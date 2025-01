Galardones "María Elvira Muñiz": Avello, premio a "uno de los mejores autores de narrativa del siglo XX"

"Fue una gran animadora de la vida cultural de nuestra ciudad. Pocas cosas relacionadas con la cultura le pasaban desapercibidas". Montserrat López Moro, concejala de Cultura del Ayuntamiento, tuvo para empezar unas palabras de recuerdo para María Elvira Muñiz, quien fuera catedrática y directora durante años del Instituto Jovellanos y estudiosa de los escritores asturianos. Los premios que llevan su nombre alcanzan este año la decimoquinta edición. Y el Antiguo Instituto celebró ayer un acto para ensalzar a los galardonados: José Avello a título póstumo, los Encuentros de Verines y IES Ramón Menéndez Pidal de Avilés por su proyecto "Biblioteca Menéndez", que explicaron la directora Elena González y la profesora Verónica García.

Especial fue el coloquio, en la parte central del acto, que se analizó la figura de José Avello. Estuvo presente su viuda, Milagros Gonzalvo, que le recordó con mucho cariño. "Era un tipo generoso, muy buen conversador y que no tenía envidia", comentó, antes de referirse a sus obras. "Tenía muy claro que había escrito dos muy buenas novelas y para él era suficiente", recalcó.

Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA, moderó la mesa redonda en la que también participaron Elena de Lorenzo, historiadora; Rafa Gutiérrez, presidente de la Asociación de Libreros del Principado de Asturias; y Ricardo Labra, escritor. "Sus obras no tuvieron la repercusión que merecían, pero con el tiempo han ido ubicándose, tuvieron que venir de fuera a decir y reconocer que es uno de los mejores autores de narrativa del siglo XX", incidió de Lorenzo.

Elena de Lorenzo, Rafa Gutiérrez, Eduardo Lagar, Ricardo Labra y Milagros Gonzalvo. / Juan Plaza

Gutiérrez recordó que descubrió su obra "Jugadores de billar", ambientada en Oviedo, a la hora de elegir un regalo para su padre. Y comentó cómo le cautivó cuando la leyó. "Es un autor que arriesga, pero es una obra muy amena, hay una voluntad de cuidado de la palabra", reflejó.

"Digno sucesor de Clarín"

Se analizó también ese protagonismo de la ciudad Oviedo y la comparación con Clarín y "La Regenta", como un "digno sucesor", una circunstancia que su viuda reconoció que al propio Avello no le preocupaba, ya que primaba "el tema de la amistad que se reflejaba en esa obra". Y Ricardo Labra aportó también su visión sobre Avello: "Escribió novela sólida, capaz de perdurar en el tiempo. Hay escritores que tienen fama de serlo, pero no lo son. Pero él era escritor de verdad, pero no tenía fama".

El jurado de los premios estaba integrado por Jaime Priede, director de la Feria del Libro; Rafa Gutiérrez; Daniel Álvarez Prendes, presidente del Gremio de Editores de Asturias; la escritora Carlota Suárez; la redactora de LA NUEVA ESPAÑA Sandra F. Lombardía, y el periodista Miguel Rojo.

Luis García Jambrina, que fue director de los Encuentros de Verines, y que actualmente se encarga de la coordinación académica de unas jornadas que alcanzan los 40 años, agradeció el reconocimiento. "Es muy importante para seguir adelante. Tiene mucho sentido lo que hacemos y este premio nos ayuda, que se perciba desde fuera esta labor", destacó, antes de ensalzar la necesidad de que sigan existiendo estos encuentros que se celebran en la Casona de Verines, en la localidad llanisca de Pendueles, con escritores y críticos: "Han sido importantes en el panorama literario español, han contribuido a incidir en la pluralidad lingüística, que es la seña de identidad de la literatura y cultura, y fomentar el diálogo entre las diferentes literaturas, que entonces era minoritarias".

