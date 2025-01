"Jovellanos tenía la necesidad de compartir intenciones y pensamientos"

Blanca Sedano Rípodas, natural de Vitoria, es grafóloga, profesora y divulgadora. Este miércoles, a las 19.30 horas, presentará en el salón de actos de la Casa Rectoral de la parroquia de San Pedro el primer estudio grafológico de Gaspar Melchor de Jovellanos, en el que analizará diferentes facetas, unas más conocidas que otras, de la personalidad del Prócer. Una cita organizada por la Fundación Foro Jovellanos.

-¿Cómo surge este estudio?

-A través de mi amiga Dolores Suárez, Lolina. Le quería hacer un regalo especial. Y como soy grafóloga, un día estando con ella se le propuse, porque ya había leído algún estudio mío. Al principio no caía que era una figura del siglo XVIII. Por eso me pusieron en contacto con Orlando Moratinos, del Foro Jovellanos, y me proporcionó un montón de escrituras, para iniciar ese estudio grafológico.

-¿Qué permitir conocer la grafología?

-Es una gran desconocida en general. Es una rama de la psicología experimental, es una técnica que estudia las características de las personas a través de los rasgos de sus escrituras. Nuestro cerebro envía impulsos nerviosos a todo el cuerpo, incluida la mano, y después nosotros los escribimos en un papel, pared o la superficie que sea. Lo que manda el cerebro lo ejecuta la mano y se refleja en un escrito, incluso cuando hay una lesión cerebral. Por eso la escritura nos va a reflejar los sentimientos, la inteligencia o el comportamiento de la vida personal e incluso sexual. Es una radiografía total.

-¿Qué conclusiones ha sacado de Jovellanos a través de sus manuscritos?

-Hay un detalle que me ha aparecido muy curioso. Cuando estaba redactando el informe vi un apartado que me llamó mucha la atención. Y es que Jovellanos, que era un hombre con un pensamiento abierto y una capacidad de profundización, empatía y preparado para sistematizar y planificar, tiene un momento de su vida en el que no contenía sus impulsos, que había perdido la vigilancia de sí mismo. Pues fui anotando y al terminar el estudio, cuando recopilé momentos de su vida para contextualizar junto al estudio, aprecié que hubo una época de su vida, en la que afrontó un problema muy grave, es cuando se manifiesta ese comportamiento por esa circunstancia, con una dicotomía en lo que era Jovellanos en su estado actual, a como actuaba ahí.

-¿Qué más ha descubierto?

-Los grafólogos analizamos unos 300 aspectos para llegar a concluir cada uno de los apartados, como inteligencia, voluntad, sentimientos o el comportamiento. En la charla proyectará unas diapositivas con unas pequeñas señales apreciadas. Por ejemplo que la escritura de Jovellanos se inclina hacia la derecha, y cuando eso sucede demuestra que es una personalidad con necesidad de acercarse a los otros, compartir pensamientos, sentimientos o intenciones. Y más cosas que he descubierto, que Jovellanos era una persona tremendamente respetuosa, un hombre discreto, que protegía muy bien su vida privada y la de otras. Y era un hombre con una naturaleza muy cariñosa, y la vida familiar era primordial. También era muy seductor, pero también muy cuidadoso de no airear lo que no quería. Y era categórico, difícilmente perdía el control de sus nervios, pero de vez en cuando dejaba una descarga inesperada, por eso cada vez que daba un corte era contundente y no admitía réplica. Además de ser un hombre muy adelantado a su época.

-¿Cree que se reconoce lo suficiente su figura más allá de Gijón?

-Nunca había tocado esta personalidad. Tengo muchos familiares maestros que me decían que cuando estudiaron era un ejemplo en la educación. Ahora lo conozco muy bien y me ha encantado, pero creo que debería ser más conocida.

-Ha hecho estudios grafológicos sobre Napoleón Bonaparte, Frida Kahlo o Picasso. ¿Quién le ha sorprendido?

-Pues diría para empezar Edith Piaf, por su valentía, cómo salió de una situación de penuria y cómo resurgió. A nivel de inteligencia la filósofa francesa Simone de Beauvoir. Me encantó la voluntad de hierro Frida Kahlo. Pero quién más me impresionó y más horas de estudio le he dedicado es Napoleón, un personaje muy complejo, que cuando era chico tenía la pretensión de poder escribir y mantener a su familia a través de relatos, es decir, tenía un estilo literario, con una riqueza impresionante, pero me llamó cómo fue degenerando y acabó con esa crueldad.

