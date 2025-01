Nuevo Gijón insta a Quirón a "respetar a los vecinos" con su hospital

El proyecto de Quirón para edificar un hospital privado progresa y Nuevo Gijón sigue al milímetro cada avance, como el informe ambiental que maneja la empresa y por el que prevé un impacto "moderado" por ruido en el equipamiento fruto de la cercanía de la autopista GJ-81. Susi Martínez, presidenta de la asociación vecinal "Santiago" de Nuevo Gijón, que incluye también a Perchera y La Braña, se muestra "escéptica" con el plan y aboga por "respetar los derechos de los vecinos". "Hay que tener en cuenta que es un hospital privado que se instala en terrenos públicos", enfatiza.

Los técnicos respaldan la colocación de pantallas acústicas para mitigar el ruido en la zona hospitalaria. "Hace más de 20 años que se está pidiendo eso para La Braña, ¿y ahora es recomendable?", afea Susi Martínez, que recela de las consecuencias que puede acarrear para el entorno la implementación del gran complejo sanitario, para el que Quirón invertirá inicialmente 55 millones en aras de generar 93 habitaciones individuales. "Hay un área recreativa al lado que en verano está muy ocupada", sostiene Martínez.

El documento ambiental también recoge el impacto en el patrimonio cultural, pues detecta que la actuación afectaría al conjunto lítico de Pumarín y a una posible villa romana. "Si hay restos históricos, tendrán que respetarlos", declara la líder vecinal de Nuevo Gijón. El proyecto de Quirón contempla a su vez un aparcamiento soterrado y en superficie, este último con una "franja verde" que sirva de separador entre el hospital y las viviendas. "Me parece bien, pero no será gratuito", vaticina Susi Martínez, que, por otro lado, no cree que el equipamiento, de cuatro alturas –bajo, tres plantas y ático– suponga una notable alteración visual teniendo en cuenta la talla de los edificios cercanos. Nuevo Gijón está a la expectativa. "Veremos cómo se desarrollan las cosas", sentencia Susi Martínez.