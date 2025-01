Publicación en primicia del primer capítulo de "Vidas irrevocables", de Ricardo Menéndez Salmón: "La literatura consiste en inventar vidas posibles, y yo lo hago sin ningún pudor"

Tras "Este pueblo silencioso", publicado en 2020, y "M’illumino d’immenso", en 2022, Ricardo Menéndez Salmón (Gijón, 1971) alumbra su tercera colaboración literaria con el Museo de Bellas Artes de Asturias. Se titula "Vidas irrevocables" y en sus páginas el escritor se toma la licencia de reinventar la identidad de algunos de los retratados del Museo. El libro se presentará el miércoles, 15 de enero, a las 19.00 horas, en la sala 19 de la pinacoteca regional.

-En su acercamiento a la colección del Bellas Artes, regresa ahora a la figura humana.

-El libro reproduce el esquema de las dos colaboraciones anteriores: buscar un tema como excusa para acercarme a los fondos del Museo y armar un artefacto con todo ello. En el primer caso fueron las manos, con una forma ensayística; la segunda vez fue el mar, como algo mudable, que adoptó la forma de carta a un padre, y ahora ha sido el rostro. Son 11 pinturas y 13 retratados. La idea era convertir estos rostros en otra cosa, inventarles una vida que no es la que han vivido. El libro tiene un carácter lúdico, es el menos serio de todos. Convierto a un marqués en un comediante, a Dionisio Fierros en comerciante de esclavos... La literatura consiste en eso, en inventar vidas posibles, y yo lo hago sin ningún pudor.

-¿Qué tienen de irrevocable esas vidas inventadas?

-Se habla de vidas irrevocables porque, aunque no existieron, de algún modo lo son. La literatura funda una realidad. Estos retratados van a ser ahora las personas que yo me he inventado. He querido hacer un libro juguetón, escapando del ánimo ensayístico.

-¿Quién ha elegido a los retratados que protagonizan cada capítulo del libro? ¿Usted?

-El rostro lo elijo yo. Siempre me ha fascinado la historia del retrato, es la pintura que más me gusta. Me interesa el estudio psicológico, la posibilidad de captar a través del retrato más de lo que estamos viendo. El retrato es quizás el género pictórico que más cerca está de la fotografía, y eso me resulta seductor. Hay un texto que aparece en la contracubierta de "Vidas irrevocables" con una reflexión de Emmanuel Lévinas: el rostro es lo que nos previene de la idea de matar, es la prohibición de matar, porque todo rostro encierra la promesa de una vida. Es difícil matar a alguien mirándole a la cara. En la Segunda Guerra Mundial, en las grandes matanzas de los alemanes, los soldados no miraban el rostro de los ejecutados: se protegía al asesino de tener que mirar al asesinado.

-Quizás sea así porque podemos reconocer algo de nosotros en ese rostro ajeno.

-Cuando era muy joven entré en el Thyssen y me vi en una pintura. Ese es el arranque del libro, en un texto de inicio en el que explico por qué lo escribo. Quizá no debería desvelarlo... Cuando tenía 25 años, yo me vi en un retrato. Ese encuentro conmigo mismo me ha acompañado siempre. En cualquier caso, ese reconocimiento solo funciona para uno mismo, la gente que ve el retrato dice que no me parezco tanto. Todos tenemos una autopercepción de nosotros mismos que no tiene nada que ver con cómo somos objetivamente ni con cómo nos ven las personas del entorno. Hay también un cuento de Manuel Rivas, "La lechera de Vermeer", en el que él dice que reconoció a su madre en ese cuadro...

-¿Pero por qué escogió unos cuadros y no otros? ¿Cuál fue el criterio de selección?

-Escogí los rostros que me parecieron más sugestivos. Me pasé una mañana en el Museo, viendo; escogí 20, luego 15 y me quedé con estos. Hay pinturas maravillosas y hay otras que no me parecen extraordinarias, pero que me sedujeron. Hay autorretratos, personajes históricos, una familia burguesa con los tres hijos…

-Para la portada ha elegido un autorretrato de José Agustín Meléndez.

-El más guapo del Museo, un tipo modernísimo, como un Alain Delon. Es cautivador, con ese ojo en la penumbra; lleva esa belleza como un estandarte y como una condena. Es el retrato de un hombre que he convertido en un alienado. Mayoritariamente son personajes perfectamente identificables. Al San Juan Evangelista del Greco lo he convertido en un poeta neoparnasiano, de otros hice tipos muy serios. Yo soy un escritor y un escritor es una persona que se permite cualquier excursión de la imaginación. Esa es mi función: inventar vidas.

-Suena divertido.

-"Vidas irrevocables" ha sido el libro más grato de escribir en esta colaboración con el Museo. Podría extenderse más, pero esta va a ser la última publicación que va a pilotar Alfonso Palacio, su director, antes de incorporarse al Museo del Prado. Hay cierta justicia poética en ello. Es como un punto y aparte en una amistad que se ha forjado en estos años, gracias a la generosidad que él ha tenido de abrir el Museo a mí y a muchos otros que no tienen nada que ver con la mirada académica a la que estamos acostumbrados.

-Así que este libro es una despedida.

-Esta colaboración nace de una complicidad con Alfonso Palacio y Sara Moro (la responsable de Comunicación del Museo de Bellas Artes). No hay garantía de que se mantenga en el futuro, aunque quién sabe… Tres libros son bastante, y he hecho alguna otra cosa más para el Museo: un texto para el catálogo de una antológica de Sanjurjo… Quizás aquí se cierra un círculo.

