La Universidad Europea remata los trámites de su compra en la Pecuaria

La Universidad Europea acaba de completar la entrega de toda la documentación requerida por el Ayuntamiento de cara a formalizar la compra de la parcela de la Pecuaria donde se instalará. Una operación que supone, por un lado, el inicio de la comercialización de los espacios de este nuevo enclave empresarial dentro de la Milla del Conocimiento como ampliación del Parque Científico y Tecnológico y, por otro, la ubicación en Gijón de la primera universidad privada de Asturias.

A través de la sociedad Proyectos Educativos Astur y por 3,2 millones (impuestos incluidos), la Universidad Europea presentaba a mediados del pasado mes de octubre la única oferta a la licitación abierta por el Ayuntamiento para adjudicar una parcela de algo más de 10.000 metros cuadrados en la Pecuaria. Un mes después desde la mesa de contratación se iniciaba el proceso de requerimiento de la documentación con la que la sociedad debía acreditar el cumplimiento de todos los requisitos de la oferta. Un proceso que se ha completado en estos primeros días de enero. El pasado día 3 la mesa de contratación consideraba incompleta la documentación aportada y daba a la sociedad Proyectos Educativos Astur tres días hábiles a partir de la recepción del requerimiento para aportar la información pendiente.

En concreto, se le pedía la presentación de declaraciones responsables de no estar incursos en prohibición de contratar por parte de las entidades a cuyas capacidades recurre Proyectos Educativos Astur para acreditar su solvencia económica y técnica y que las cuentas anuales de 2023 de la entidad que cede su solvencia económica a Proyectos Educativos Astur se presentaran en el modelo normalizado de presentación ante el registro mercantil.

Fuentes municipales han confirmado que el procedimiento de subsanación de esa documentación se ha completado dentro de plazo. Así, que salvo que la mesa de contratación detecte alguna otra incidencia la operación de venta de la parcela municipal a la Universidad Europea queda libre de trabas para poder formalizarse en el ámbito municipal.

Y con ello poner en marcha una operación que conlleva, en datos aportados por la sociedad, una inversión de algo más de 33 millones de euros solo en los primeros cuatro años desde el inicio de las obras. A esa cifra habrá que sumar las que pueda ir generando de manera directa o indirecta por su impacto económico un campus que se estima para 3.400 alumnos. Y las que dependen del empleo que allí se pueda crear. Las primeras estimaciones hablan de 400 empleos directos. En su oferta al Ayuntamiento, tras numerosas reuniones mantenidas con Alcaldía, la Universidad Europea ha presentado cartas de compromiso con empresas gijonesas y asturianas como aval de su intención de aportar a la economía del Principado. Un elemento de dinamización del territorio que se ha tenido muy en cuenta a la hora de evaluar las bondades de la oferta. La Universidad Europea también defiende en su propuesta de implantación en la Pecuaria el carácter «global» de su proyecto de cara a colocar a Gijón como referente fuera de España.

Vinculado a la urbanización

De manera paralela a la venta de esta parcela se ha desarrollado el proceso de contratación de las obras de urbanización de la primera fase, que acometerá la firma Dragados en base a una adjudicación a la que dio luz verde la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón a finales del mes pasado. Son 6,2 millones de euros y ocho meses de trabajos.

Los tiempos son importantes en este caso ya que en entre las condiciones de venta de la parcela se incluye, por un lado, «que no se podrá llevar a cabo la adjudicación del contrato en tanto en cuanto no conste acta de inicio de las obras de urbanización del ámbito de actuación en el que está incluida la parcela objeto de enajenación» y, por otro, que «el pago del precio de la compraventa no será exigible al adjudicatario en tanto en cuanto no conste recepción de las obras de urbanización». Algo que se espera para el último trimestre del año. n

