"El poder seguir cantando me ayuda cada día, porque el vacío de Sergio es muy importante"

Estíbaliz Uranga es una de las integrantes, junto a Amaya Uranga, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga, de la popular formación "El Consorcio", con tres décadas de vida, y como continuación de la identidad musical de "Mocedades". Mañana actuarán a las 20.30 horas en el teatro Jovellanos.

Vuelven de nuevo a Gijón tras la Navidad, como un regalo de Reyes para el público.

Algo bueno habremos hecho si repetimos (risas). Estamos contentos y felices de volver a encontrarnos. Cada concierto es una aventura, pero con ese agradecimiento muy profundo a ese público que ha hecho posible que perduren nuestras canciones.

Llegan este año con la gira "Mocedades a El Consorcio". ¿Qué importancia le da a mantener actualmente la esencia de ambas formaciones?

Es nuestro principio y actualidad. "Mocedades" fue el inicio de todos nosotros y nos marcó, especialmente en Amaya y en mí. Y ahora "El Consorcio" llevamos 30 años y una decena de discos y estamos muy orgullosos. Ambos están siempre muy presentes.

¿Qué se encontrará el público en la actuación?

Habrá una o dos canciones nuevas, pero en general lo que la gente quiere escuchar es lo que recuerda, lo que le has hecho ir a vernos siempre. Pues tendrán ese repaso a toda nuestra trayectoria.

La pregunta que siempre le hacemos, ¿cuál es el secreto para calar tanto sus canciones y que se mantenga ese entusiasmo entre el público después de tantos años?

Se une una cosa muy humana, que es el sentimiento, porque las canciones y las funciones están hechas contando las historias que pueden pasarle a las personas que nos escuchen. Y con una fractura musical muy importante de la mano de Juan Carlos Calderón. También está una forma de cantar nuestra muy entrañable y que llega al corazón. Y a todo eso se suma que el público quiere que les cantemos, y por eso así seguimos.

Vemos "Cachitos" en la televisión en Nochevieja, y no se perdían una despedida de año y estaban siempre en los programas musicales y momentos importantes. ¿Qué siente al rememorarlo?

Lo primero me hace mucha gracia. Pero es que es toda una vida, formando parte de la gente y los programas de televisión. En el caso nuestro, de Sergio y Estíbaliz, hicimos programas para aburrir. Pero lo importante, y era por lo que estábamos ahí, era por esa música que hicimos, que era muy rica y característica.

¿Qué le parece la música actual y cree que podrá llegar a tener el mismo recorrido que la de su generación?

Tengo una edad y la gente dirá que lo que digo es por eso. Pero creo que la música que conceptuamos como comercial, no dura ni para los que la escuchen en ese momento. Es esa sensación de que pase el siguiente. No hay nada que de repente digas "buah". La música que nos dan como música comercial no creo que vaya a perdurar. Es un poco pan para hoy y hambre para mañana. No tiene una consistencia. Por mucho que se diga que esto mola, es como de corto recorrido. Y a todo esto se suma que el formato es más efímero, todo es muy fugaz, y casi nada te impresiona.

Después de seis décadas en esto. ¿Qué es lo que le motiva para seguir y sumergirse en giras de conciertos cada año?

Me gusta lo que hago. Cantar y que te aplaudan para mí es el premio. Que duermas menos horas, estés por aeropuertos, comas cuando no toque y acumules cansancio, lo compensa cuando ves las caritas de la gente en un concierto. Mientras eso exista, y la gente le siga apeteciendo vernos, pues ahí seguiremos. Porque el día que propongamos un concierto y tengamos 100 personas pues nos tendremos que quedar en casa. Y que las facultades nos sigan acompañando, que la voz no falle.

Comentaba en otra entrevista en este diario que la música fue un refugio para usted tras la ausencia de Sergio, su compañero de vida. ¿Le sigue ayudando en su día a día?

Sí. Y además tengo dos hijas que también hacen música. Es algo que ha sido muy familiar para nosotros. Sergio era el alma musical de Sergio y Estíbaliz. En nuestras familias vivimos la música muy intensamente. El poder seguir cantando, que me ha gustado toda la vida, me ha ayudado mucho, porque el vacío es importante, sabes que no va a volver esa persona que adoras y quieres, pero la música me sigue ayudando cada día.