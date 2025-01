Primeros brotes tras un año de obras de "Gijón Ecoresiliente" para renaturalizar la ciudad

Cumplido un año de las primeras obras sobre terreno vinculadas a "Gijón Ecoresiliente", el vecino José Cueto, que ayer se paseaba por el parque de Moreda, recuerda que estuvo meses "intrigadísimo" cuando vio que levantaban tierra en la zona para impulsar nuevas plantaciones. Cueto iba llegando ayer a la comisaría acompañado de su perra "Marañuela", y en es en este extremo del parque donde en parte de una zona donde antes solo reinaba el césped crece, por ahora con modestia, uno de los minibosques financiados con el plan . "Fui viendo cómo avanzaba el tema y al principio se podía distinguir algún árbol plantado, pero ahora creo que deberían desbrozar. Casi parece abandonado", comentaba ayer Cueto mientras se asomaba al recinto, vallado con tablones bajos de madera.

En el entorno se aprecia con claridad algún acebo pequeño y, para tratar de identificar otros ejemplares, hay un panel explicativo con fotos de las plantas y árboles que pronto, se espera, crecerán en la zona. A Cueto, no obstante, le preocupa que la maleza, que parece estar creciendo más rápido, acabe por afectar a estos pequeños brotes.

La creación de minibosques fueron los primeros trabajos con obra sobre el terreno del plan y comenzaron el pasado 14 de febrero (hasta entonces las labores, iniciadas en enero del año pasado, se habían limitado a la instalación de refugios y nidos para insectos, polinizadores y pequeños roedores), dejando hoy una red de seis minibosques locales, dos en La Calzada, dos en Viesques y dos en Moreda.

José del Pozo y Félix Gutiérrez, ayer, junto al nuevo parterre del parque fluvial de Viesques. / Ángel González

A pocos metros, avanzando por este mismo parque hasta su llegada a Desfiladero de los Arrudos, los brotes de "Gijón Ecoresiliente" se dejan notar de nuevo en varios puntos próximos a las aceras y con un tramo actualmente en obras. "Esto antes era todo baldosa; aquí la cafetería ponía su terraza", comentó, señalando, el vecino Antonio González, que por ahora ve con dudas la actuación al entender que "ya había zonas verdes suficientes" en esta parte de la ciudad. Sus vecinas Rosa Robledo y María Rodríguez, no obstante, dan un voto de confianza al proyecto. "Mal seguro que no va a quedar y lo que fueron haciendo hasta ahora no tuvo problemas de ruido como con otras obras", aseguró Robledo, que lo que sí aprecia es que la actuación avanza "muy despacio".

Otro de los grandes ejes de actuación de "Gijón Ecoresiliente" está en el entorno del parque fluvial, donde se aprecia ya, entre otras mejoras, un parterre con pequeños brotes. Es un jardín de lluvia, pero por ahora aún falta un cartel explicativo que lo detalle. "Esa zona antes era entera para perros y creo que va a quedar mejora adecentado ahora. También pusieron casas con comidas para pájaros en los árboles. Les falta limpiar, pero va a quedar mejor", opinaba ayer Félix Gutiérrez, que paseaba de camino a una cafetería junto a José del Pozo. "Más guapo va a quedar seguro. Todo lo que sea sumar naturaleza está bien", aseguró este último.

En el parque fluvial hay dos jardines de lluvia, en sus extremos, para reforzar la labor de drenaje de todo el recinto. Cerca, luce también la nueva cubierta verde de Los Escolinos y, a muy pocos metros, las calles Concejo de Caravia, Concejo de Colunga y Concejo de Castrillón lucen ya su "solución Estocolmo". Son tres calles muy parecidas, sin tráfico, que funcionaban como anchas aceras entre edificios. Ahora tienen varios recintos ajardinados con vegetación ya en crecimiento. "Todo lo que sea ganar verde está bien", comentó ayer Manuel Barrientos, vecinos del barrio, que se lamentaba de la "aberración" que supuso en su día el diseño urbanístico de Viesques "en un entorno que era muy natural".

El plan, financiado con tres millones de fondos europeos, se comenzó a diseñar en el anterior mandato y ha renaturalizado ya también las calles Camino de Rubín, Alejandro Farnesio, Gabriela Mistral y Federica Montseny y tiene varias actuaciones previstas para estos meses.

