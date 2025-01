¿Cuánto bajó el paro en Gijón en 2024? Este es el sector a la cabeza en empleo

Gijón cerró 2024 con 15.660 personas desempleadas, lo que supone 1.130 menos que el año anterior. La variación representa un descenso del paro en el concejo del 6,73%, según las estadísticas oficiales del servicio público de empleo del Principado de Asturias. Gijón, por otra parte, acumula cerca de un 30% del desempleo total de Asturias, donde a 31 de diciembre había 53.180 parados, un 7,31% menos que en 2024.

Una tendencia que se mantiene es que el desempleo afecta más a las mujeres y a los mayores de 45 años. Por sexos, de los 15.660 parados que hay en Gijón, 9.212 son mujeres, lo que representa un 58,82% del total. Así mismo, 9.813 desempleados tiene de 45 años en adelante, esto es, el 62,66%. Así mismo, tres cuartas partes de los parados trabajaron por última vez en el sector servicios, mientras que uno de cada diez parados (1.519 personas) no ha trabajado nunca . Otro de los sesgos del paro en la ciudad está vinculado con la educación: cerca del 61% de los parados no tienen siquiera la segunda etapa de educación secundaria .

Además, de los 15.660 desempleados que hay en Gijón, otras 8.183 personas que tienen algún tipo de trabajo también están inscritos como demandantes de empleo en la ciudad, lo que puede deberse tanto a que quieran cambiar de trabajo como a que busquen una ocupación para compatibilizarla con la que actualmente tienen.

Si las cifras del paro indican cuantas personas están, sin desearlo, mano sobre mano en Gijón, las nuevas contrataciones son un indicativo de la actividad económica en el concejo, dado que incluyen tanto a gijoneses, como a personas de otros municipios que encuentran ocupación en Gijón. Los 70.196 contratos nuevos que se hicieron en 2024 –la inmensa mayoría temporales– supusieron un 28,57% de los 245.656 que se suscribieron en la región.

En cuanto a la actividad por sectores y su repercusión en el empleo, cabe destacar que la mayor parte de los trabajadores, al igual que de los demandantes de empleo, en Gijón están vinculados al sector servicios. Dentro del mismo, cabe destacar el gran peso que tiene el comercio. Este subsector ocupaba, a fecha de 30 de noviembre del año pasado, a 16.032 personas en Gijón, un 18,6% de todas las personas que trabajan en el municipio. El empleo en el comercio, además, creció en casi tres puntos porcentuales, dado que en noviembre de 2023 ocupaba a un 15,8% del total de 86.388 trabajadores que había en Gijón en esa fecha, según las estadísticas de la Seguridad Social.

El comercio supera ampliamente al siguiente sector en número de empleos en la ciudad, que es el de la industria manufacturera, que ocupaba en noviembre a 9.152 personas, un 10,6% del total. En la industria, no obstante, el empleo creció en un 2,8% respecto al mismo mes de 2023.

En peso, por número de empleados, les sigue el sector de hostelería y alojamiento con un 10,2% del total (8.835 trabajadores), el mismo porcentaje que quienes trabajan en servicios administrativos y el quinto lugar lo ocupa la construcción, con 7.016 empleados, un 8,1% del total.

El empleo creció un 5,9% en el sector servicios, un 4% en el conjunto de comercio, transporte y hostelería; un 3,4% en agricultura, un 2,8% en industria y un 1,3% en la construcción.

La valoración que ayer hizo del crecimiento del empleo en la ciudad la vicealcaldesa y concejala de empleo, Ángela Pumariega es que "desde el inicio de este mandato pusimos el foco en que en Gijón se iba a hablar de economía local y en ayudar a nuestro tejido empresarial. Estamos favoreciendo la instalación y mantenimiento de empresas en nuestra ciudad, ayudando a las empresas a crecer, a seguir creando empleo de calidad, y a encontrar trabajadores con formación adecuada. Con la colaboración de todos, con apoyo de las administraciones y confianza en los empresarios privados, ahí están los resultados", señaló respecto al descenso del paro en 2024 en un 6,73%, lo que a su juicio indica "que el progreso no es exclusivamente estacional, sino estructural". Pumariega también hace hincapié en el "aumento de la contratación en un 2,6%, que demuestra un fortalecimiento del mercado laboral; señales de que las políticas locales de empleo, los programas de formación y los incentivos a las empresas están teniendo resultados".

Da a entender además la vicealcaldesa que las perspectivas de futuro para Gijón son halagüeñas en materia económica y laboral , dado que "ante nosotros se abre un futuro todavía más ilusionante gracias al ecosistema empresarial que va a generarse en Gijón con la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, con Naval Azul y, más a largo plazo, con el futuro polo empresarial en Mina La Camocha. Hay que seguir avanzando y dando pasos. No es algo que dependa sólo del Ayuntamiento, pero si no se ponen palos en las ruedas a nuevos proyectos educativos y empresariales, si se sigue apostando por la innovación y por los sectores y tecnologías con más futuro, el horizonte que se le presenta a Gijón será muchísimo más prometedor del que se abría ante nosotros no hace demasiado tiempo".

Desde el ámbito empresarial también se hacen valoraciones. Así, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, Félix Baragaño, apunta respecto a Gijón que "por número de empresas y por su idiosincrasia, es el municipio motor de la economía productiva y la industria en Asturias, más allá de que suban o bajen coyunturalmente unas decenas de empresas", señaló en referencia a un muy ligero descenso en el número de empresas (o autónomos) dadas de alta en Gijón. "A ello se suma la actividad que genera el puerto de El Musel, uno de los principales de España y del norte de Europa", resaltó el presidente cameral y consejero de la Autoridad Portuaria de Gijón en función de su cargo.

Begoña Fernández-Costales, presidenta de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA) apuntó por su parte que Desde FEDA, están convencidas de que, "potenciando el talento femenino y brindando el apoyo necesario, las mujeres pueden ser el motor de un cambio transformador en Asturias, llevando progreso y oportunidades a todos los rincones de nuestra región", un cambio que pasa por la diversificación y por apostar por sectores de futuro entre los que cita "el turismo sostenible, la agroindustria, la tecnología y los servicios especializados, que pueden dinamizar la economía local en áreas menos activas. Además, es esencial trabajar en la mejora de infraestructuras y comunicaciones en las alas asturianas para facilitar el acceso a mercados y oportunidades a empresas y profesionales de todos los concejos".

