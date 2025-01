"La visita de la Princesa Leonor en ‘Elcano’ será un evento multitudinario"

-Empezó el año recibiendo la Cruz del Mérito Militar por la coordinación de las actividades del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS).

-Me siento tremendamente contento e ilusionado. Es un privilegio, pero el mérito es compartido, sobre todo, con la Alcaldesa, que fue quien confió desde el primer momento en mi concejalía para la coordinación del DIFAS. También con los gijoneses, porque fueron los verdaderos protagonistas. Las Fuerzas Armadas se marcharon de Gijón muy contentos por la acogida.

-¿Fue una cita positiva?

-Pasará a la historia en cuanto a eventos de la historia reciente en la ciudad. Para el Ministerio de Defensa, el DIFAS fue todo un éxito. En Gijón, con una inversión municipal muy contenida, el impacto fue de 13 millones de euros. Y esto solo en términos económicos, porque para nosotros era casi incluso más importante poder dar la imagen de que Gijón está preparada para organizar eventos de primer nivel y de carácter nacional e internacional.

-¿Sirvió para lograr que la Princesa Leonor haga escala en Gijón?

-El gran antecedente fue una visita institucional a Madrid, en octubre de 2023, liderada por la Alcaldesa, con la edil Nuria Bravo y conmigo, a los jefes del Estado Mayor de los tres ejércitos. El primer motivo, agradecerles su colaboración en el Festival Aéreo y comunicarles que a partir de entonces tendría una fecha fija de celebración, el último fin de semana de julio, para facilitar la organización. El segundo, ofrecernos a que Gijón albergase cualquier tipo de evento que considerasen oportuno. Les dijimos que encontrarían siempre un aliado y me consta que los agradecieron mucho, porque casi me atrevería a decir que fuimos la única ciudad que hizo una visita institucional de este tipo.

-Prosiga.

-Meses después, la Alcaldesa recibió una llamada de la ministra de Defensa para preguntarnos si estaríamos dispuestos a albergar el DIFAS de 2024. Dijo que sí y ya entonces decidió que mi concejalía se encargaría de la coordinación municipal. La visita de "Elcano", ahora, será también uno de los grandes hitos y retos de este año. Muchas ciudades querían una escala, pero el trabajo institucional que hemos hecho aquí ha dado sus frutos. Hará escala entre los días 3 y 7 de julio y la Princesa Leonor embarcará desde aquí con destino a Ferrol.

-¿Hay algo ya programado?

-Estamos pensando en muchas cosas, pero debemos esperar a que la Casa Real y la Armada nos digan exactamente qué días va a estar aquí la Princesa y qué tipo de agenda quieren. Nosotros vamos a proponer, pero las decisiones serán suyas. Por protocolo, mientras la Princesa está en el barco manda la Armada y, cuando esté en tierra, la Casa Real, así que habrá una suerte de doble protocolo que coordinar. Nos gustaría también poder recibir a los guardiamarinas como se merecen.

-¿Hay previsión de afluencia?

-Los días "fuertes" serán cuando el barco esté en El Musel, pero sí nos gustaría hacer algún evento promocional y cultural las semanas antes. Creo que va a ser un evento tremendamente multitudinario. "Elcano" tiene un poder de atracción enorme y serán miles los visitantes que quieran acercarse a verlo.

-¿Se han retomado los contactos con las ciudades hermanadas?

-Trabajamos con el objetivo de aprovechar los que ya tenemos para crear sinergias económicas y culturales. Algunos son muy antiguos, como Albuquerque, desde 1977. Es un contacto interesante porque está cogiendo mucho empuje y tiene parques tecnológicos muy potentes. Ya hemos recuperado el contacto. Con la francesa Niort, con la que en su momento hubo intercambios de estudiantes, estamos valorando retomar esos itinerarios ya sea en el segundo semestre de este año o en el primero del año que viene. En Puerto Vallarta (México), Javier González, la persona que firmó el hermanamiento en los años 80, nos ha ayudado a retomar el contacto.

