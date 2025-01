El Chas retomará en febrero los terrenos del Metropolitan

El 1 de febrero, o en su defecto uno de los primeros días del próximo mes, marcará un momento clave en la historia reciente del Club Hípico Astur (Chas). El motivo, el acto de la firma por la cual la entidad recuperará la parcela que durante los últimos años estaba a cargo de la cadena de gimnasios Metropolitan. Un terreno de 15.000 metros cuadrados que volverá a gestionar el club, que, de hecho, ya ha recibido llamadas de varias empresas que han mostrado interés en la zona de pádel de ese espacio.

La cuantía económica a abonar por el Chas para certificar la operación está en negociaciones entre ambas entidades. Un procedimiento que permitirá al club gijonés retomar el control absoluto sobre el local social. En el edificio, carente actualmente de actividad e independientemente del proyecto por el que se apueste, habrá un "espacio dedicado a los socios" y también un punto de restauración. Así lo confirma Mario Vigil, presidente del Chas, que revalidó el cargo en diciembre tras imponerse en las elecciones a Alejandro Álvarez. "Lo tengo claro", remarca Vigil.

El acuerdo entre el Chas y el Metropolitan se firmó en 2018 aunque viene de más atrás. En 2017, los socios del club hípico, en severos apuros económicos, votaron en asamblea ceder unos 15.000 metros cuadrados de terrenos al Grupo Ganax. El espacio comprendía las dos piscinas, la pequeña y la olímpica, las dos pistas de pádel cubiertas y el local social. La firma asumía, a cambio de hacer mejoras en estas instalaciones, aquellas infraestructuras no relacionadas con la hípica, pero el Chas buscó otra empresa ante la falta de movimiento por parte del Grupo Ganax. Ahí entró en escena el Metropolitan. Un periplo que culminará en unas semanas con la rúbrica que refrendará la recuperación de la mencionada parcela, que pasará a las manos del Chas. "Es la bandera del club", asegura Mario Vigil sobre el local social.

Respecto a la posible implicación de una empresa en la explotación de la zona del pádel, el Chas estudiaría la fórmula para obtener la mayor rentabilidad. En ese sentido, la entidad no aboga por una cesión por muchos años, también para evitar problemas como los que conllevó el convenio con el Metropolitan relativos a la reforma de la sede social, que finalmente no se ejecutó. Cualquier decisión, no obstante, está sujeta a las reuniones de la gestora que dirige el día a día del Chas.

El interés de varias firmas por las pistas de pádel se recibe con buenos ojos en el seno de la entidad. "Es una actividad que está en auge, que mueve mucho y arrastra mucha gente", declara Mario Vigil. Otro de las carpetas que deberá abrir la gestora del Chas tiene que ver con el propio edificio en el que en su momento estuvo la sede social, "un buque insignia" del Chas, como así lo calificó Vigil en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. La idea de que el complejo albergue un hotel deportivo es una de las predilectas, por ejemplo para que se hospeden competidores y jueces de los concursos hípicos.

Ya se han producido acercamientos de cara a estudiar ese posible uso del equipamiento, aunque, por ahora, se han quedado en "propuestas verbales". Toca, además, revisar en qué condiciones se halla un espacio sin actividad en su interior. Mario Vigil, eso sí, recalca que, para profundizar en el tema, deben ponerse propuestas "encima de la mesa".