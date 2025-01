El testimonio durante el juicio en Gijón de una menor víctima de abusos: "Me metió la mano bajo el vestido"

A la cuarta fue la vencida. El caso de la menor de 16 años que, supuestamente, fue agredida sexualmente por un palestino el 18 de julio de 2022 en la calle Puerto de Leitariegos, en el Polígono, regresó ayer a la Audiencia Provincial. Con otras tres sesiones fallidas, la última de las no celebradas con el fiscal sopesando acusar a la madre de la menor de obstrucción a la justicia por no llevarla al juicio, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, el caso quedó listo para sentencia. La vista oral se celebró a puerta abierta, algo extremadamente inusual en los casos de abusos y más con menores. Y se cerró con la Fiscalía elevando a definitivas las conclusiones y manteniendo su petición de condena por dos años de cárcel, conmutables por la expulsión del país. El fiscal, que inicialmente vio los hechos como abuso sexual, pidió que se juzgaran como agresión. La defensa pidió la libre absolución tras detectar "importantes contradicciones" en el relato de la menor, que afirmó que le metió "la mano por debajo del vestido".

La joven fue la última en declarar. Su intervención no estaba prevista inicialmente por la sala y hubo que acondicionarla en el momento. El secretario tuvo que colocar el biombo para evitar que la cría pudiera ver al supuesto agresor y entrar por otra puerta. Por norma general, los acusados se sientan en primera fila delante de los magistrados y al palestino de ayer lo tuvieron que mandar a la parte de atrás de la sala. La cría, tras el biombo, tuvo algunos problemas para avistarle, pero finalmente le reconoció. "Ahora lleva gafas", indicó la joven. La menor mantuvo que el ataque se produjo.

Explicó que iba por la calle cuando sucedió. "Balbuceaba, iba como borracho", dijo. "Me metió la mano por debajo del vestido", añadió la niña, que contó que después que salió corriendo hacia una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba en la zona. Los agentes buscaron con ella al palestino, pero no le encontraron. Después, la llevaron a su casa. La niña había identificado al acusado en foto en comisaría y en rueda de reconocimiento.

El procesado negó los hechos. Fue el primero en declarar y afirmó que el día de autos no se encontraba en el barrio del Polígono. "Estaba en mi casa, llevaba días sin salir de ella", apuntó. El acusado también contó que el mismo día de los hechos, la Policía Nacional fue a buscarle a su casa. "Vinieron cinco patrullas", aclaró. Luego, tras las declaraciones de los agentes, se concretó que fue al menos una. Su abogado puso el foco en ese aspecto ya que el 18 de julio, cuando supuestamente pasó todo, la menor todavía no había podido identificar en comisaría a su cliente al no estar puesta aún la denuncia.

La defensa encontró, a su juicio, varias "contradicciones" en el relato de la menor. Entre ellas, que en algún momento dijo que se fue corriendo y en otras que fue el acusado la que fue detrás de ella a la carrera. También, que, inicialmente, los tocamientos fueron por encima de la ropa, como, por otro lado, sostiene el fiscal, y ayer en la vista oral que fueron por debajo de la misma. También se mostró extrañado porque la presencia de los agentes en la casa del acusado no conste en el atestado del caso.

Otro punto sobre el que puso la atención el letrado es que, efectivamente, la menor reconoció en foto al procesado. "Le pusieron a nueve personas y de ellas mi cliente era el único extranjero", concretó. La madre de la menor también declaró en la vista oral. Mantuvo que la agresión se produjo. También expresó su descontento porque antes del inicio de la vista su hija tuvo que esperar fuera junto con el acusado en el proceso.