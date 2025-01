Una sentencia obliga a cesar a una jefa de servicio municipal y a convocar la plaza

El gobierno local se ha visto obligado a cesar a la funcionaria que nombró en septiembre de 2023, mediante una comisión de servicios, como Jefa de Estrategia de Ciudad Inteligente y Sostenible, y al mismo tiempo a convocar un concurso de méritos para cubrir la plaza de forma definitiva. Lo hace en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) el pasado 26 de septiembre, que da la razón al sindicato USIPA. Este sindicato había impugnado que se cubriera el cargo en comisión de servicios.

El Ayuntamiento había alegado que se trata de un puesto de especial confianza, pero el tribunal considera que no justificó que hubiera una "necesidad urgente" para cubrir la plaza mediante comisión de servicios, en vez de optar por el "procedimiento normal".

Desde USIPA se apunta que con esta sentencia queda claro que el nombramiento "no se debería de haber realizado ‘a dedo’, sino que se debería de haber convocado un proceso de concurso de libre concurrencia entre el personal funcionario".

El sindicato agrega que "vamos a denunciar judicialmente todos los nombramientos que se hayan realizado incumpliendo la legislación vigente, especialmente cuando el perfil del candidato no se ajuste al puesto o no cumpla con los requisitos para su desempeño". De momento, el sindicato ya prepara dos demandas, uno contra la designación mediante comisión de servicios del Director General de Calidad Ambiental, que además no es funcionario de carrera y ocupa un puesto reservado a funcionarios; y el nombramiento del jefe del archivo municipal "que estaba en una bolsa de empleo del Ayuntamiento de Avilés, donde además en el segundo ejercicio se declaró como ‘no apto’".