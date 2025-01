Inflación y falta de digitalización, entre las causas del cierre de empresas

Las pérdidas económicas que golpearon a las empresas durante la pandemia del coronavirus están entre las explicaciones a la desaparición de un millar de empresas (unidades de producción o centros de trabajo, más propiamente) en Gijón en los cuatro años siguientes, pero no el único, según explican técnicos municipales. Cambios en el comportamientos de los consumidores, como el incremento del comercio electrónico, el teletrabajo y la falta de digitalización, son otros de los motivos, añaden. También se suma el incremento de costes por los episodios de elevada inflación en los precios de la energía y las materias primas, así como el aumento de los costes salariales, apuntan las mismas fuentes.

Entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2024 se perdieron 999 unidades de producción de bienes o servicios en el concejo de Gijón, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), tal como reveló ayer LA NUEVA ESPAÑA. La pandemia llevó a que muchos negocios no tuvieran más remedio que disolverse, al no poder soportar las pérdidas por la reducción de la demanda y el endeudamiento, pese a las ayudas gubernamentales para amortiguar el golpe. "Pero no hay que perder de vista otros factores, como los grandes cambios en el comportamiento de los consumidores. Hay que tener en cuenta que se aceleraron tendencias como el comercio electrónico y el teletrabajo. Estas nuevas situaciones han modificado también el mercado", según explican los técnicos.

A eso se suma que "la falta de digitalización es otro obstáculo significativo, que se hizo especialmente visible durante la pandemia, donde muchas microempresas tuvieron mayores dificultades para adaptarse tecnológicamente debido a la escasez de recursos y el alto costo de la tecnología". A todo ello se suman problemas como los asociados a la alta inflación de años recientes (en particular 2022), añaden. En todo caso, las fuentes consultadas recalcan que Gijón no es una excepción en el conjunto de España, donde se han perdido 197.000 empresas activas entre 2022 y 2023, y "este descenso del 5,8% en el número de compañías activas refleja una tendencia que ha golpeado especialmente a las microempresas".

El secretario general de UGT de Gijón, Juan José Iglesias, añade otro dato: la perdida del 32% de la masa salarial del concejo "motivada por la continuada pérdida de puestos de trabajo de calidad y la prácticamente nula creación de empleos de alto valor añadido, dan como resultado una perspectiva de futuro poco halagüeña". Agrega que "la alta rotación de empresas no es mala intrínsecamente, porque las necesidades y las oportunidades no siempre son las mismas; lo verdaderamente importante en este ámbito es que se incentive desde las administraciones que los empresarios tengan la capacidad de volver a intentarlo". Además, apuesta porque las administraciones busquen y favorezcan "la instalación de empresas de alto valor añadido que den lugar a un mercado laboral de mejores salarios". "Debe ser un objetivo primordial, pues a partir de esto el resto de la actividad económica local se verá estimulada y por lo tanto una mejora de calidad de vida de las personas y un acicate para ser atractivos para revertir la situación de la pirámide de población", concluye Iglesias.

Víctor Manuel Roza, líder de CC OO de Gijón, señala que el concejo "está soportando un tercio del paro de Asturias, y evidentemente el descenso de unidades de producción es uno de los motivos. Respecto al porqué desaparecen las empresas, a nuestro entender hay varios motivos, pero principalmente el precio de los alquileres y el coste de la energía son inasumibles. Luego, en menor medida pero no despreciable, la falta de relevo generacional empresarial", señala.

La patronal asturiana FADE se centró en el problema demográfico que lleva a que en Gijón haya casi tantos activos como jubilados: "La mejor solución es impulsar la actividad económica. Solo con más y mejores empresas podremos generar más empleo y así atraer y retener a nuestros jóvenes. Para ello, es imprescindible facilitar la actividad empresarial con un entorno normativo estable y competitivo que nos permita competir en igualdad de condiciones", señaló María Calvo, presidenta de FADE.

