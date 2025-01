El piragüismo nocturno en el Muelle, pendiente de superar trabas legales

La extensión de los entrenamientos de piragüismo del Real Grupo de Cultura Covadonga en el Muelle a horario nocturno está sin asegurar pese al proyecto que realizó Acciona, por encargo del Ayuntamiento de Gijón, para dotar de iluminación a las zonas de espera, tránsito y entrenamiento de los jóvenes palistas. Si será posible modificar la actual normativa legal sobre artefactos flotantes y la revisión del proyecto de iluminación teniendo en cuenta además de la seguridad la posible afección a la fauna y a embarcaciones, son las incógnitas que están pendientes de despejar.

El Grupo tiene autorización para los entrenamientos y cursillos de piragüismo en el antepuerto del puerto deportivo, pero sólo cuando hay luz de día. El Ayuntamiento se había comprometido con la entidad sociodeportiva a realizar un proyecto de iluminación para la zona, para que durante la temporada de invierto, en la que los días son más cortos, también se pudiera entrenar al caer el sol. El planteamiento inicial del ese proyecto encargado a Acciona contemplaba cinco luminarias para alumbrar el antepuerto, si bien se acabaron por añadir dos más para dar luz también a la zona de estancia de los palistas –que usan las instalaciones y vestuarios de la Federación de Vela en la varada de Fomento– y la zona de paso desde la varada hasta el antepuerto, atravesando el canal de navegación.

Así las cosas, a mediados del mes pasado las partes tuvieron una reunión con los técnicos de la Autoridad Portuaria, que les informaron de la resolución del 26 de junio de 2024 de las Capitanías Marítimas de Gijón y Avilés, sobre las actividades náuticas deportivas y recreativas en el ámbito geográfico de sus competencias, publicada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del pasado 8 de julio. Una resolución que impide la práctica del piragüismo en el mar en horario nocturno. Esta resolución señala en concreto que "la práctica de paddle-surf, kayak, canoas y similares, se realizará hasta una distancia máxima de una milla náutica de playa o lugar accesible (tanto desde el mar como desde tierra, con al menos un acceso peatonal seguro), sin alejarse más de 500 metros de la costa. La actividad se realizará siempre en horario diurno y con disponibilidad inmediata de chaleco salvavidas. No se llevará a cabo si el viento es superior a fuerza 3, las olas superan un metro de altura o la visibilidad es menor a 6 millas. Los menores de edad llevarán puesto el chaleco, salvo consentimiento expreso de las personas que ejerzan su patria potestad o tutela".

La posibilidad de que finalmente se pueda entrenar en horario nocturno pasaría, entre otras cuestiones, por que se singularizase la actividad dentro de un puerto deportivo en el que, a diferencia de mar abierto, se puede controlar artificialmente la iluminación.

Aunque ese es el principal problema para que los entrenamientos se puedan realizar en horario nocturno, no es el único asunto que se tiene que afrontar. Otras cuestiones tienen que ver con la contaminación lumínica y la posible afección de la misma a la fauna, así como garantizar que no se fuera a producir el deslumbramiento a los pilotos de las embarcaciones que entren o salgan del puerto deportivo. En cuanto a la fauna, en su día el Grupo optó por descartar la posibilidad de entrenar en el embalse de San Andrés de los Tacones por ser una zona de especial protección de aves (ZEPA), lo que no ocurre en el caso del puerto deportivo.

También deberá determinarse la intensidad de luz necesaria para que la actividad pudiera hacerse en condiciones de seguridad, algo esto último respecto a lo que no existe concreción alguna en la normativa ni de la Federación de Vela ni de la de la Federación de Piragüismo ni de la del Consejo Superior de Deportes, con alusiones genéricas a que la iluminación debe ser suficiente para garantizar la seguridad.

