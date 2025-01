Una despedida de ensueño: los mensajes de Melchor, Gaspar y Baltasar a los gijoneses (y lo que les pide la Alcaldesa)

Un año más, como podéis observar, este Rey Melchor que tanto os quiere no ha faltado a esta cita con todos vosotros. Estar una vez más en este balcón y veros tan felices y nerviosos me llena de satisfacción y de alegría. Recordar que os prometimos que nuestra cabalgata de este año sería más espectacular que nunca y estoy seguro que todos vosotros y vosotras lo habéis podido comprobar. ¿Es así?

Os aseguro que para esta ocasión hemos hecho un esfuerzo muy especial para responder a toda vuestra generosidad, a toda esa carga de ilusión que depositáis en estos reyes magos que tanto os quieren. No ha sido sencillo, no. Nuestro buque insignia, el Estrella de Oriente, casi se nos queda pequeño para transportar a nuestras tropas y, sobre todo, los miles y miles de regalos que traemos para todos vosotros. ¿Verdad que los merecéis?

Hemos tenido mucho tiempo los Reyes Magos y el Príncipe Aliatar para preparar esta magnífica jornada y, además, nos consta, habéis sido muy buenos y responsables desde nuestra última visita. Los informes que hemos recibido de nuestros pajes reales son excelentes y, por ello, podéis estar seguros de que este rey mago que os habla sabrá recompensaros. ¿Estáis contentos?

Lo he visto durante todo este maravilloso día en esos rostros, en esas miradas de alegría, con una mezcla entre los nervios y la ilusión, por lo que este Rey Melchor representa para todos vosotros. Queridos niños, son ya son muchas, muchísimas, mis visitas a esta ciudad, a estas calles que me resultan ya muy familiares, pero ello no quita que la emoción me embargue cuando os veo al pasar en mi carroza y observo en vuestras caras esa ilusión que tenéis depositada en este rey que tanto os quiere. Nada ni nadie es capaz de detener este entusiasmo que llena vuestros corazones y que me hacéis llegar de una manera tan espectacular. Muchas gracias, de corazón.

Y, claro, casi se me olvidaba ya. Antes os lo apuntaba. Hemos leído todas, pero todas vuestras cartas y, claro, hemos venido cargados de regalos, de paquetes, de juguetes, de bicicletas... de un sinfín de presentes para todos y todas porque, estamos convencidos, vuestro buen comportamiento tiene que tener esa justa recompensa. ¿Verdad que sí?

Seguro que os gustaría que os diera un pequeño adelanto. ¿A que sí? Os pido, como siempre, un poco de paciencia. Pronto, muy pronto, vuestros ojos se iluminarán como nunca. De eso, queridos niños y niñas, podéis estar muy seguros.

Ha sido hoy un día maravilloso, como siempre en nuestra querida ciudad de Gijón, intenso para los Reyes Magos y también para vosotros, y ahora ya es el momento de que todos vayáis a descansar. La noche es larga, pero estad seguros de que la mañana será mucho más luminosa. Y nada más, queridos niños y niñas. Solo reiteraros las gracias por esta maravillosa jornada y deciros que este ya veterano Rey Melchor os está muy agradecido por tantas y tantas muestras de cariño. Muchas gracias de corazón. Un fuerte beso y hasta el año que viene. n