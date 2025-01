Regalos para disfrutar en la calle de Gijón y dejar de lado la tecnología

Amaneció Gijón a una hora demasiado temprana para un día festivo en el que la hora del reloj suele pasar a un segundo plano. No era para menos. La noche había sido ya demasiado larga para los miles de niños que aguardaban ansiosos por descubrir el reguero de regalos que el paso de los Reyes Magos dejó en la ciudad. A Alan Sánchez su madre tuvo que mandarlo a las seis y media de la madrugada devuelta a la cama. Melchor, Gaspar y Baltasar le habían dejado la bicicleta con la que circulaba a toda velocidad por Rodríguez San Pedro. "Ya montaba en bici, pero quería una grande. Ahora estamos practicando", señaló su madre, Floren Moreta, sin quitarle ojo.

En su casa no son mucho de pedir a los Reyes Magos nada que tenga que ver con tecnología. "Los niños tienen que jugar en grupo", defendió Moreta. Por eso, entre los regalos también hubo unos zapatos, libros y piezas de lego. "¡Ah!, y dos patos en casa del abuelo (que también tiene ovejas)", recordó.

El suyo no fue el único hogar en el que la tecnología no hizo acto de presencia estas fiestas. Julia Álvarez disfrutaba, sentada junto a su familia en una terraza de la plaza del Seis de Agosto, del libro que Sus Majestades de Oriente le habían dejado por la noche. Una lámpara de lava y un juego de mesa también estuvieron entre los regalos de la pequeña; no obstante, "faltaron tres cosas", apuntó antes de volver a enfrascarse en su lectura.

Álex Fernández fue otro de los que recorrió las calles de Gijón sobre dos ruedas (o cuatro en su caso), ya que las bicicletas, los patines y los patinetes fueron los juguetes más lucidos durante el día. "Pedí tres cosas, pero como trajeron la bici, que es muy grande, no pudieron con lo demás", comentó algo apenado. "Aún nos quedan casas por visitar, igual están ahí", le recordó su madre, Alejandra Vidal, cargada con los regalos que Melchor, Gaspar y Baltasar habían dejado en su casa para el resto de la familia. Lo limitado de los regalos no fue suficiente para empañarle el día, porque el gijonés tuvo la suerte de vivir una experiencia aún mejor: "Creo que los escuché comer las patatitas que les dejamos. Mi habitación está al lado del salón", comentó emocionado sin dejar de pedalear.

Quien también creyó escucharlos fue Pilar Arias. Los nervios por los regalos y la excitación de ver a los Reyes Magos en la cabalgata hicieron que la pequeña tuviese el sueño ligero. Tanto fue así que a las seis de la mañana ya estaba en pie, pero "no habían llegado". La espera mereció la pena. Sus Majestades dejaron a su paso una nancy, un bolso, un estuche, un boli, una barbie, unos zapatos, un libro... "Le trajeron más de lo que pidió porque este año fue muy buena y sacó muy buenas notas", destacó su padre, José Manuel Arias.

Los mellizos Jaime y Guillermo Alvargonzález lucían orgullosos sus camisetas del Sporting. "También me trajeron un avión de caza teledirigido, pero todavía no lo pude probar porque llovía y es muy delicado", explicó Jaime. A su hermano, en cambio, los Reyes Magos le dejaron un juego de Nintendo, mientras que su hermana Gabriela llegó a la terraza del Dindurra cargada con subrayadores y rotuladores para lettering. "Sacaron unas notas extraordinarias", comentó orgulloso su abuelo José Luis Alvargonzález.