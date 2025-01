"Una educación sin ética es inevitablemente ideológica"

Eduardo Infante imparte "Ética en la calle". Nacido en Huelva en 1977 y residente en Gijón, donde da clases de Filosofía, lanza en su nueva obra tras títulos como "Aquiles en TikTok" o "No me tapes el sol" preguntas tan complejas como...

-¿Perdonarías a un asesino con alzhéimer? ¿En qué categoría debe competir una mujer trans? ¿En caso de incendio: salvarías a tu perro o al bebé de tus vecinos? ¿Qué código ético instalarías en tu coche autónomo: en caso de posible accidente qué vidas debe salvar? ¿Mejorarías genéticamente a tu hijo? ¿Qué vida escogerías si volvieras a nacer? ¿Podemos ser amigos con derecho a roce? ¿Por qué no ser un cabrón?

-Primero, ¿qué es la ética?

-La ética es la rama del conocimiento que se necesita para ser buena persona. Para mirarse por la mañana en el espejo y que no se te caiga la cara de vergüenza. Cuando nos quejamos de la falta de ética, nos quejamos de la falta de este conocimiento. Y, en este sentido, estamos reconociendo que el malo es realmente un imbécil, un ignorante. O dicho de otra manera: la falta de conocimiento ético genera mal. Por eso, esta disciplina no es un mero adorno intelectual, sino que es esencial para el ciudadano, porque su ausencia genera corrupción, sufrimiento e injusticia. Debemos tener presente que la alternativa a la ética es la ideología. La ideología es una construcción intelectual de otro que asumimos como nuestra, es un vasallaje, una sumisión, una forma de servidumbre voluntaria. Pesar es atreverse a ser libre. Actuar movidos por la ideología es actuar sin pensar pero creyendo uno que ha pensado. Es ser un ignorante y, sin embargo, creerse sabio. Por eso para actuar libremente se debe pensar éticamente.

-¿Por qué y para quién es peligrosa y subversiva la ética?

-La ética es la disciplina más peligrosa. Al tipo que la inventó se lo cargaron porque se negó a dejar de practicarla. Así que si alguien va a leer este libro que sea bajo su responsabilidad, teniendo en cuenta en qué jardín se metes y cuáles son los riesgos que asume. La ética es subversiva porque cuestiona la moral establecida y busca lo que es realmente bueno. Hacer ética es volver una y otra vez al juicio de Sócrates: defender, ante los demás hombres libres, el modo en que uno vive. La pregunta ética es, a los hechos me remito, la más peligrosa de todas. Y, ¿cuál es esa pregunta? ¿Cuál es el problema que tanto interesaba a Sócrates y por el que tuvo que pagar tan alto precio? Pues es aquella que todo hijo de vecino, ya sea profesor de filosofía, jugador de fútbol, peluquero, policía o comercial de vinos termina respondiendo con la manera en que vive: ¿cuál es la forma de vida más digna? Así, el que se atreva a practicar la ética deberá enfrentarse al primero y más crucial de todos sus dilemas: ¿arriesgarse a perder la vida por ganar lo que la hace digna o conservarla a costa de perder la dignidad? Si se es de los primeros, mi libro puede que le interese; si eres de los segundos, escoja mejor uno de psicología positiva o autoayuda. La ética es solo para valientes.

-Pero, ¿para qué examinar la vida? ¿Por qué complicarse tanto la existencia?

-¿Por qué no seguir ciegamente los preceptos de la moral y la religión de nuestros antepasados y, con ello, disfrutar de la estima de los hombres y del cielo de los dioses? Porque la recompensa de la ética es incomparablemente mayor que la aprobación de los demás y que el paraíso: el premio por una vida examinada es la posesión de la propia vida. Sócrates, perdiendo la vida, la ganó, mientras que la forma en que muchos se la ganan, hace que la pierdan. A más de uno se le podrían regalar cien años más de existe

-En la Antigua Grecia todo el mundo opinaba en la calle, hoy en las redes sociales.

-Hay que ser muy libre y valiente para practicar la ética ya sea en la calle o en la redes sociales. En la Antigua Grecia, los ciudadanos, los primeros hombres libres de la historia, practicaban este ejercicio de pensamiento en plena calle. Juntos y por medio del diálogo se atrevieron a resolver los retos éticos que la propia vida les planteaba. Porque vivir es elegir, tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser un ciudadano.

-¿Todas las opiniones valen lo mismo?

-No. Para actuar moralmente, para ser buena persona, necesitamos basar nuestros actos en conocimiento. No basta la mera intuición, el sentido común, la opinión mayoritaria, la moral de la tribu en la que hemos tenido la suerte o la desgracia de nacer, nuestros inclinaciones, gustos y disgustos. Platón definió el conocimiento como la creencia verdadera que se ha visto confirmada al resolver la pregunta por qué es verdadera. Debemos preguntarnos ¿Cómo sabemos que lo que tenemos por bueno y por malo es lo correcto? ¿Cómo sabemos que si cambiásemos de tribu (de género, clase social o cultura) seguiríamos juzgando de la misma manera? ¿Cómo sabemos que son los otros los que se equivocan? La ética es una mirada universal de los asuntos humanos: para saber qué es lo que me interesa en función de mi clase social o mi género no se necesita la ética. No se trata de indagar lo que me conviene sino qué es el bien. No se trata de desvelar qué es lo que me gusta, lo que deseo o lo que conviene a mi interés propio. Para ese viaje no se necesitan alforjas. No hace falta ser ningún Sócrates para conocer cuáles son las preferencias personales de uno. En ética tratamos descubrir qué es lo mejor que cualquiera podría hacer y ser en unas circunstancias determinadas, al margen de nuestro género, clase social o tradición cultural. Se trata de indagar qué es lo hace digna la vida. Sócrates buscaba frente a las creencias, las opiniones o la ideología, una verdad filosófica: ideas que sean válidas para más gente que los miembros de mi tribu.

-¿Vale la pena una vida sin ética?

-¿Se puede vivir sin ética? Claro que sí, igual que se puede vivir sin arte, sin justicia, sin amor, sin belleza, sin amistad o sin verdad. La pregunta es si esa vida es digna de ser vivida. Repito: la alternativa a la ética es la ideología. La filosofía genera ideas; la ideología las congela. Una educación sin ética es inevitablemente una educación ideológica. Es posible impartir Matemáticas, Dibujo o Química en una madrasa afgana, pero no Ética, ya que todo totalitarismo sabe bien que no hay pensamientos peligrosos, sino que pensar es lo peligroso.

-¿Los políticos suspenden en la clase de ética?

-No creo que mi libro se lea ni en El Ventorro ni en La Chalana, a mucha honra. Pero lo cierto es que la política debe estar unida indisolublemente a la política. La ética es una herramienta indispensable para construir un mundo mejor: Nos invita a imaginar el deber ser y a no conformarnos con el ser de las cosas. En este sentido es una fuente de inspiración. Todo los valores, libertades y derechos que hoy disfrutamos fueron pensados por hombres y mujeres. Hoy convivimos con ellos y tendemos a pensar que están ahí desde siempre y que existen de forma natural. Se nos olvida que fueron creados por aquellos hombres y mujeres que se preguntaron cómo debía ser el mundo. Y por aquellos hombres y mujeres que dieron su sangre por materializarlos. Por otro lado, las virtudes necesarias para ejercer la ciudadanía se educan: Nadie nace sabiendo escuchar, dialogar, consensuar, analizar.... Todo eso es algo que se aprende y se entrena con la ética.

