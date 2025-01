La Guía quiere frenar los rodeos: así impactan a los vecinos las nuevas obras por el colector

Las obras del colector del río Peñafrancia en el entorno de La Guía ya dejan su poso en la movilidad de la zona, pues los trabajos implican cambios y cortes de tráfico y vecinos y conductores no las tienen todas consigo en cuanto a la nueva situación. "Será incómodo", coinciden sobre esta actuación de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), que contempla el corte de un carril en la calle Profesor Pérez Pimentel a la altura de la intersección con la avenida del Jardín Botánico y la supresión total del tránsito rodado en un tramo de esta última vía, salvo para residentes. La calle Ideal Rosales, además, modifica su sentido.

María Jesús García vive precisamente en la avenida del Jardín Botánico y la nueva disposición en ningún caso le convence por el rodeo que debe hacer para llegar en coche a su casa. "Nos trastoca a la hora de entrar en los garajes", señala García. Para ella, un problema añadido es que la carretera de esa vía se convierte en doble sentido. "Es más estrecha y tenemos que arreglarnos como podamos", lamenta la vecina, desencantada con el cambio. "Lo veo bastante mal", sentencia.

Para abril está prevista la restitución ordinaria del tráfico como estaba antes de las obras, que asimismo afectan a las líneas 1 y 10 de Emtusa. Algunas paradas de autobús, de hecho, están deshabilitadas. Octavio Villa es un conductor asiduo de La Guía y valora que los trabajos pueden generar "cierta incomodidad para gente que viva en la zona y tenga que buscar acceso por otros lugares". No obstante, sostiene que tocará sobrellevar las dificultades inherentes a la obra. "Si es necesaria...", reflexiona. Son varios los conductores que, al desconocer las afecciones al tráfico, se han tenido que dar media vuelta al toparse con vallas cortan un carril, como en Profesor Pérez Pimentel.

"Deberían haber estructurado esto de otra manera, pensándolo mejor", remarca, por su parte, Baltasar Velázquez, otro vecino de La Guía, que reprueba los cambios en las rutas de los autobuses. "Es molesto", dice Velázquez, al que le pilló de sopetón esta modificación del tráfico.

Los negocios del entorno también se acoplan a la situación. Incluso algunos que ni siquiera han abierto pero que ya se hacen a la idea de cómo será la movilidad en las próximas semanas. Es el caso de una cafetería italiana que pondrán en marcha Sabrina Maddaloni y Eva Díaz a unos metros de la plazoleta de La Guía. Maddaloni, para más inri, reside en la avenida del Jardín Botánico, si bien es comprensiva con los trabajos del colector y su propósito. "El cambio afecta a la vida cotidiana, aunque entiendo que si la obra se hace por una mejora general...", afirma la comerciante y vecina. "Llevo toda la vida aquí y se nos han inundado los sótanos varias veces", comenta.

Tampoco muy crítico se muestra Christian Valle, encargado de la sidrería La Tonada de La Guía y que no considera que los trabajos perjudiquen el día a día del negocio. "La mayoría de la gente que viene que no es de la zona aparca donde El Molinón", indica Valle, que subraya que la opinión de los vecinos aún está por testar ya que las variaciones en el tráfico apenas llevan unos días activas. "De momento no están protestando mucho, aunque es verdad que a quien está acostumbrado a aparcar en la avenida del Jardín Botánico esto le va a repercutir cien por cien", declara el hostelero de La Guía, barrio que trata de adaptarse a su nueva (eso sí, temporal) movilidad.

Suscríbete para seguir leyendo