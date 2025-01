El PSOE denuncia un "pelotazo urbanístico" en Cerámica Gijonesa: "Supone crear un mini Benidorm"

"Pelotazo urbanístico disfrazado de ecología", ejemplo de un "modelo especulativo" del urbanismo, operación de "brutal impacto visual" y muestra de la "habitual línea de Foro de gobernar para unos pocos". Estas fueron solo algunas de las reflexiones que el edil socialista Constantino Vaquero incluyó en la comparecencia pública donde anunciaba las alegaciones presentadas por el PSOE al trámite de evaluación ambiental con que se abre la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación (PGO) en la ficha del solar de la antigua Cerámica Gijonesa.

La modificación la plantea el Ayuntamiento a petición de la sociedad Torre Victoria Eco, como promotora del proyecto residencial previsto en la zona. Un proyecto que para Vaquero "supone crear en Ceares un mini Benidorm con torres de 14 plantas". El salto de bloques de entre cinco y siete plantas, como venía en la ficha inicial y como es la generalidad de la vivienda del entorno, a estar torres de 14 que se plantean en la propuesta de modificación son uno de los elementos centrales de la oposición del PSOE al proyecto.

Aunque no el único. También denuncian los socialistas la ampliación del número de viviendas de 366 a 395 tras ampliar las parcelas del ámbito y recalificar alguna de las fincas, que no se garantiza la cesión de suelo para hacer aparcamiento público en superficie y que no quedan claras las condiciones de reparto de las viviendas de protección para evitar que se conviertan en un gueto dentro del espacio.

Vaquero no da por bueno el argumento de los promotores de que todos estos cambios se hacen para liberar más zona verde entre el parque de los Pericones y el Fluvial. "Esto es urbanismo a la carta para beneficiar a unos privados. Gijón no puede ser una ciudad en venta al mejor postor", remató Vaquero pidiendo explicaciones públicas a la Alcaldesa.