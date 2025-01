Juan Fernández Álava explora en imágenes las relaciones personales y los sentimientos

Inspirado en la canción "How Do You Think It Feels", de Lou Reed, que además adopta como título de la exposición, el artista Juan Fernández Álava explora a través de una treintena de dibujos las relaciones personales y los sentimientos. "¿Cómo crees que se siente?" sería la traducción de la canción. Y eso propone el artista de Piedras Blancas al visitante: reflexionar sobre "los vínculos que nos unen y cómo nos afecta esa unión".

Espacio Local, en Gijón, acogió ayer la inauguración de la muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 21 de febrero. El autor confiesa que la concibe más como una instalación. "Se permite una lectura de todas las obras, la relación de unas con otras", explica Juan Fernández Álava. "Aparece la relación que establecemos como personas entre nosotros, que es algo que me ha interesado siempre. Me vuelco en esa parte no solo visual del retrato, también en el sentimiento que puede desprender una imagen", resalta.

El artista aborda en este recorrido, donde aparecen obras dibujadas en carbón sobre papel, temas como el sentimiento de incomprensión. "Tenemos ese reto social de intentar comprender al otro. Es algo que nos sucede a todos en algún momento", comenta; y se refiere también a esa imagen que proyecta cada uno hacia fuera y que queda también reflejada en algunos de los cuadros de la muestra. "Cuanto más te quitas la careta, más muestras tu realidad. Cuantas más caretas te pones, quizas menos estás mostrando lo que realmente eres, pero en todos los niveles", apunta.