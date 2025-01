La denuncia viral de un gijonés por la televisión en un hospital: "Hay que pagar y en la cárcel la tienen gratis"

Que la televisión sea gratuita en los hospitales y no se cobre por ello a los pacientes ni a sus familiares es la reivindicación con la que un gijonés se ha vuelto viral a través de las redes sociales después de compartir un vídeo en la plataforma TikTok que supera ya los 16.000 comentarios, muchos a favor y también en contra. “Es incomprensible que en los hospitales públicos de España, donde las personas buscan recuperarse y muchas veces pasan largas estancias, se tenga que pagar por ver la televisión. En un momento tan delicado como el de estar hospitalizado, la distracción y el entretenimiento deberían ser accesibles para todos, sin convertirlos en un lujo", denuncia este agente inmobiliario con negocio en Gijón.

El hombre muestra en su vídeo imágenes del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Dentro de una habitación señala la televisión apagada y acto seguido acude al pasillo donde se encuentra la máquina en la que se puede pagar para que el dispositivo se encienda. "Está para robar el dinero de los pacientes de los hospitales y de sus familiares", describe en el vídeo este hombre, que también recuerda que la televisión en la cárcel "sí es gratis".

En su reflexión, este gijonés sostiene que "no se trata de comparar ni de quitar derechos a nadie, sino de cuestionar por qué se cobra en hospitales por algo tan básico, mientras en otros entornos similares no ocurre". "Esto no es una cuestión de privilegios, sino de dignidad y humanidad para quienes más lo necesitan. ¿No creéis que es hora de revisar estas políticas y dar prioridad al bienestar de los pacientes? ¡Hablemos de esto y ayudemos a generar un cambio!", remata en su alegato.

Entre los comentarios en la plataforma digital hay opiniones para todos los gustos. "Es una vergüenza, en los hospitales la televisión da mucha compañía. Tiene que ser gratis . Con todos lo impuestos que pagamos", comentaba una usuaria. "Yo estuve ingresada más de un mes y al tercer día me llevaron una tele de casa,desconecte la antena de la del hospital y a funcionar,nadie me dijo nada porque no te lo pueden prohibir", aportaba otra. "Lamentablemente lo mejor es que sea de pago y pienso que es una buena forma de evitar los abusos que se produce cuando algo es gratis", señalaba otro usuario.