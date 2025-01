De barrios a parroquias: Santurio, el "pueblo ejemplar" con "necesidades que cubrir"

La parroquia de Santurio se postuló en los últimos años dos veces para alzarse con la distinción de "Pueblo ejemplar" que concede la Fundación Princesa de Asturias. No salió victoriosa. Eso sí, la "ilusión" por conseguir el galardón nunca se ha ido. En 2001, ganó el premio al pueblo más guapo de Gijón. Pero, como quien dice, no es oro todo lo que reluce. Siempre hay reivindicaciones que realizar, como verbaliza Gaspar Gamoneda, vocal de la asociación de vecinos "San Jorge". "No nos quejamos de mucho, pero hay necesidades que cubrir", afirma. Entre ellas, arreglos en carreteras que palien los baches, limpieza de caminos o medidas contra los temidos jabalíes.

Miguel Ángel Sánchez, vicepresidente de la asociación, solicita contenedores en los que depositar la maleza y los restos de la poda. Lo hace a las puertas del centro social, que incluye incluso una coqueta muestra etnográfica con herramientas y máquinas antiguas. En el exterior de la sede hay un pequeño parque infantil y, a unos metros, la iglesia de San Jorge. El transporte en Santurio es cosa de la compañía Medina. "Dentro de lo que cabe estamos bien abastecidos", sostiene Sánchez, que aboga por un mayor mantenimiento de caminos y cunetas.

Explica Miguel Ángel Sánchez que últimamente es "tendencia" que se instalen en Santurio parejas jóvenes con hijos. "Estuvimos en Navidad con el príncipe Aliatar y daba gusto", asegura María José Fernández, vicesecretaria del colectivo vecinal de una parroquia que no cuenta con áreas recreativas como tal. En su lugar, los lavaderos se convierten en zonas estanciales con sus mesas. "Están en buen estado", aplaude Miguel Ángel Sánchez sobre los lavaderos del Ponticu, de Viacao y de Rozaes.

Beatriz Vigón, vocal de la asociación, pone el foco en las carreteras y la seguridad vial. Indica Vigón que hace falta asfaltar en condiciones algunas vías, como la carretera general. En una libreta tiene anotados múltiples deberes que Santurio desea que las administraciones aborden. Figura en la lista la poda de árboles por las dificultades que algunos ejemplares causan al tránsito de autobuses. El saneamiento también comparece en esa ristra de peticiones, al igual que el ensanche de carreteras, como las del camino de la Matona o del Cotarón. "Y hay que estar muy pendientes de la limpieza de los sumideros", agrega Beatriz Vigón, que a su vez insta a luchar contra las "visitas" de los jabalíes, una cuestión "común" en la zona rural gijonesa. "Provocan daños en las fincas y pueden producir accidentes de tráfico", lamenta Miguel Ángel Sánchez.

Los vecinos más pequeños de Santurio, que carece de instalaciones deportivas, van en su mayoría al colegio Cabueñes o, en su defecto, a otros centros educativos de la parte urbana. La parroquia conserva y potencia su esencia rural, de ahí que los residentes insistan en la relevancia de los contenedores aptos para la poda. "Aquí hay mucha jardinería y se necesitan para ese tipo de residuos", manifiesta el vicepresidente, mientras Gaspar Gamoneda apuesta por mejorar los accesos a Santurio por Vega, Castiello de Bernueces y Cabueñes antes de reprochar la "engorrosa" burocracia que afronta la parroquia para gestionar trámites con el Ayuntamiento. Miguel Ángel Sánchez asiste a las reuniones de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes", por lo que conoce con pelos y señales las reivindicaciones de otras parroquias. En esos encuentros se comparten con frecuencia los problemas que algunas sufren con internet. A ese respecto, Santurio se movió en su momento con una empresa particular para que la fibra llegara a cada hogar de un pueblo que se organiza en torno a distintas celebraciones a lo largo del año, como el magüestu, el Antroxu, su semana de los mayores o la fiesta en honor a San Jorge.

A Claudia Carré le gusta pasear por la parroquia con su perra "Nora", que camina bien atada, no vaya a ser que se escape y haya sustos. En ese sentido, Carré reclama la habilitación de aceras para que esos paseos se produzcan de manera más segura y no sobrevuele el peligro que implica ir por la carretera. "Por las mañanas, además, hay poca iluminación", enfatiza la vecina, que admite que lograr una mayor frecuencia de líneas o autobuses es "complicado". Pero sabe que, por la asociación vecinal, no será. "Se mueve mucho", remarca.

"Falta un poco de limpieza en las cunetas, hay que pelear por ello", comenta Carlos González mientras echa un vistazo al lavadero de Viacao. Apunta González que muchos de los residentes de Santurio trabajan en la zona urbana de la ciudad, que Santurio es una suerte de parroquia "dormitorio". Y que queda muy poca gente que se dedique, por ejemplo, a la ganadería.

La fuente de La Pipa, señalan los vecinos, es, precisamente, una fuente de problemas en periodos de fuertes lluvias. Gaspar Gamoneda acude a menudo a desatascar la situación, nunca mejor dicho. "Baja mucha hoja y se inunda. Esto es un paso hacia Caldones y la gente protesta", declara Carmen Cuesta, una representante de esa "resistencia" ganadera y que echa de menos en el pueblo una mayor implicación en la actividad social.

Asegura Carmen Cuesta que, con el sistema de transporte público actual, la parroquia "se defiende", y reivindica la importancia de mejorarlo, a nivel general, para que la zona rural no quede "aislada". Cuesta alerta asimismo de la problemática de los robos en viviendas y pide el Ayuntamiento fomentar el "mantenimiento" en "cosas del día a día". En tal cometido está Santurio, en llamar a la puerta de quien corresponda para ver atendidas sus peticiones y, quién sabe, volver a optar a ser "Pueblo ejemplar" de Asturias.

El decálogo de Santurio Renovar los contenedores e instalar algunos para poda. Asfaltar varias carreteras, con énfasis en la general. Mejoras en la señalización vial para mejorar la seguridad. Impulsar la poda de árboles, que dificultan la visibilidad o el tránsito de autobuses. Ensanchar la carretera de los caminos de la Matona y del Cotarón. Medidas contra la presencia de jabalíes. Fomentar el saneamiento en la parroquia. Limpiar los sumideros ante posibles inundaciones. Mayor frecuencia de autobuses. Facilitar los trámites con el Ayuntamiento y también la burocracia.

Suscríbete para seguir leyendo