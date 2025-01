Los constructores avalan permutar pisos del plan «Llave»: «Es atractivo»

"Es una posibilidad muy razonable para generar atractivo en la compra de esos solares". Así lo dijo ayer Joel García, presidente de residente de CAC-Asprocon, la patronal de la construcción, ante la noticia de que el plan "Llave" permitirá que los pagos de los solares públicos se hagan en especie, con pisos que se entregarán a Emvisa y que se destinarán a alquiler asequible, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Este modelo de compra, muy habitual en la compraventa de solares de particulares, facilita, a juicio del sector, que constructores interesados puedan dar el paso adelante con un menor esfuerzo inversor de entrada. Profesionales del gremio, no obstante, piden al Ayuntamiento que, cuando se detalle este formato de pago, se garantice un protocolo que avale la solvencia de la constructora de turno para no poner en peligro ninguna de las obras. Solicitan también "agilidad" en las tramitaciones.

García explica que la patronal "valora positivamente" este planteamiento de pago en especie, una solución que pone sobre la mesa la concejalía de Urbanismo, en manos del forista Jesús Martínez Salvador, con el objetivo de incrementar más aún de lo previsto inicialmente –el plan se dio a conocer en noviembre– el parque de vivienda pública destinado al alquiler. Las viviendas que se entreguen al Ayuntamiento a cambio de los solares serán gestionadas por Emvisa, la empresa municipal de vivienda, que calcula ganar con esta operación "varias decenas" de pisos.

Para el sector de la construcción, por su parte, la principal ventaja de este formato es que permite a la empresa interesada afrontar el proyecto con un menor desembolso en su inicio. El modelo de pago con permuta de viviendas es habitual en el gremio, sobre todo en el caso de particulares que, por ejemplo, venden un solar a un promotor y piden, como compensación, la entrega del bajo comercial. "Creo que es una posibilidad muy razonable para generar atractivo en la compra de esos solares", coincide García, que añade: "También valoramos positivamente que se busquen alternativas siempre para la colaboración público-privada. Es un objetivo que tenemos que perseguir y esta propuesta cumple con las expectativas".

Otros profesionales, no obstante, lanzan algún "consejo" a la administración municipal. "Facilita la compra del suelo porque no tienes que afrontar un desembolso inicial por el solar, pero también puede suponer un riesgo, en este caso, para el Ayuntamiento: con el pago en especie, puede entrar cualquiera", comenta un promotor local, que señala que la venta de un solar suele ser el primer "aval" que prueba la solvencia económica de la empresa interesada. Este profesional entiende que con este nuevo mecanismo constructoras más pequeñas podrían optar a la operación, pero con el riesgo de que quizás no todas puedan asumir las complicaciones propias de una gran obra. Entiende que, en cualquier caso, el Ayuntamiento es consciente de esto y que se le pedirá a los interesados algún tipo de aval bancario que pruebe su solvencia económica.

El otro aspecto que a la larga quizás preocupe a los constructores, según cuenta otro profesional del sector, es el destino de esos pisos en alquiler. "Si van a ser pisos con una rotación alta de gente, quizás sea una barrera a la hora de comercializar el resto de viviendas", comenta este otro experto, que entiende que por ahora es aún pronto para saber cuál será el uso que Emvisa tenga previsto para esos futuros espacios. Cabe recordar que, en el marco del plan "Llave", en esta primera fase en la que se incluye ahora el formato de pago en especie, se contempla la construcción de 120 pisos en seis solares municipales que se destinarán a su venta –salvo los que se permuten como pago– como viviendas protegidas. "Lo que más nos preocupa en este tipo de planes es contar con seguridad jurídica y agilidad en la tramitación", comenta otro constructor asturiano. n