La fortuna, de Canadá a Gijón: la historia de El Indio de Oro que repartió suerte en Gijón con El Niño

El segundo premio de El Niño dejó ayer en Gijón un regusto a sirope de arce. El 06766 se dejó dos boletos premiados en la calle Naranjo de Bulnes, en el barrio de Nuevo Gijón, en una administración de lotería que hunde sus raíces en Canadá. Su dueña se llama Gladis García y regenta desde hace nueve años un veterano negocio con más de 40 años de historia que se llama "El Indio de Oro". Y el nombre le viene porque sus abuelos, que aún viven, fueron unos de tantos emigrantes asturianos que se fueron a hacer las Américas a Canadá. Lo de repartir de buena mañana 150.000 euros sentó a Fernández de maravilla. Desbordaba alegría.

"Ojalá haya sido a un cliente habitual al que le hayamos alegrado el inicio de año", explicó García, que, aunque ayer no abría su negocio, se dirigió al mismo junto a su marido, Jorge Fernández, para darse un más que merecido brindis con una copa de champán. La forma que tuvieron de vivir el sorteo fue particular. Cuenta la lotera que lo vio en su casa y que fue viendo salir los números uno a uno. Las alarmas se encendieron cuando salió el segundo. Y arderían cuando comprobaron que había pellizco en Gijón. "Cuando vimos que habíamos sido nosotros no nos lo creíamos. Saltamos por toda la casa y nos alegramos mucho", asegura Gladis García, radiante de alegría.

Esta administración de lotería de Gijón, que funciona también como estanco, tiene su miga en cuanto a historia. Tiene un recorrido de más de 40 años. La fundaron los abuelos de Gladys García Ellos se llaman Narciso García y Charo Martínez. Él es de Zamora y ella de Asturias. Cuando se casaron, hace ya unas cuantas décadas, tuvieron que irse fuera del Principado para, como tantos otros, ganarse el pan. Su primer destino fue Bélgica, pero acabarían viviendo unos años en Canadá. En concreto, en Winnipeg. Allí Narciso se entusiasmó con las reservas de indios del país. "Nos acordamos de eso y cuando tomé el negocio hace unos nueve años pues le pusimos ese nombre", detalla Gladis García.

Antes que ella estuvieron sus padres. Y antes que El Niño dieron premios importantes. Entre ellos, varios de Lotería Nacional. El matrimonio no es la primera vez que sale en los papeles por estas fechas. Ya lo hicieron en 2016 cuando dieron un trocito del Segundo Premio de Navidad. "Repartir en Navidad y en Reyes es lo que más ilusión hace. No sabemos a quien le ha podido tocar, ni tampoco lo sospechamos. Por aquí pasa mucha gente. Esperemos que sea un cliente habitual", finaliza la dueña de un negocio que se fue feliz de haber hecho un gran regalo a alguien este 6 de enero.