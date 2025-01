"Pauline en la Playa" da el octavo pasito: "No es una culminación, este disco dará paso a un noveno"

Mantener la relevancia durante 25 para 26 años en cualquier asunto no es fácil para nadie. Sin embargo, las hermanas Alicia y Mar Álvarez, las integrantes del grupo "Pauline en la Playa", lo han conseguido. Será hoy a las ocho y media de la tarde cuando se suban a las tablas del teatro Jovellanos, el que consideran el "teatro de su casa", para presentar en público su octavo disco. El álbum, que lleva por nombre "Los días largos", salió al mercado el 8 de noviembre, pero será hoy cuando el público gijonés pueda escucharlo por vez primera en vivo y en directo. La presentación en el Jovellanos, espera el dúo, que sea el "pistoletazo de salida" a una gira que abarcará todo 2025 y que ya tiene alguna fecha en Madrid. Y el disco, supone "un paso más" en una ya larga carrera.

Todas estas conclusiones las cuenta Alicia Álvarez, una de las hermanas que conforman un grupo que ya se puede decir que es veterano. Pese a esos 25 años que han cumplido –su primer disco salió en 1999– no consideran que este octavo trabajo de estudio vaya a ser necesariamente una culminación a su obra. Lo ven, simple y llanamente, como un paso más en su carrera y en su forma de expresión artística. "Estos 25 años los hemos planteado siempre con nuevas puertas y siempre con pasos hacia adelante", explica Álvarez. "No entendemos este disco como una culminación. Es un continuo. Una cosa siempre ha llevado a la otra y en todo esto tiempo no hubo nada que fuera planeado", agrega. "El octavo disco, entendemos, dará paso a un noveno", apostilla la artista.

¿Y qué se van a encontrar los fieles de "Pauline en la Playa" en "Los días largos"? A esa pregunta también le da respuesta Alicia Álvarez. "Es un disco que sigue profundizando en el recorrido sonoro del grupo. Nos hemos movido dentro de un pop intimista, ensoñado y seguimos profundizando en eso", cuenta Alicia Álvarez. "Siempre hemos tenido mucho cuidado con la música y con las letras", añade. "Y hemos tenido un imaginario propio en el que nos hemos inspirado en la realidad más cercana, en lo cotidiano, y luego todo eso lo hemos pasado por nuestro filtro para convertirlo en algo más simbólico y metafórico", describe Álvarez. "Son nuestras líneas de siempre, la identidad musical del grupo ahondando y haciéndolo más personal", remata.

En cuanto a sus próximas salidas, Alicia Álvarez no oculta que al grupo le hace especial ilusión presentar su disco en el Jovellanos. Lo harán con el concierto de hoy en que los de siempre y los nuevos adeptos podrán disfrutar por vez primera de los nuevos temas. Tienen cerrado para el 27 de febrero otro bolo en Madrid, en concreto, en la sala "Clamores". "Eran dos citas importantes porque son el pistoletazo de salida. Luego, queremos ir sumando presentaciones a lo largo del año por el resto de España", agrega Álvarez.

En cuanto a estos 25 años, ya para 26 en este 2025, Alicia Álvarez también echa la vista atrás. Y concluye que, lógicamente, su vida y la de su hermana han cambiado mucho con el paso de los años. "El grupo siempre nos ha acompañado. Durante estos 25 años ha habido muchos cambios vitales. El curro, los niños, la pareja, el salir y el volver a Asturias... lo constante siempre ha sido el grupo dando un poco más igual las circunstancias. Ser hermanas está muy ligado y todo ha pasado de forma natural", finaliza.

