoy agradecida a todos los clientes. He visto que tengo muchos amigos", zanja la pareja.