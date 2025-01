Los nuevos planes para la ORA se descartarán si hay "rechazo vecinal"

Tres horas y media. Esa fue la duración del Consejo Sectorial de Movilidad Sostenible celebrado ayer en el salón de recepciones del Ayuntamiento. Había mucho que debatir en un encuentro que tuvo dos temas principales: la futura zona de bajas emisiones (ZBE) de La Calzada –cuyo proyecto técnico salía precisamente ayer a información pública– y el borrador de las modificaciones en la ordenanza de Tráfico para remodelar la ORA en Gijón.

Pelayo Barcia, concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, señalaba tras la reunión que todas las alegaciones al proyecto de la ZBE de La Calzada "serán estudiadas". También subrayó el forista la intención de trabajar en los avances de la ordenanza que regula la ORA, si bien remarcó que los cambios no se harán "de manera inmediata". Barcia, eso sí, defendió la necesidad de aplicar variaciones en la normativa para adaptarla a la situación actual de estacionamiento. "La realidad social ha cambiado y es un sistema que llevaba años sin modificarse", apuntó el concejal, que incidió en que estos cambios no se llevarán a cabo si existe "rechazo vecinal". El borrador, por ejemplo, contempla cuatro modalidades de estacionamiento limitado por colores, además de dos tipos de bonos para gijoneses. "Vamos con tiempo, no hay prisa", resaltó Pelayo Barcia. El objetivo de la concejalía es tener actualizada esa ordenanza este año.

El forista aseveró que cada aportación en foros como el Consejo de Movilidad "será bienvenida" y también admitió que "nos hubiese gustado reunirnos antes", habida cuenta de que el último tuvo lugar hace casi un año. En la cita de ayer había, entre otros, representantes de la esfera vecinal, de colectivos ciclistas, empresarios, comerciantes, hosteleros o de vehículos históricos y eléctricos.

Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), aludió al concluir el Consejo al contexto que vive la ciudad en materia de estacionamiento. "A medida que hay más peatonalizaciones, hay una afluencia masiva de coches que pretenden aparcar y hay menos espacio", declaró Cañete, que asimismo comentó la posibilidad de "darle utilidad" en ese sentido a "parcelas que no están siendo utilizadas". El líder de la FAV aplaudió el compromiso del Ayuntamiento de no aplicar sanciones en la zona de bajas emisiones de La Calzada hasta que haya una alternativa al tráfico pesado que circula por la avenida Príncipe de Asturias y apostó por la "pedagogía" para explicar los entresijos del proyecto.

Como una propuesta "interesante" percibió Manuel Cañete la planteada tarjeta de rotación especial, antes de reivindicar que debe haber "consenso" en lo relativo a la ampliación de la zona ORA. En lo que sí coincide es en la necesidad de "darle una vuelta" al tema del aparcamiento. "Si el foráneo tiene que dejar el coche en un aparcamiento disuasorio, que lo deje", destacó Cañete, que instó a mejorar la señalética en los espacios de la ORA y recalcó que la Empresa Mixta de Tráfico "no puede mediatizar la acción política".

Críticas de PSOE e IU: "Pierden los residentes" El edil socialista Tino Vaquero afeó que el gobierno local puso sobre la mesa una "copia textual de la anulada Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2021, pero con algunos cambios que pueden generar problemas a la hora de regular un recurso escaso como es el aparcamiento". Vaquero advirtió de que la eliminación de la limitación de una tarjeta de residente por domicilio provocará la saturación de muchas zonas. "Lo que parece una medida liberalizadora se va a convertir en un problema añadido", sostuvo. Sobre la implantación de la zona de bajas emisiones, el socialista tildó el proyecto como un "fraude de ley". Javier Suárez Llana, portavoz municipal de IU, abogó por redactar una nueva Ordenanza de Movilidad y recalcó que con la modificación de la zona ORA "pierden los residentes". "Lo que necesita la ciudad son aparcamientos disuasorios, no convertir la zona ORA en una barra libre", indicó. También apuntó Suárez Llana que la nueva tarjeta de rotación especial "dará prácticamente las mismas facilidades a vecinos que vivan fuera de la zona ORA que a los que vivan dentro".