-Las fronteras entre las artes tienden a diluirse: además de esta colaboración literaria, el Bellas Artes ha abierto sus puertas a la música, clásica y contemporánea, a la danza, la performance…

-Hay un agotamiento de géneros puros, quizás. Incluso en la literatura. Uno se pregunta si tiene sentido seguir escribiendo novela en el sentido canónico, como se hacía en el siglo XIX, si satisface la exigencia que conlleva la creación de dar cuenta del mundo, porque los antiguos moldes ya no sirven para contener el mundo. De ahí viene esa permeabilidad entre géneros. El mérito del Museo de Bellas Artes de Asturias, fundamentalmente de su dirección, ha ido saber leer eso e invitar a colonizar al Museo. Yo recuerdo al Niño de Elche cantando allí: era acojonante verlo cantar delante de un Morales. Los museos, como los festivales, no pueden seguir siendo solo lo que han sido hasta ahora, tienen que implicar a una comunidad artística más amplia y ampliar la visión del público.

Jean-Philippe Fournier: jacobino

LA NUEVA ESPAÑA publica en primicia el capítulo de "Vidas irrevocables", de Ricardo Menéndez Salmón, inspirado en "Autorretrato a los 18 años de edad" (José Agustín Meléndez, 1739-1742), el cuadro que ilustra la portada del libro

Su apellido convoca con orgullo las huellas y las estaciones de un origen humilde. Levantarse en la madrugada, cargar el grano, preparar los hornos, disponer el pan, degustar el primer bocado como quien saborea una ofrenda. Aunque cuando nació, como el retrato que de él nos ha llegado subraya con formidable impertinencia, hubo de ser otra sin duda su marca de agua: la belleza. Imposible no estremecerse ante esa mirada definida por la audacia del iris negro, como agua que discurre bajo un puente. Imposible no sentir que el marfil de ese rostro está llamado a seducir a cientos. Imposible no comprender que esa boca habrá de buscar y ser buscada con devoción y con urgencia. Aunque es el ojo que permanece en sombra el que nos previene y nos prepara para circunstancias que serán menos gratas. Porque ese ojo es un clarín de combate, un gonfalón de la crueldad, una almendra que provoca un estremecimiento de las vísceras. Late en él un mensaje de atrición y de recelo, un recordatorio de lo que acecha. Se intuye en él un atisbo inevitable de la culpa, de la violencia, de la muerte. Como si todos los hombres, incluso los más solares, hubieran de cargar con unos gramos de desdicha, con una cuota de indecencia que aguarda por el acontecimiento que la libere y la restituya, sometiéndola al escrutinio pavoroso de sus iguales. Y él, que nació de una estirpe de panaderos, halló sentido a su belleza tenebrosa en el gran horno de la Revolución. Consagró a ella primero su oficio, pronto su entusiasmo, al fin su existencia entera. Ardiente y soberano, desplegó una energía ignorante de la fatiga que lo condujo desde su terruño meridional hasta la capital del Hexágono.

"Autorretrato a los 18 años de edad" (José Agustín Meléndez, 1739-1742). / MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS

Quemando etapas y conquistando voluntades, allí triunfó sobre los tibios y se hizo imprescindible, congraciándose con los sacerdotes de la buena nueva. Y se convirtió de ese modo en uno de esos hombres capaces de probar con su propia vida que casi nunca la razón es un órgano sintonizado en la frecuencia de la verdad. Vástago de un tiempo que depositó su confianza en cierto proyecto de emancipación y de libertad, que desembocaría en la última de las utopías declaradas, la de la democracia para todos, Jean-Philippe el ángel, Fournier el demonio, encontró en el furor jacobino la palanca decisiva desde la que aspirar a la más gloriosa de las pedagogías: la reforma de la humanidad. Si el pan había sido el maná del cuerpo, la Revolución lo sería del ánimo. Pero ese ojo sombrío y vampírico reservaba para él un destino menos noble, le tendió una celada, se lo llevó antes de que su obra pudiera afirmarse. Ignoramos cómo se llamaba ella, aunque por el desenlace del relato podemos deducir que era la esposa o la concubina de un hombre poderoso. Desconocemos dónde la sedujo. Tampoco sabemos cómo la hizo suya y durante cuánto tiempo. Nos ha sido negada la noticia de los secretos y de los rubores que fue capaz de arrancarle. Pero sí tenemos constancia de que la posesión de ese cuerpo le costó la vida. Lo encontraron yacente en la capital de la gloria, no muy lejos del Campo de Marte donde el Ser Supremo celebraba sus fiestas y donde la Patria desplegaba sus altares, desoladamente hermoso, decisivamente muerto, con las manos atadas a la espalda, con las ropas convertidas en harapos y con una daga clavada en su ojo luminoso. El orgullo de un marido o de un amante despechado le reservó esa última pirueta a su suerte. Morir a manos de un cornudo y encarar el adiós a la Revolución sólo con su ojo diabólico abierto. El cartel que dejaron sobre su pecho mencionaba su osadía y su atrevimiento, la herejía del panadero que se quiso dueño de una mujer ocupada. La belleza, que es a menudo expiación y asilo, fue en su caso también extravío. Quien nos contempla desde su retrato es el alevín de un hombre que aún no sabe que en su rostro lleva escrita su condena.

Y él, que nació de una estirpe de panaderos, halló sentido a su belleza tenebrosa en el gran horno de la Revolución

Suscríbete para seguir leyendo