-¿Y con Yantai?

-Como ya es sabido, hicimos un viaje hasta allí con el presidente de la Cámara de Comercio y con el apoyo de la FADE y la Universidad. A día de hoy, las universidades de ambos lugares ya están hablando y tratando de colaborar con intercambios de estudiantes. Nosotros hacemos seguimiento con Yantai con llamadas cada mes y medio o así. Además, uno de los grupos de acero más importantes del mundo está en contacto con una empresa asturiana para colaborar. Para comprar a esta empresa asturiana acero de máxima calidad que se usarán en partes concretas de los aviones que fabrican.

-¿Seguirá vigente el acuerdo con la Fundación Cajastur para exponer en el Revillagigedo?

-Se mantiene y está más fuerte que nunca. Agradezco mucho la predisposición de Carlos Siñeriz. Por nuestra parte, estamos cumpliendo escrupulosamente lo que habíamos prometido: diseñar exposiciones de primer nivel para ese espacio. Entendemos que por eso se mantendrá el acuerdo de colaboración y que el Palacio será una parte fundamental de la "vía gijonesa".

-¿Qué balance hace de su concejalía hasta ahora?

-Fue importante el encuentro anual de la Federación de Mayores del Principado (Fampa). Reunimos a más de 4.000 mayores el pasado mayo y nos dijeron que fue el mejor evento de los que han celebrado en estos últimos años. También llevamos la relación con el Acuario, que es otra cosa de la que estamos muy orgullosos tanto por el número de visitantes que tiene como por el trabajo en divulgación que está haciendo la empresa adjudicataria. Debemos ayudarles a crecer. Dentro de muy poco tendremos buenas noticias.

-¿Algún avance con su plan de ampliación?

-No, esa parte a mí ya no me corresponde. Me refería a otra cosa que aún no se puede contar. Se sabrá en pocas semanas. Siguiendo con el balance, también está la feria taurina. En 2023 fue la recuperación y el año pasado con la adjudicación del nuevo contrato se pudo consolidar. Estamos muy contentos con cómo se llevó a cabo.

-¿Sería viable ampliarla con un quinto festejo?

-Es enero. Aún no se sabe ni el calendario de las figuras consolidadas ni qué figuras emergentes surgirán en este tiempo. En todo caso, la responsabilidad será del empresario, Carlos Zúñiga. El Ayuntamiento tiene confianza absoluta en él y sabemos que tomará las decisiones que mejor convengan a la feria.

-¿Hay algún otro reto reseñable?

-Tenemos mucha ilusión en la representación institucional en las Redes de Ciudades Europeas y formamos parte muy activa de Eurocities, sobre todo de Atlantic Cities, de la que Gijón es vicepresidenta. Estamos liderando un programa de gastronomía atlántica junto a otras ciudades como San Sebastián, Bilbao, La Coruña, Brest (Francia), Faro (Portugal), Cork (Irlanda) y Lisboa (Portugal). Pretendemos poner en valor la dieta atlántica. Hemos recuperado la Red Mundial de Alcaldes y Alcaldesas por la Paz y queremos apoyar actividades relacionadas con el sector de la sidra para que la Red de Ciudades de la Sidra vea la luz en este 2025. Gijón será su sede.

-Y vuelve el Circo del Sol.

-Que nos elija no solo como parada en su gira en España, sino para su estreno, es algo muy importante. Sus 150 trabajadores estarán aquí más de dos meses, con lo que representa ya eso a nivel económico, y con la atracción que eso genera para gente de provincias limítrofes.

-¿Y cita alguna más?

-El 13 de agosto de 2026 habrá un eclipse total de sol. Gijón no será la única ciudad desde la que se pueda ver, pero sí una de las que mejor vista tendrá. Hay mucha gente interesada en este tipo de fenómenos. Ya hay reservas en hoteles cerradas para esa fecha. Llevamos tres meses trabajando en esto porque queremos hablar con instituciones y hacer una labor divulgativa.

